easyJet potenzia l’addestramento dei piloti per supportare la propria strategia di crescita

easyJet ha annunciato un significativo ampliamento delle sue operazioni di addestramento grazie alla partnership con CAE, azienda di riferimento globale nel settore della formazione e delle tecnologie per il volo.

easyJet espande il centro di addestramento di Milano Malpensa con un nuovo simulatore e inaugura un nuovo centro, sempre in collaborazione con CAE, presso l’aeroporto Schipol di Amsterdam. Al training centre di Londra Gatwick saranno invece destinati due simulatori aggiuntivi, a partire dall’inverno 2025.

L’investimento in addestramento punta a supportare la crescita di easyJet nel Regno Unito e in Europa. La prossima primavera la compagnia aprirà infatti una nuova base all’aeroporto Southend di Londra, con tre aerei basati, mentre in Italia sono previste nuove basi strategiche a Milano Linate e Roma, soggette all’approvazione della transazione ITA / LH da parte della Commissione Europea. Inoltre, easyJet riceverà nove nuovi Airbus A320, che si aggiungono ai 16 aeromobili consegnati nell’ultimo anno fiscale.

easyJet consolida così ulteriormente la propria posizione di leader nel settore dell’addestramento dei piloti, avvalendosi delle tecnologie più avanzate e della collaborazione con CAE. Con 19 simulatori di volo distribuiti in tre paesi, i centri di addestramento della compagnia saranno tra i più moderni al mondo.

I training center, operativi fino a 20 ore al giorno nei periodi di maggiore intensità, consentiranno di soddisfare le esigenze di formazione di oltre 7.000 piloti ogni anno. Questi includono i piloti neoassunti, l’addestramento periodico per i piloti esperti e i corsi di upgrade al comando, ossia il programma di addestramento per Ufficiali Senior per diventare Comandanti.

David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha dichiarato: “easyJet è una compagnia aerea in forte crescita: l’espansione delle strutture di addestramento in tutta Europa, in partnership con CAE, sarà fondamentale per supportare la crescita del nostro network. Continuando a puntare sulle tecnologie più avanzate, garantiamo che migliaia di piloti easyJet in tutta Europa siano addestrati secondo gli standard più avanzati. È per questo che circa 100 milioni di clienti scelgono di volare con noi ogni anno. Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con CAE, nostro partner di fiducia per le tecnologie e i programmi di addestramento, assicurando che easyJet si confermi un centro di eccellenza nella formazione dell’equipaggio”.

“Siamo felici di estendere la nostra lunga partnership con easyJet e di supportare la loro crescita”, ha detto Michel Azar-Hmouda, Presidente della Divisione Aviazione Commerciale di CAE. “Attraverso le nostre strutture all’avanguardia e le soluzioni di addestramento personalizzate, stiamo plasmando il futuro dell’addestramento aeronautico pur riaffermando il nostro impegno per l’innovazione, la sicurezza e l’eccellenza operativa”.

easyJet continua ad espandere il suo network e le sue operazioni in tutta Europa con 31 basi in otto paesi e operando una flotta di circa 340 aeromobili della famiglia A320. La compagnia aerea vola su oltre 1.000 rotte verso oltre 160 destinazioni in 37 paesi.

easyJet utilizza l’ultima generazione di flight simulators di CAE, tra cui il CAE 7000XR FFS dotato del CAE Tropos™ 6000XR visual system.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)