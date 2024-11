Qatar Airways inaugura il Qatar Airways Qatar Grand Prix con F1®-themed Onboard Offerings

Qatar Airways, Global Partner and Official Airline of Formula 1®, celebra l’imminente Qatar Airways Qatar Grand Prix con una limited-edition capsule of F1®-inspired premium loungewear e opzioni di ristorazione a bordo. Il Qatar Airways Qatar Grand Prix di quest’anno si terrà dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, presso il Lusail International Circuit.

“I Qatar Airways First Class and Business Class passengers riceveranno un’elegante limited edition F1 branded loungewear rispettivamente in nero e grigio. Le shirts per First and Business Class passengers presentano gli iconici F1 branding elements presenti sia sul davanti che sul retro. Il loungewear è ora abbinato anche a morbide pantofole con soletta interna per un maggiore comfort dei passeggeri.

Sono inoltre previste opzioni di ristorazione premium per gli ospiti con F1-themed menu cards, insieme a F1-themed desserts and chocolates che evocano l’emozione della gara. La ristorazione in Economy Class è completata da speciali fascette per posate e tovagliette, insieme a cioccolatini ispirati alla F1 offerti come spuntino.

Portando l’esperienza dei fan nei cieli, Qatar Airways offre queste esperienze in volo su rotte selezionate da e per Africa, Asia, Europa, Nord America e Medio Oriente”, afferma Qatar Airways.

La Qatar Airways Senior Vice President Product Development, Ms. Xia Cai, ha affermato: “Qatar Airways è lieta di inaugurare il Qatar Airways Qatar Grand Prix di quest’anno con il nostro ultimo articolo da collezione in edizione limitata. Progettato per un maggiore comfort dei passeggeri, il nostro loungewear premium riflette la nostra partnership con Formula 1, che si basa sui principi condivisi di innovazione, precisione e lusso. Questo nuovo lancio è il precursore perfetto per i fan di tutto il mondo per immergersi nell’eccitazione che si terrà presso il Lusail International Circuit questo fine settimana”.

“Con 24 tappe nel 2024 circuit, il numero più alto nella storia della F1, Qatar Airways e F1 si impegnano a offrire esperienze straordinarie ai fan di tutto il mondo. Qatar Airways è Title Partner di quattro gare quest’anno, tra cui:

Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024

Qatar Airways British Grand Prix 2024

Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2024

Qatar Airways Grand Prix 2024

Qatar Airways Holidays ha introdotto pacchetti di viaggio esclusivi con voli di andata e ritorno con Qatar Airways, soggiorni in hotel premium, biglietti per le gare, trasferimenti e altre esperienze e vantaggi esclusivi. L’emozione continua in pista con guided track tours, pit lane walks e altro ancora con gli F1® Paddock Club™ packages, con risparmi fino al 20% sui pacchetti gara globali. Poiché i Qatar Grand Prix F1 Fan packages sono limitati, i pacchetti possono essere acquistati visitando: qatarairways.com/en/sponsorship/f1.html?CID=ORALL923450“, prosegue Qatar Airways.

“Questa partnership segna un’altra pietra miliare nel portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, AFC, UEFA, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Formula 1®, MotoGP, IRONMAN Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, kitesurf, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)