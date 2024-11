easyJet comunica i risultati dell’anno finanziario chiuso il 30 settembre 2024

easyJet informa: “easyJet migliora le performance annuali del 34%, raggiungendo un utile prima delle imposte di 610 milioni di sterline, dopo un’altra estate da record.

– Progressi significativi verso gli obiettivi a medio termine.

– Utile di esercizio prima delle imposte per l’anno fiscale 2024 di 610 milioni di sterline, +155 milioni di sterline su base annua (Utile ante-imposte dichiarato di 602 milioni di sterline).

– easyJet Holidays ha registrato un utile ante imposte di 190 milioni di sterline, +56% su base annua.

– L’utile ante imposte del gruppo per posto a sedere è aumentato del 24% su base annua, raggiungendo 6,08 sterline per posto a sedere, un passo positivo verso l’obiettivo di 7-10 sterline.

– Utile ante imposte di 960 milioni di sterline nel secondo semestre, +94 milioni di sterline su base annua.

– Crescita del numero di passeggeri del 7% nel secondo semestre su base annua.

– Nel secondo semestre i ricavi per posto a sedere sono cresciuti dell’1% anno su anno (e dell’1% nel quarto trimestre, in linea con le aspettative). Nel secondo semestre i ricavi per chilometro per posto disponibile (RASK) sono diminuiti dell’1% su base annua.

– Il CPS (Costo per posto a sedere), al netto dei costi per il carburante nel secondo semestre, è aumentato del 2% (in linea con le aspettative) e il CPS relativo al carburante è diminuito del 2% su base annua.

– L’utile di easyJet Holidays nel secondo semestre è aumentato del 42% su base annua.

– Prospettive positive per l’anno fiscale 2025.

– Sono previsti circa 103 milioni di posti a sedere, con un aumento del 3%.

– Si prevede una riduzione delle perdite durante l’inverno con un miglioramento significativo nel primo trimestre, mentre il secondo trimestre sarà influenzato dal timing relativo alle vacanze Pasquali. Nel primo semestre 2025, è previsto un aumento dei posti chilometro disponibili (ASK) del 12%, trainato da una crescita del 6% circa della lunghezza media dei voli. Nel primo trimestre 2025, sono attesi ricavi per chilometro per posto disponibile (RASK) stabili. Nel primo semestre 2025, è prevista una leggera riduzione su base annua del costo per chilometro per posto disponibile (CASK) al netto del carburante. Nel primo semestre 2025, è prevista una riduzione del 10% circa del costo totale per chilometro per posto disponibile (CASK). Si prevede che i clienti di easyJet Holidays crescano di circa il 25% nell’anno fiscale 2025, partendo da una base di 2,6 milioni di clienti.

– Dividendi: proposto il 20% dell’utile netto dell’anno fiscale 2024, pagabili all’inizio del 2025.

– Fiducia nella possibilità di raggiungere un profitto ante imposte di oltre 1 miliardo di sterline nel medio termine”.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Questa performance positiva – che ha portato a un aumento del 34% dei nostri profitti annuali – riflette l’efficacia e l’attuazione della nostra strategia, nonché il successo dei nostri voli e dei nostri pacchetti vacanza. Questo risultato rappresenta inoltre un passo significativo verso il nostro obiettivo di generare oltre un miliardo di sterline di utile ante imposte in modo sostenibile.

È stato un privilegio guidare easyJet negli ultimi sette anni. Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che è stato realizzato, che è il risultato del duro lavoro dell’intero team. Sono felice di lasciare easyJet in una posizione forte. Il futuro per l’azienda è luminoso e non vedo l’ora di vedere Kenton realizzare i suoi ambiziosi piani, generando ritorni positivi per gli azionisti e rendendo i viaggi a basso costo accessibili per milioni di clienti”.

Kenton Jarvis, CFO di easyJet e CEO designato, ha dichiarato: “Le prospettive per easyJet sono positive e viaggiare resta una priorità per i consumatori, che apprezzano le nostre tariffe basse, il network incomparabile e il servizio. La compagnia aerea continuerà a crescere, in particolare su rotte turistiche più lunghe e popolari come il Nord Africa e le Isole Canarie. Prevediamo inoltre di portare il 25% di clienti in più in vacanze organizzate, poiché easyJet Holidays continua a crescere. Sono entusiasta di assumere la guida di questa fantastica azienda nel nuovo anno perché abbiamo ancora molto da fare verso i nostri ambiziosi obiettivi”.

