News Brevi – 27.11.2024

IFTS: IL MINISTRO DELLA DIFESA VISITA L’INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL DI DECIMOMANNU – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visitato oggi l’International Flight Training School (IFTS) a Decimomannu (Cagliari), realizzata grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare e Leonardo. “La collaborazione tra Forze Armate e industria nazionale, la ricerca di economie di scala e la capacità di operare e addestrarsi insieme ad alleati e partner internazionali sono diventate essenziali per affrontare le sfide emergenti. Ciò è possibile anche attraverso la creazione di poli addestrativi all’avanguardia, come l’International Flight Training School”, ha dichiarato il Ministro Crosetto a margine della visita alla base aerea dell’Aeronautica Militare di Decimomannu (CA), sede della scuola di volo internazionale per piloti militari. Con oltre 400 lavoratori impiegati, di cui l’80% sardi, l’IFTS rappresenta un modello di eccellenza nella formazione di piloti per jet di 4ª e 5ª generazione. Gli attuali 73 frequentatori, provenienti da tutto il mondo (13 Paesi, inclusa l’Italia), possono raggiungere una preparazione avanzata grazie all’impiego di un sistema addestrativo che consente l’integrazione tra i simulatori a terra e i velivoli T-346A durante le missioni in volo. Utilizzando il sistema Live Virtual Constructive (LVC), i piloti militari possono addestrarsi in un ambiente particolarmente sfidante e complesso, che unisce realtà, simulazione virtuale e scenari costruiti artificialmente. Il Polo Addestrativo di Decimomannu soddisfa la crescente domanda di formazione per piloti militari di velivoli jet di 4ª e 5ª generazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TESTATE LE CAPACITA’ DI INTERVENTO DEL TEAM MEDEVAC NELLA BASE AEREA DI ALI AL SALEM – Nei giorni scorsi si è svolta un’esercitazione per verificare l’efficacia e l’efficienza della struttura organizzativa Medevac (Medical Evacuation) presso l’Italian National Contingent Command Air e Task Force Air Kuwait. L’esercitazione, che si è svolta sotto la supervisione del Comandante del contingente nazionale, Colonnello Matteo Zuliani, è stata condotta dal Task Group MEDAL, con velivolo C-130J, coinvolgendo il personale sanitario del Role1 (posto medico della base), i Fucilieri dell’Aria della Force Protection Unit, il personale del supporto logistico Joint Multimodal Operational Unit, il Gruppo Servizi Tecnico Logistici e il Fire Department della US Air Force. Il personale esercitato ha testato il corretto funzionamento degli apparati elettromedicali, mentre i Fucilieri dell’Aria si sono esercitati allo svolgimento di una missione tattica. L’equipaggio del velivolo si è quindi predisposto per l’imbarco del paziente ed è stato effettuato un volo reale, simulando anche alcune manovre evasive da attuare in caso di minaccia. L’esercitazione si è conclusa con l’atterraggio del C-130J e l’affidamento del paziente al personale medico giunto in ambulanza, nel corso della quale, per testare le modalità e le tempistiche di intervento del Fire Department USAF, è stato simulato un abbandono rapido dell’aeroplano (emergency ground evacuation), con estrazione di un membro dell’equipaggio privo di sensi. Al termine dell’esercitazione, il Colonnello Zuliani, dopo aver rimarcato l’importanza della capacità operativa Medevac in un Teatro Operativo così complesso e articolato, si è complimentato con tutto il personale per la professionalità profusa durante la prova (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BALTIC AIR POLICING: GIORNATE DI BENEFICENZA PER LA TASK FORCE AIR 36TH WING – Un periodo intenso di attività benefiche per la Task Force Air – 36th Wing che sta assicurando, dal 1° agosto, le operazioni di difesa dello spazio aereo sui cieli delle Repubbliche baltiche sotto il controllo della NATO. Grazie alla collaborazione di tutto il personale della Task Force Air – 36th Wing, di base a Šiauliai in Lituania, il 23 settembre c’è stata la prima iniziativa di beneficenza a favore della locale Associazione “Malva” che riunisce donne, uomini e soprattutto bambini ucraini che hanno dovuto lasciare il loro Paese. Successivamente il 28 ottobre si è tenuto, presso l’orfanotrofio di Šiauliai, un incontro con i ragazzi ospiti della casa famiglia. La visita è stata realizzata in occasione della consegna di alcuni doni richiesti dalla struttura stessa per supportare i ragazzi con maggiori difficoltà. Per i bambini è stato un momento di distrazione dalla routine e un’occasione per saziare la loro grande curiosità. I ragazzi hanno rivolto domande ai piloti ed agli specialisti dell’Aeronautica Militare, i quali hanno illustrato il casco da volo usato sul velivolo Eurofighter Typhoon. Mercoledì 30 ottobre, una rappresentanza di Ufficiali e Sottufficiali della Task Force Air 36th Wing si è prodigata nel donare medicinali e generi alimentari ad un connazionale