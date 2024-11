SAS inaugura il primo servizio diretto dalla Scandinavia alla Corea

SAS amplia la sua rete intercontinentale con una nuova rotta diretta tra Copenhagen e Seoul, a partire dal 12 settembre 2025. Questo sarà il primo servizio diretto regolare tra Scandinavia e Corea. La rotta opererà quattro volte alla settimana durante la stagione estiva e tre volte alla settimana in inverno.

Collegare la Scandinavia con uno degli hub più noti dell’Asia completerà la portata del network di SAS e rafforzerà il ruolo di Copenhagen come porta d’accesso per i viaggi intercontinentali. Questa rotta soddisferà anche la crescente domanda tra i viaggiatori dalla Corea per visitare la Scandinavia, fornendo al contempo collegamenti attraverso la rete SAS con il resto d’Europa.

Con il lancio di Seattle a maggio 2025, SAS offrirà 14 destinazioni intercontinentali da Copenhagen, collegando oltre 100 destinazioni in tutta Europa. Questa espansione sottolinea l’impegno di SAS nel rendere Copenhagen un hub globale di prim’ordine, rafforzando il suo ruolo nel collegare la Scandinavia al mondo.

“Questa nuova rotta evidenzia il nostro impegno nel soddisfare la domanda dei clienti e migliorare la connettività tra due regioni dinamiche. Seoul, rinomata come centro globale di cultura, innovazione e affari, è un’aggiunta strategica alla nostra rete in crescita. Come orgoglioso membro di SkyTeam, questa rotta rafforza ulteriormente la connettività senza interruzioni che forniamo, collegando la Scandinavia a destinazioni chiave in tutto il mondo. Siamo entusiasti di accogliere i passeggeri a bordo di questo servizio storico”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

I voli sono programmati con partenze serali, ottimizzando la connettività in Europa e massimizzando il tempo dei viaggiatori a destinazione. La rotta sarà operata da un Airbus A350 a basso consumo di carburante, che trasporterà 300 passeggeri.

Negli ultimi anni la Corea del Sud ha assistito a un aumento dell’interesse da parte dei viaggiatori scandinavi.

L’Incheon International Airport a Seoul è anche uno degli hub più trafficati al mondo per l’international freight e ha gestito oltre 2,76 milioni di tonnellate nel 2023.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)