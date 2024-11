News Brevi – 28.11.2024

LINDBERGH AVIATION ACADEMY E AEA AIRCRAFT ENGINEERING ACADEMY: FORMAZIONE E INNOVAZIONE CON L’OBIETTIVO DI SOSTENERE LA CRESCITA DEL SETTORE – Le accademie Lindbergh Aviation Academy e AEA Aircraft Engineering Academy si affermano come punti di riferimento in Europa per la formazione specialistica in ambito aeronautico. Entrambi i progetti, guidati da Alessandro Cianciaruso, Ceo di Seas (South East Aviation Services) e promotore dell’innovazione formativa nel settore, si distinguono per la capacità di rispondere alle crescenti esigenze di personale qualificato nell’industria aeronautica, supportando la crescita del comparto con programmi didattici all’avanguardia e partnership strategiche. La Lindbergh Aviation Academy, Istituto tecnico superiore delle professioni aeronautiche, inaugurata nel 2023 ha iniziato a settembre 2024 il primo anno con l’obiettivo di formare professionisti dell’aviazione a 360°, forte anche del circuito virtuoso sul territorio Bergamasco, formato dalle aziende leader di settore come SEAS, AEA Aircraft Engineering Academy e SACBO. Si tratta di un istituto tecnico che accompagnerà i ragazzi nel percorso più vicino a loro, accompagnandoli dal primo giorno di scuola al primo giorno di lavoro. Dall’altra parte, AEA Aircraft Engineering Academy è una delle realtà educative leader in Europa per la formazione di tecnici aeronautici. Dal 2018, anno in cui è stata formalizzata una partnership di lunga durata con Ryanair, l’accademia ha giocato un ruolo fondamentale nell’addestramento e nella qualificazione di tecnici provenienti da tutta Europa. L’obiettivo di AEA è quello di formare figure specializzate che possano operare in contesti di alta professionalità e soddisfare le esigenze di una delle compagnie aeree a più rapido tasso di crescita. AEA si è rapidamente affermata come realtà formativa di eccellenza per aspiranti tecnici aeronautici. Solo quest’anno, l’accademia ha formato 200 professionisti, e gli stessi sono già stati tutti assunti dalla capogruppo SEAS, dimostrando la qualità e l’efficacia del proprio metodo didattico. La domanda crescente ha portato l’Accademia a fissare obiettivi ambiziosi per il 2025, con l’intenzione di formarne almeno altri 200 professionisti. Un traguardo che rappresenta un passo importante per rispondere alla carenza di risorse specializzate nel settore e offrire competenze aggiornate che rispondano agli standard internazionali. La collaborazione tra Lindbergh Aviation Academy e AEA Aircraft Engineering Academy è un esempio di come due realtà complementari possano contribuire a potenziare la qualità della formazione tecnica in ambito aeronautico. In un settore in costante evoluzione come quello aeronautico, è essenziale formare professionisti con competenze tecniche all’avanguardia e capacità di adattamento. I risultati positivi che stanno registrando sono il frutto di un impegno condiviso e di un’offerta formativa costruita sulle esigenze del mercato europeo. Per informazioni: https://training-aea.it/.

