ACI World e Amadeus annunciano i migliori aeroporti per tecnologia e innovazione

Airports Council International (ACI) World e Amadeus annunciano oggi i vincitori dei prestigiosi Technology Innovation Awards, svelati durante l’ACI Airports Innovate event, che si sta svolgendo a Roma. I premi celebrano le eccezionali iniziative tecnologiche aeroportuali e la leadership che stanno plasmando il futuro del trasporto aereo.

Per il quarto anno, ACI World e Amadeus hanno invitato gli aeroporti di tutto il mondo a presentare progetti tecnologici innovativi ed esempi di leadership che migliorano il viaggio dei passeggeri, guidano l’efficienza operativa o migliorano i processi per dipendenti, viaggiatori e altre parti interessate. I vincitori passati hanno presentato temi come big data, biometria, intelligenza artificiale e automazione.

Le candidature di quest’anno hanno visto la partecipazione del più ampio bacino di candidati di sempre, con aeroporti di tutte le dimensioni da tutto il mondo che hanno presentato le loro innovazioni.

Vincitori dei Technology Innovation Awards 2024

– Best Innovation in Airport Passenger Related Processes: 3D LED Holographic Signage Fan Displays at Dallas Love Field Airport.

– Best Innovation in Airport Operations and Installations Management: Optimizing Turnaround Operations using AI at Toronto Pearson International Airport.

– Best Airport Innovation Leader (Innovation): Emanuele Calà, Senior Vice President, Transformation and Technology, Aeroporti di Roma.

– NEW: Best Small and Emerging Airport Innovation: Ford Launchpad for Innovative Technologies and Entrepreneurship (FLITE) at Gerald R. Ford International Airport.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “Le soluzioni rivoluzionarie dei Technology Innovation Awards evidenziano il ruolo fondamentale che la tecnologia svolge nella trasformazione del nostro settore. L’edizione di quest’anno ha attirato un numero senza precedenti di candidati, dimostrando l’impegno globale incrollabile degli aeroporti verso l’innovazione e l’instancabile spinta di ACI World a potenziarla. Mentre abbracciamo questi progressi, la tecnologia diventa essenziale per aumentare l’efficienza operativa, creare esperienze di viaggio senza interruzioni e ottenere un vantaggio competitivo”.

Rudy Daniello, Amadeus Airport and Airline Operations Executive Vice President, ha affermato: “Tutti noi di Amadeus esprimiamo le nostre congratulazioni agli aeroporti premiati nei Technology Innovation Awards di quest’anno. Il nostro settore continua a progredire verso una maggiore centralità del viaggiatore e importanti cambiamenti negli standard di base e nella tecnologia del settore stanno per aprire una serie di nuove opportunità per fare ancora di più. I Departure Control Systems, che non sono cambiati fondamentalmente per decenni, si evolveranno in Delivery Management Systems. Questa evoluzione significa che biglietti, carte d’imbarco e persino il processo di check-in stesso potrebbero presto essere ritirati a favore di un nuovo approccio semplificato che può sostenere un’esperienza aeroportuale più fluida e personalizzata. Le implicazioni sono significative, con una migliore integrazione tra le operazioni delle compagnie aeree e degli aeroporti, una migliore gestione delle interruzioni ed esperienze di vendita al dettaglio completamente nuove”.

L’evento Airports Innovate riunisce leader aeroportuali, innovatori tecnologici ed esperti del settore per esplorare le innovazioni nelle operazioni aeroportuali, nell’esperienza dei passeggeri e nelle pratiche sostenibili.