“L’attuazione del piano strategico ha permesso a easyJet di ottenere una forte crescita degli utili con un profitto ante imposte di 610 milioni di sterline, in aumento del 34% rispetto all’anno precedente. La compagnia aerea ha ridotto le perdite durante la stagione invernale di 40 milioni di sterline grazie a un mix di produttività e ottimizzazione. Nel corso dell’anno, sono stati consegnati 16 nuovi aeromobili A320neo, aumentando la dimensione media degli aeroplani (gauge) da 179 a 181 posti, con un risparmio di circa 25 milioni di sterline sui costi.

easyJet Holidays ha raggiunto un utile ante imposte di 190 milioni di sterline, grazie a una crescita del 36% nel numero di clienti. Nel complesso, questo ha portato a raggiungere un rendimento del capitale investito (ROCE) del 16% nell’anno fiscale 2024, un miglioramento significativo rispetto al 13% nell’anno fiscale 2023. Questi risultati rappresentano una dinamica positiva verso l’obiettivo di generare in modo sostenibile oltre 1 miliardo di sterline di profitto ante imposte”, prosegue easyJet.

“Con oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024, easyJet si conferma uno dei principali player del mercato nazionale.

La compagnia ha mantenuto una solida posizione come primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti da e per lo scalo milanese (in crescita dell’8%) su 67 rotte nel corso dell’anno fiscale 2024. easyJet ha inoltre annunciato oggi, in collaborazione con CAE, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia (leggi anche qui), che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet.

Nell’anno finanziario 2024, la compagnia ha continuato a crescere anche a Napoli, offrendo 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%”, conclude easyJet.

easyJet, Renavia e WFS firmano un Memorandum d’intesa per la fornitura a lungo termine di SAF

easyJet, Braathens Renavia, in partnership con Mana Group e World Fuel Services (World Fuel), hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum d’intesa per la fornitura a lungo termine di sustainable aviation fuel per le operazioni di easyJet in Europa e nel Regno Unito. L’accordo supporta la strategia di decarbonizzazione della compagnia aerea e si prevede che darà a easyJet accesso a un massimo di 150.000 tonnellate di SAF (incluse fino a 75.000 tonnellate di e-SAF) dal 2030.

Il MoU è un passo importante verso lo sviluppo di nuove tecnologie SAF innovative, per aiutare a ridurre l’impatto delle emissioni del settore dell’aviazione.

Il SAF fornito da Braathens Renavia e Mana Group è previsto che venga prodotto utilizzando la gassificazione di biomassa e rifiuti solidi, ulteriormente potenziato con idrogeno generato da fonti di energia rinnovabili. Si prevede che questo metodo di produzione garantisca un abbattimento delle emissioni di carbonio superiore al 90%, supportando l’impegno del settore delle compagnie aeree per una sostanziale riduzione delle emissioni di carbonio. Questo approccio di produzione sottolinea anche un impegno verso un’economia circolare, sfruttando i rifiuti solidi e l’energia rinnovabile per sustainable aviation solutions.

World Fuel, una società World Kinect, intende gestire la logistica, la miscelazione, lo stoccaggio e l’adempimento normativo per i mandati dell’UE e del Regno Unito. Il ruolo di World Fuel nel garantire l’integrazione senza soluzione di continuità del SAF nella supply chain di easyJet rappresenta l’impegno congiunto delle parti nello sviluppo di una end-to-end sustainable aviation fuel supply chain efficiente e conforme.

L’easyJet Director of Tax & Fuel Strategy, Raminder Shergill, commentando l’accordo, ha affermato: “Siamo impegnati a supportare la crescita della SAF industrye siamo lieti di avere l’opportunità di investire in e-SAF, che dovrebbe fornire emissioni inferiori fino al 90% rispetto al jet fuel convenzionale, a supporto della nostra strategia di decarbonizzazione”.

Per G. Braathen, fondatore di Braathens Renavia, ha affermato: “Questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale per Braathens Renavia e Mana Group nella nostra missione condivisa di accelerare la disponibilità di sustainable aviation fuel su larga scala. Siamo orgogliosi di lavorare con partner come easyJet e World Fuel”.

Il World Fuel Senior Vice President (EMEA), Duncan Storey, ha affermato: “La nostra collaborazione con easyJet e Braathens Renavia sottolinea il nostro impegno ad aumentare l’accesso al sustainable aviation fuel nel settore dell’aviazione. Gestendo la logistica e la conformità normativa, garantiamo l’integrazione senza soluzione di continuità del sustainable aviation fuel nel mercato, diamo potere ai produttori e mettiamo in contatto i clienti incentrati sulla sostenibilità con una fornitura innovativa”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)