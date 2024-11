Qatar Airways annuncia Novak Djokovic come Global Brand Ambassador e Wellness Advisor

Qatar Airways annuncia una nuova partnership con Novak Djokovic come Global Brand Ambassador and Wellness Advisor della compagnia aerea. “Questa collaborazione pluriennale posiziona Qatar Airways come Official Airline Partner di Novak Djokovic, riunendo la migliore compagnia aerea del mondo, come votato da Skytrax nel 2024, e un’icona sportiva rinomata per eccellenza, resilienza e appeal globale.

La partnership è stata svelata presso l’Altitude Wellness Centre nell’Al Maha Qatar Airways Crew Accommodation Building. Rendendo omaggio al successo senza pari di Novak sui campi da tennis di tutto il mondo, questa collaborazione celebra i suoi risultati senza pari e la sua instancabile ricerca di prestazioni elevate.

Novak Djokovic è uno dei più grandi atleti della storia, con 24 titoli del Grande Slam e una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Dal suo dominio sui campi in erba di Wimbledon alla sua padronanza dei campi in cemento di Melbourne, Novak ha costantemente stabilito record e ispirato milioni di persone. La sua carriera riflette gli stessi valori di perseveranza, eccellenza e influenza globale che definiscono Qatar Airways come la migliore compagnia aerea al mondo”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Novak Djokovic nella famiglia Qatar Airways. La straordinaria carriera di Novak, definita da risultati da record e da una spinta incessante al successo, rispecchia il nostro impegno per l’eccellenza. La nostra rete globale supporterà Novak mentre gareggia ai massimi livelli nei tornei di tutto il mondo e continua a stabilire nuovi standard nello sport del tennis. Novak incarna davvero l’ambiziosa spinta all’eccellenza, rendendo la leggenda del tennis la scelta perfetta come nostro Global Brand Ambassador e Wellness Advisor”.

Novak Djokovic ha affermato: “È per me un grande piacere e onore collaborare con Qatar Airways, una compagnia che ammiro da molti anni non solo per il suo servizio impeccabile ai clienti e ai dipendenti, ma anche perché riconosce l’importanza del benessere e della longevità, che sono una mia passione. Credo che insieme saremo in grado di aggiungere più valore e qualità all’esperienza pluripremiata per i clienti in tutto il mondo. Mentre continuo a viaggiare per il mondo come atleta professionista, con la mia famiglia e per lavoro, sono grato di avere Qatar Airways come mio partner”.

“La partnership di Qatar Airways con Novak Djokovic riflette i valori condivisi di viaggio, benessere ed eccellenza. Grazie a questa partnership, Qatar Airways sfrutterà la sua rete globale e le opportunità di branding premium per entrare in contatto con Novak Djokovic e la sua vasta base di fan. Collaborazioni esclusive esploreranno attivazioni uniche nei tornei di tennis più importanti, tra cui esperienze di ospitalità per passeggeri e partner negli eventi del Grande Slam.

Qatar Airways collaborerà con Novak Djokovic per elevare ulteriormente il Qatar ExxonMobil Open, il prestigioso torneo che si tiene dal 1993. Ora evento ATP 500, il Qatar ExxonMobil Open è pronto a consolidare la sua posizione sulla scena mondiale. Sfruttando la sua influenza e la sua statura senza pari nel tennis, questa collaborazione migliorerà la visibilità del torneo, attirerà talenti di alto livello ed espanderà il suo pubblico internazionale, rafforzando ulteriormente la sua eredità come evento di prim’ordine nello sport.

La partnership evidenzia anche l’impegno condiviso per la promozione del benessere. Il Qatar diventerà un hub per la Novak Djokovic’s patented “Regenesis” Pod technology, una soluzione innovativa per il recupero e il benessere. Portando questa tecnologia nella regione, Qatar Airways e Novak Djokovic mirano a ridefinire il benessere e il recupero atletico, consentendo al personale della compagnia aerea di beneficiare delle ultime innovazioni e scienze sportive.

Questa partnership segna un’altra pietra miliare nel portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, AFC, UEFA, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Formula 1®, MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby”, conclude Qatar Airways.