in difficoltà residente a Šiauliai già da diversi anni. Considerando la solidarietà un elemento chiave e ampiamente condiviso della propria missione, la Task Force Air 36th Wing ha continuato ad essere attiva come, ad esempio, il sostegno offerto all’ospedale di Šiauliai avvenuto il 18 novembre, quando è stato consegnato materiale medico appositamente richiesto per la gestione dei piccoli malati. Un altro momento dedicato ai più bisognosi è stata la visita al reparto pediatrico dell’ospedale di Kaunas il 20 novembre. La piccola delegazione della TFA ha donato nell’occasione giochi e cancelleria ai bambini presenti. Tutte queste attività sono state possibili anche grazie al riciclo delle bottiglie di plastica iniziato dal primo giorno di rischieramento, che ha permesso non solo di fare solidarietà ma anche di rispettare e salvaguardare l’ambiente (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROMOSSI GLI ALLIEVI MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE DEL 25° CORSO FOBOS II – Martedì 26 novembre 2024 presso la sala cinema della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo si è tenuta la cerimonia di consegna dei gradi di Maresciallo di terza classe ai frequentatori del 25° Corso Fobos II. La cerimonia ha visto protagonisti 45 frequentatori appartenenti alle specialità “Manutenzione Aeromobili” e “Sanità”. Incorporati nel settembre del 2022, in aderenza ai Piani degli Studi e differentemente dai loro colleghi appartenenti ad altre specialità e già assegnati ai Reparti operativi, completeranno il loro iter didattico-formativo triennale in presenza presso la Scuola Marescialli. La “consegna dei gradi”, che si è svolta alla presenza delle autorità religiose, civili e militari di Viterbo e dei familiari dei neo-promossi, è stata presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroporto di Viterbo, Colonnello Pilota Gianluca Spina. A seguire si è tenuta la consegna dei gradi a tutti gli altri frequentatori, a gruppi di quattro, effettuata direttamente dalle mani dei padrini, ovvero genitori, amici, colleghi dei neo-marescialli. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari. Il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VISITA DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE ENAC IN KUWAIT – Viaggio istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Centrale Claudio Eminente in Kuwait, dove sono stati accolti da un’autorevole delegazione composta dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, dal suo Vice Capo Missione Carlo Tidu, dal Direttore Generale della Directorate General of Civil Aviation (DGCA) del Kuwait Duaij Khalaf Al-Otaibi, e dal Deputy Director General for Aviation Safety & Air Transport Affairs della DGCA, Abdullah Fadous Al-Rajhi. Nell’ambito degli incontri della prima giornata, il Presidente Di Palma ha firmato con il Presidente della DGCA del Kuwait, Humoud Mubarak H. J. Al-Sabah, un Memorandum di Intesa per l’avvio di una cooperazione bilaterale tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security. “La visita è stata un’eccellente opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Italia e il Kuwait e per supportare lo sviluppo di percorsi comuni. L’obiettivo è contribuire ad avviare, per entrambi i Paesi, nuove opportunità di crescita, non solo per il settore aereo, ma per tutta l’economia”. La delegazione italiana ha anche visitato gli uffici della LAS, società di Leonardo della Eurofighter. Nel corso della seconda giornata della visita, la delegazione ha incontrato, nella sede della Kuwait Airways, il Chairman Cap. Abdulmohsen Salem Alfagaan, e il CEO Cap. Ahmad M. Alkreebani. È stato quindi effettuato un sopralluogo tecnico presso il Kuwait International Airport, visitando anche il Kuwait Control and Meteorological Center. Al termine della visita tecnica, il Presidente Di Palma e il Direttore Eminente, sempre accompagnati dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, sono stati ricevuti dall’Ambasciatore Sadiq Marafi, Foreign Minister Assistant Europe Affairs, presso il Ministero degli affari esteri del Kuwait. Il Presidente Di Palma: “Le relazioni e la cooperazione aeronautica tra i nostri Paesi è ulteriormente consolidata dagli incontri di questi giorni. Desidero esprimere la sincera gratitudine, da parte mia e dell’Enac, per questo invito e auspico al più presto l’ampliamento dei collegamenti aerei tra Italia e Kuwait anche alla luce delle posizioni strategiche ricoperte dai due Paesi in Europa e nella Penisola Arabica”. Ulteriori incontri si sono svolti con Mishaal AlUsaimi, CEO di Boodai Corporation, e con Barathan Pasupathi, CEO di Jazeera Airways. Al termine della giornata di ieri, il Presidente Di Palma e il Direttore Eminente hanno partecipato a una cena organizzata dall’Ambasciatore Lorenzo Morini in onore del consolidamento dei rapporti tra le due Autorità, presente all’incontro il DG della DGCA Eng. Duaij Khalaf Al-Otaibi.

