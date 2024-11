Emirates annuncia ufficialmente l’arrivo del suo primo Airbus A350

Oggi, con un evento esclusivo a Dubai, Emirates ha presentato ufficialmente il primo Airbus A350-900 che entrerà a far parte della sua flotta di aeromobili.

“L’evento, guidato da Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, alla presenza di Sua Eccellenza Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, ha visto la partecipazione di importanti ospiti, partner del settore aerospaziale, funzionari e dignitari governativi, membri della stampa e appassionati di aviazione. Gli invitati hanno avuto l’opportunità di scoprire gli interni dell’aeromobile, equipaggiato con prodotti di nuova generazione e tecnologie all’avanguardia.

L’A350 di Emirates offre tre spaziose classi di cabina, in grado di ospitare 312 passeggeri con 32 poltrone lie-flat di ultima generazione in Business Class, 21 poltrone in Premium Economy e 259 poltrone che presentano un’ampia distanza tra le file in Economy Class. Gli ultimi prodotti di bordo riflettono l’impegno della compagnia aerea nel garantire un’esperienza premium ai passeggeri, ottimizzando al contempo l’efficienza operativa. L’A350 di Emirates è inoltre un nuovo tipo di aeromobile che entra a far parte della flotta di Emirates dal 2008″, afferma Emirates.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “Oggi la nostra compagnia aerea segna un traguardo emozionante, con la presentazione del nostro primo A350 e inaugura una nuova era di crescita per la nostra flotta e il nostro network. Questo aeromobile ci permette di ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione, migliorando l’efficienza e la flessibilità della nostra rete. In questo modo, possiamo rispondere meglio alla domanda dei clienti in nuovi mercati e cogliere opportunità inedite nelle città che serviamo. A bordo, gli interni rinnovati e le configurazioni dei sedili ci permetteranno di offrire ai passeggeri un’esperienza ancora più elevata e confortevole in ogni classe di cabina. I 65 A350 che si uniranno alla flotta di Emirates nei prossimi anni rientrano nella più ampia strategia D33 di Dubai, voluta dalla nostra leadership visionaria, per trasformare la città in uno snodo cruciale dell’economia globale, espandendone connettività e portata”.

Phillipe Mhun, Executive Vice President Programmes & Services di Airbus, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di espandere ulteriormente la nostra partnership strategica con Emirates siglata da oltre 40 anni con l’A300, l’A330, l’A340 e l’A380. La consegna a Emirates dell’A350 segna un nuovo capitolo per Airbus e ci aspettiamo che l’A350 diventi un membro integrante della flotta di Emirates e ne sostenga la continua crescita e le ambizioni di sostenibilità”.

Omar Ali Adib, SVP Customer – Middle East and Africa di Rolls-Royce, ha dichiarato: “La collaborazione tra Emirates, Airbus e Rolls-Royce è l’esempio di ciò che si può ottenere quando si condivide l’impegno per l’eccellenza e si costruisce una partnership di lungo periodo. Con il nostro investimento di 1 miliardo di sterline nella durata della nostra famiglia di motori Trent, ci impegniamo nella continua evoluzione e nel continuo miglioramento per gli anni a venire”.

“Oltre al nuovo A350 appena consegnato, Emirates opera con altri due tipi di aeromobili verso 140 destinazioni nel mondo: il widebody Boeing 777 e l’iconico Airbus A380 a due piani. L’introduzione dell’A350 consentirà a Emirates di espandersi verso nuove destinazioni globali, inclusi aeroporti di medie dimensioni non adatti ad aeromobili più grandi. L’A350 sarà consegnato in due versioni: una progettata per le rotte regionali e una per ultra long-haul routes.

Il primo volo commerciale con l’A350 è previsto per il 3 gennaio 2025 con destinazione Edimburgo. Nei mesi successivi, i clienti potranno vivere l’esperienza dell’A350 Emirates in vari GCC points come Bahrain, Muscat e Kuwait, oltre che in città europee come Lione e Bologna, prima città italiana scelta per il debutto dell’A350 nel Paese, e in Asia occidentale, includendo Colombo, Mumbai e Ahmedabad. Inoltre, nel 2025 saranno annunciate nuove opportunità di viaggio fino a 15 ore da Dubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)