Emirates riceve il primo di 65 Airbus A350-900

Emirates ha ricevuto il suo primo aeromobile A350-900, segnando un passo importante nella strategia di crescita della flotta di Emirates (leggi anche qui). “Questa consegna evidenzia la partnership di lunga data tra Emirates e Airbus che si basa su innovazione, efficienza ed eccellenza operativa. L’A350 è destinato a migliorare le operazioni a medio e lungo raggio di Emirates oltre il network esistente della compagnia aerea.

Emirates ha ordinato un totale di 65 A350-900 come parte dei piani più ampi della compagnia aerea per supportare l’Economic Agenda di Dubai, che mira ad aggiungere 400 città alla foreign trade map di Dubai nel prossimo decennio. L’A350 svolgerà un ruolo fondamentale nella creazione del Dubai World Central (DWC) mega hub, appena annunciato, rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come leader mondiale dell’aviazione”, afferma Airbus.

“L’A350-900 di Emirates sarà dotato di tre spaziose e comode classi di cabina, che possono ospitare 312 passeggeri (32 posti in business, 21 in premium economy e 259 spaziosi posti in economy class). Emirates sarà anche la prima compagnia aerea in Medio Oriente a introdurre la nuova HBCplus satcom connectivity solution di Airbus, che offre una connettività globale fluida e ad alta velocità.

L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il long range leader nella categoria da 300-410 posti. Il suo clean sheet design include tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2. La Airspace cabin dell’A350 è la più silenziosa di qualsiasi twin-aisle in cielo, con una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto all’aeromobile della generazione precedente”, prosegue Airbus.

“Come tutti gli aeromobili Airbus, l’aeromobile A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere i suoi aeromobili in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

Alla fine di ottobre 2024, la A350 Family aveva ottenuto più di 1.340 ordini fermi da 60 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)