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA GIULIO DOUHET: CONSEGNATI GLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL 1° CORSO – Martedì 26 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), 36 giovani Allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” hanno ricevuto lo spadino, simbolo d’appartenenza alla Scuola ed all’Aeronautica Militare. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’ISMA, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, è stata aperta dall’intervento del Colonnello Mauro Nazzi, Comandante e Dirigente Scolastico della Douhet il quale, dopo aver salutato i genitori e le autorità presenti, ha elogiato l’impegno degli allievi nell’abbracciare i valori e i principi della Forza Armata e la determinazione con cui essi hanno affrontato le prove concorsuali e i primi mesi di vita all’interno della Scuola. Al contempo, il Comandante del liceo dell’Aeronautica Militare, ha invitato i giovani ragazzi e ragazze a gioire ed essere fieri degli obiettivi raggiunti, esortandoli a perseverare e ambire a risultati sempre maggiori. Terminato il suo intervento, il Col. Nazzi ha poi invitato sul palco il Cap. Giorgio M., ex allievo della Douhet con il Corso Fides e attualmente pilota presso il 32° Stormo di Amendola, per la prolusione dell’evento. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” è stata inaugurata a Firenze nel 2006 e dipende dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. La Douhet è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PINK THURSDAY: 15% DI SCONTO CON WIZZ AIR – Quest’anno Wizz Air dà il via a una nuova ed entusiasmante tradizione per il Black Friday: il Pink Thursday. Informa Wizz Air: “La compagnia aerea più sostenibile d’Europa celebra questa giornata speciale offrendo uno sconto esclusivo del 15% su voli selezionati e sulla WIZZ Air Discount Club. Solo durante il Pink Thursday, oggi 28 novembre 2024, sarà possibile approfittare di questo incredibile sconto per programmare le vacanze invernali: l’occasione perfetta per concedersi una pausa dal freddo o organizzare il viaggio dei sogni. Questa offerta unica è valida per un solo giorno e disponibile sull’app mobile di Wizz Air o sul sito ufficiale wizzair.com, per voli in partenza tra dicembre 2024 e marzo 2025. Camminare tra le meraviglie senza tempo di Atene o lasciarsi incantare dal fascino mediterraneo di Barcellona ora è possibile grazie voli in partenza da Milano a partire da soli €19.99. Per chi desidera esplorare il calore e la bellezza di Portogallo e Spagna, Lisbona e Madrid sono raggiungibili da Roma Fiumicino con tariffe a partire rispettivamente da €24.99 e €19.99. Qualsiasi sia il punto di partenza, una destinazione indimenticabile attende di essere scoperta. Non perdere l’occasione di esplorare il mondo quest’inverno. Prenota oggi stesso e approfitta delle straordinarie offerte del Pink Thursday di Wizz Air”.

EMIRATES CELEBRA IL 53° UAE EID AL ETIHAD CON UNA SERIE DI EVENTI – Emirates informa: “In onore del 53rd UAE Eid Al Etihad il 2 dicembre, Emirates celebra l’occasione con un evento culturale presso la sede centrale di Emirates Group, dolci regionali a bordo per i clienti, una serie di specialità emiratine nelle lounge Emirates di Dubai e una raccolta di storie sulla sostenibilità locale, musica emiratina, podcast e film su Ice. I festeggiamenti sono iniziati con una celebrazione dedicata presso la sede centrale di Emirates Group, Dubai, il 28 novembre. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates, ha commemorato la giornata con una cerimonia di taglio della torta, seguita da un tour del villaggio storico, esposizione di manufatti e artigianato regionale, attività culturali interattive e spettacoli dal vivo organizzati per i dipendenti del Gruppo. L’UAE Eid Al Etihad si celebra il 2 dicembre per celebrare l’unione dei sette emirati e il viaggio collettivo verso il futuro, mentre la nazione abbraccia la sostenibilità e l’azione collaborativa come pietre angolari del progresso. I clienti possono abbracciare lo spirito nazionale con ice di Emirates e godersi oltre 80 film arabi ed emiratini. I clienti Emirates a bordo dei voli in partenza da Dubai tra il 2 e il 4 dicembre riceveranno un dolcetto ispirato agli Emirati in una mini giftbox, mentre l’interno dell’aereo sarà illuminato con i colori della bandiera degli Emirati Arabi Uniti. I clienti di First, Business e Premium Economy Class potranno gustare un duo di cheesecake al loomi e brownie al cioccolato e cardamomo, mentre i clienti di Economy Class potranno gustare tartufi al cioccolato e datteri. Nella Emirates A380 Onboard Lounge i clienti possono assaporare i sapori della regione”. “Nelle Emirates First Class Lounge di Dubai i clienti possono gustare il tradizionale pollo machbous degli Emirati seguito da una serie di dessert. Nelle lounge di Business Class, verrà servito l’agnello ouzi in stile emiratino. I clienti delle lounge di First e Business Class potranno anche concedersi un gelato rinfrescante. Celebrando l’etica della sostenibilità del 53rd UAE Eid Al Etihad, le lounge Emirates mettono in risalto una gamma di prodotti di provenienza locale tra cui luqaimat locale di Ajman e sciroppo di datteri di Sharjah”, conclude Emirates.

