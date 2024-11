La Royal Canadian Air Force utilizzerà 19 Pilatus PC-21 Next Generation Trainer

Pilatus ha firmato un contratto per la consegna di 19 PC-21 training aircraft alla Royal Canadian Air Force. Il PC-21 non solo fornirà al Canada un training system tecnicamente avanzato, ma anche una piattaforma di addestramento molto conveniente ed ecologica per i piloti militari.

“Pilatus è lieta di annunciare la conclusione positiva di un importante contratto con KF Aerospace come parte della sua collaborazione con SkyAlyne per il Royal Canadian Air Force (RCAF) “Future Aircrew Training” (FAcT) program. Il contratto prevede la consegna di diciannove state-of-the-art PC-21 training aircraft.

I diciannove PC-21 saranno di stanza presso la air force base in Moose Jaw, Saskatchewan, dal 2026. Saranno utilizzati principalmente per fornire addestramento avanzato per aspiranti piloti militari. Il FAcT program, della durata di 25 anni, è progettato per modernizzare ed espandere radicalmente le capacità di addestramento della RCAF“, afferma Pilatus Aircraft.

“SkyAlyne è entusiasta di lavorare con Pilatus su questo importante progetto. Il PC-21 offre numerosi vantaggi rispetto ai velivoli da addestramento convenzionali ed è dotato di avionica all’avanguardia per garantire una transizione fluida ai frontline jets”, afferma lo SkyAlyne senior executive, Kevin Lemke. “Inoltre, il design innovativo del PC-21 offre una significativa riduzione dei costi operativi e una maggiore efficienza nelle operazioni di addestramento. Queste qualità rendono il PC-21 la scelta ideale per il Canada”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato come segue questo importante nuovo contratto: “Questo contratto è un’ulteriore prova delle capacità del nostro PC-21 training system. Il Canada è tra le forze aeree più rinomate e professionali al mondo e siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto rivoluzionario. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner e possiamo assicurare a tutti il nostro impegno nel fornire al Canada il miglior sistema di addestramento e il miglior supporto possibile. Vorremmo ringraziare tutti per la fiducia in Pilatus e nel PC-21, il nostro Next Generation Trainer made in Switzerland”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation at Pilatus, ha aggiunto: “Questo traguardo è un risultato significativo per tutti i soggetti coinvolti e siamo molto orgogliosi che il PC-21 fungerà da spina dorsale del military pilot training program del Canada per i decenni a venire”.

“Il PC-21 di Pilatus offre una advanced training platform progettata specificamente per soddisfare i requisiti dell’addestramento dei piloti moderni. Il PC-21 è noto per la sua efficienza e versatilità ed è riconosciuto in tutto il mondo come un leading training aircraft. Oltre all’aereo stesso, l’integrated PC-21 training system include anche mission planning and debriefing systems, così come training materials, tutti elementi essenziali per supportare il ground-based training.

La flotta totale di PC-21 nel mondo attualmente si attesta a poco meno di 250 aerei. Tra i clienti figurano le principali air forces in Europa, Medio ed Estremo Oriente e Australia. La Swiss Air Force ha adottato il PC-21 nel 2008 e da allora lo ha utilizzato per addestrare con successo i futuri piloti militari”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: Jessica Ambats – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)