RYANAIR SVELA LE MIGLIORI DESTINAZIONI PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL 2025 – Ryanair informa: “Mentre l’anno volge al termine, Ryanair svela oggi le migliori destinazioni per festeggiare il Capodanno, per la perfetta fuga di fine anno. In concomitanza con il conto alla rovescia per il Capodanno, è tempo di iniziare a pianificare come dare il benvenuto al 2025 con esperienze indimenticabili. Per chi è alla ricerca di una vivace festa in città, di una fuga rilassata in spiaggia o di un’avventura culturale, l’ampio network di oltre 235 destinazioni di Ryanair offre una varietà di luoghi fantastici per festeggiare e dare il benvenuto al nuovo anno. Edimburgo: festeggiare il Capodanno nel cuore della Scozia, una delle destinazioni più iconiche d’Europa per dare il benvenuto al nuovo anno. Vienna: una delle città più incantevoli d’Europa per la notte di San Silvestro, Vienna è nota per il suo fascino elegante e il ricco patrimonio culturale. Marrakech: con un mix di vivaci celebrazioni di strada, lussuose feste in hotel ed esperienze tradizionali, Marrakech è una destinazione unica ed esotica per la notte di Capodanno”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Mentre inizia il conto alla rovescia per la notte di Capodanno, Ryanair è lieta di svelare le migliori destinazioni per festeggiare il nuovo anno. Con un ampio network di oltre 235 destinazioni e una varietà di fantastiche località tra cui scegliere, Ryanair semplifica la prenotazione della tua perfetta fuga di Capodanno. Prenota ora su ryanair.com e inizia a pianificare i tuoi festeggiamenti per il nuovo anno”.

SAAB SARA’ PRESENTE ALL’I/ITSEC DI ORLANDO – Saab presenterà l’intera complete Ground Combat weapons offer durante l’I/ITSEC di Orlando, Florida, dal 2 al 6 dicembre 2024, inclusi i rinnovati weapon systems AT4, Carl-Gustaf® M4 e NLAW. “Nel nostro Ground Combat Indoor Trainer, abbiamo racchiuso alcune delle tecnologie più avanzate in una soluzione di addestramento. Offriamo un realismo eccezionale al di là di qualsiasi altra cosa sul mercato”, afferma Joakim Alhbin, head of Saab’s business unit Training and Simulation. Il Ground Combat Indoor Trainer consente l’addestramento con i weapon systems Saab e altri tipi di armi. Il Ground Combat Indoor Trainer è disponibile per l’addestramento individuale e collettivo.

DELTA SI PREPARA AL THANKSGIVING – Delta prevede di accogliere 6,5 milioni di clienti nel Thanksgiving holiday travel period, con un aumento del 5% rispetto all’anno scorso. “L’app Fly Delta consente di gestire il viaggio ed effettuare il check-in 24 ore prima del volo. In genere si consiglia di arrivare in aeroporto tre ore prima dell’orario di partenza, per superare agevolmente i controlli di sicurezza e raggiungere il gate. Il Wi-Fi veloce e gratuito per SkyMiles è disponibile su sempre più aerei che volano negli Stati Uniti in questo Ringraziamento. Anche l’iscrizione a SkyMiles è gratuita, In media, delta prevede 540.000 clienti giornalieri che voleranno da e per la loro destinazione del Ringraziamento tra il 22 novembre e il 3 dicembre. Vi saranno 5.000 partenze Delta e Delta Connections nei giorni di punta su cui 100.000 dipendenti Delta si concentrano in modo sicuro e affidabile, lavorando negli aeroporti, sugli aerei e dietro le quinte. In sette aeroporti (ATL, DTW, DCA, JFK, LAX, LGA, SLC) i clienti Delta possono usare il Digital ID per superare le corsie Touchless PreCheck della TSA ai controlli di sicurezza. 28 meteorologi interni consigliano ai team operativi di Delta, per operazioni sicure e affidabili”, informa Delta.