IL PRESIDENTE ENAC APRE I LAVORI DEL 3° CONGRESSO MONDIALE DELLA FONDAZIONE PACTA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha aperto i lavori del 3° congresso annuale della Fondazione PACTA, di cui è Presidente del Comitato Istituzionale, presente il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Galeazzi Bignami. Il Presidente Enac Di Palma: “È per me un onore e piacere, come Presidente Enac e Presidente del Comitato Istituzionale della Fondazione PACTA, aprire questo congresso da cui emerge, con forza, la necessità di un impegno comune a favore della decarbonizzazione con approccio pragmatico e non ideologico, tenuto, peraltro conto, che l’Europa ha una responsabilità del 6/7 % dell’inquinamento nel mondo ed il trasporto aereo di una quota assolutamente marginale. Ringrazio innanzitutto l’AD Marco Troncone per la relazione presentata e per l’impegno con cui sta contribuendo a far superare il pregiudizio ideologico nei confronti del settore, cosa ben evidente anche nella partecipazione alla COP29 di Baku, in cui ha dimostrato come il sistema Italia sappia lavorare coeso e come rappresenti una best practice a livello internazionale. Un ringraziamento particolare anche al Vice Ministro Bignami che segue con attenzione l’evoluzione delle policy ambientali condividendo il focus sulla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Il percorso che stiamo facendo, grazie anche alla sintesi tra pubblico e privato rappresentata dall’Enac, ci permette di sviluppare collaborazioni utili con altri Paesi, anche emergenti, attraverso un approccio che ne garantisca anche una crescita economica e sostenibile”.

IBERIA RICEVE IL PREMIO FIBEGA PER L’INNOVAZIONE CULINARIA – Iberia è stata nuovamente premiata per il servizio gastronomico che offre ai suoi clienti in volo. Ieri sera, la compagnia aerea ha ricevuto il premio per l’innovazione culinaria per i menu gastronomici a bordo in occasione dei FIBEGA Gastronomy Tourism Awards 2024. Questi premi riconoscono l’innovazione, l’eccellenza e l’impatto del turismo gastronomico a livello globale come motore culturale ed economico. Per Paula Lafora, Direttore Customer Experience di Iberia: “Questo premio rappresenta il riconoscimento del lavoro costante che Iberia svolge nella sua proposta gastronomica per soddisfare i suoi clienti. Cerchiamo sempre l’eccellenza, riflettendo la nostra identità spagnola, la nostra dieta mediterranea, in menu internazionali con materie prime stagionali e di alta qualità e innovando nei menu. Vogliamo che l’esperienza di viaggio dei nostri clienti sia la migliore in tutto e questo significa curare tutti gli aspetti di quell’esperienza, compresa l’offerta gastronomica”. L’obiettivo dei premi FIBEGA è quello di riconoscere le istituzioni pubbliche e private che hanno promosso e/o migliorato il modello di Turismo Gastronomico. La consegna dei premi avviene in concomitanza con la Conferenza Internazionale del Turismo Gastronomico FIBEGA, che si terrà a Madrid dal 27 al 29 novembre.

DASSAULT AVIATION: 6a CAMPAGNA DI PIANTAGIONE PER LA NUOVA FORESTA DI MAUBUISSON – Dassault Aviation ha preso parte al lancio della 6a campagna di piantagione per la nuova foresta di Maubuisson nel dipartimento della Val d’Oise, Francia. “La società è uno dei principali sponsor di questo progetto, che mira a creare un’area boschiva di oltre un milione di alberi su 1.340 ettari vicino al suo nuovo stabilimento di Cergy. Questo è il più grande progetto di riforestazione realizzato in Francia negli ultimi quattro secoli. Creerà un collegamento tra le foreste di Saint-Germain-en-Laye e Montmorency, garantendo la cattura e lo stoccaggio di una quantità significativa di carbonio per i decenni a venire. L’obiettivo di questa piantagione su larga scala è quello di offrire alle generazioni future un ambiente naturale favorevole allo sviluppo della biodiversità, un vero e proprio polmone verde nel cuore della regione dell’Île-de-France. Oltre a contribuire allo sviluppo del patrimonio naturale della regione, la futura foresta aiuterà a combattere l’inquinamento atmosferico e a prevenire l’urbanizzazione dei terreni inquinati dalle acque reflue parigine”, afferma Dassault Aviation.

