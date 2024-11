Emirates Flight Training Academy sigla una partnership con Egnatia Aviation

Emirates Flight Training Academy (EFTA) ha siglato una partnership strategica con Egnatia Aviation, una delle principali flight training organisations in Europa, con base in Grecia. La partnership segna un nuovo capitolo nel viaggio internazionale di EFTA, poiché posiziona l’accademia sulla buona strada per ottenere l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) accreditation all’inizio del 2025.

La certificazione EASA è riconosciuta a livello mondiale nel settore dell’aviazione. La certificazione è obbligatoria per pilotare aeromobili registrati in Europa o per lavorare per compagnie aeree europee e apre le porte a straordinarie opportunità di carriera in tutto il mondo.

Tutti gli ATPL graduates che richiedono una licenza EASA devono completare il Multi-Engine Instrument Rating (ME/IR) in una Approved Training Organisation all’interno dell’Unione europea. Grazie alla partnership, i cadetti internazionali di EFTA possono intraprendere il programma aggiuntivo di 10 ore con Egnatia Aviation in Grecia.

Dopo essersi graduati presso EFTA, questi cadetti riceveranno sia una licenza GCAA che una licenza EASA. Una volta che EFTA riceverà l’approvazione EASA, l’accademia incorporerà il curriculum approvato dall’agenzia nei ground school and flying programmes.

Avere l’accreditamento EASA al suo attivo rappresenta un’enorme opportunità per EFTA, che mira a diventare globale e ad attrarre una fascia demografica più ampia.

Il Captain Abdulla Al Hammadi, Divisional Vice President EFTA, ha spiegato l’importanza della partnership: “La prossima traiettoria di crescita di EFTA avrà un impatto importante, poiché siamo pronti a fornire una solida pipeline a un settore a corto di talenti di piloti internazionali. La partnership con Egnatia Aviation segna un’enorme pietra miliare in quel percorso di crescita. L’accreditamento EASA ATO, la nostra infrastruttura di prima classe e le tecnologie di apprendimento futuristiche, insieme alla sede a Dubai, uno dei più grandi hub aeronautici del mondo, sono la combinazione perfetta per attrarre i migliori talenti all’accademia. È un trampolino di lancio significativo per i cadetti internazionali dell’accademia, poiché ora possono ottenere la licenza EASA riconosciuta a livello mondiale. Siamo estremamente colpiti dalla qualità, dagli standard e dal prodotto di Egnatia Aviation. Non vediamo l’ora di una partnership lunga e fruttuosa che aprirà nuove strade e darà potere alla prossima generazione di piloti”.

George Triantafyllidis, Chief Commercial Officer Egnatia Aviation, ha affermato: “I cadetti sulla strada per ottenere la certificazione EASA possono aspettarsi di iniziare il corso nel 2025 ed essere pronti a condurre il loro ME/IR nel 2026 presso Egnatia Aviation. Una volta completato, si diplomeranno con le migliori conoscenze, competenze ed esperienza della categoria da un ATO di alta qualità, in linea con gli standard aeronautici dell’UE”.