LA DIRIGENZA ICAO RINNOVA LA PARTNERSHIP CON LA PROVINCIA DEL QUEBEC – Una nuova dichiarazione d’intenti è stata firmata tra l’ICAO e il governo del Québec il 19 novembre 2024 alla National Assembly of Québec, per celebrare l’80° anniversario dell’ICAO e rafforzare il continuo supporto della provincia ospitante all’Organizzazione. L’ICAO Secretary General, Mr. Juan Carlos Salazar, ha firmato la dichiarazione d’intenti insieme al Minister of International Relations and La Francophonie, Ms. Martine Biron, con la Premier of Québec, Mr. François Legault e il President of the ICAO Council, Mr. Salvatore Sciacchitano, presenti come testimoni. Si è inoltre tenuto un incontro bilaterale tra la delegazione dell’ICAO e il Premier Legault, incentrato sull’importante ruolo del Québec nel promuovere l’innovazione nell’aviazione e sull’allineamento del settore con gli obiettivi strategici a lungo termine dell’ICAO. “Siamo grati per l’ospitalità che il governo del Québec ha offerto nel corso degli anni all’ICAO e alla comunità internazionale dell’aviazione civile”, ha osservato l’ICAO Council President Sciacchitano. “È molto commovente pensare a tutti coloro, provenienti da ogni angolo del mondo, che hanno avuto a un certo punto il privilegio di chiamare il Québec una casa lontano da casa”. Il Secretary General ha inoltre espresso la gratitudine dell’Organizzazione al governo del Québec e al suo Ministry of International Relations and La Francophonie in particolare, osservando: “La celebrazione dell’80° anniversario dell’ICAO è l’opportunità di riflettere e riconoscere i contributi di coloro che hanno accompagnato l’evoluzione e la trasformazione della nostra Organizzazione”. Ai lavori hanno partecipato i rappresentanti degli Stati presso l’ICAO Council e l’ICAO Legal Affairs and External Relations Director Michael Gill.

INVERNO IN LAPPONIA CON FINNAIR, LA COMPAGNIA UFFICIALE DI BABBO NATALE – Finnair informa: “Finnair, oltre a essere stata premiata per la 14a volta consecutiva come Best Nordic Airlines ai World Airline Awards di Skytrax 2024, gli “Oscar” dell’aviazione, è anche la compagnia aerea ufficiale di Babbo Natale, un sodalizio che dura da oltre 40 anni. Per immergersi nell’atmosfera del Natale, ed esplorare paesaggi da fiaba, una delle mete più iconiche è la Lapponia, destinazione servita da Finnair tutto l’anno con voli giornalieri verso alcune delle località più popolari come Rovaniemi, Ivalo, Kittilä e Kuusamo. Il periodo migliore per visitare la Lapponia per le attività invernali va da novembre a febbraio, con possibili estensioni fino a marzo. L’inizio dell’inverno, in particolare novembre e dicembre, è il momento ideale per provare la attività natalizie lapponi, mentre gennaio è il mese perfetto per gli amanti dell’aurora boreale. La Lapponia è molto popolare durante il periodo natalizio, è consigliabile prenotare in anticipo i voli di Finnair verso le destinazioni lapponi di Rovaniemi, Ivalo, Kittilä e Kuusamo Per quanto riguarda l’abbigliamento, in Lapponia il segreto è vestirsi a strati: abbigliamento termico e waterproof e accessori caldi come cappelli, guanti e stivali sono essenziali per stare al caldo a temperature sotto lo zero, soprattutto se si prevede di trascorrere del tempo all’aperto. Per maggiori informazioni Finnair.com“.

NUOVA EVOLUZIONE PER L’AIR CANADA DIGITAL EXPERIENCE – La prossima evoluzione dell’esperienza digitale di Air Canada verrà lanciata il 3 dicembre con l’espansione del Digital Identification program della compagnia aerea come opzione di imbarco per quasi tutti i suoi voli domestici a Vancouver International Airport (YVR). Dopo un progetto pilota di successo su voli selezionati, Air Canada e YVR sono le prime in Canada a investire nella tecnologia per modernizzare l’esperienza di viaggio negli aeroporti canadesi, offrendo ai viaggiatori la comodità e la sicurezza del riconoscimento digitale al gate per confermare la propria identità.”Siamo entusiasti di assumere una posizione di leadership con la Vancouver Airport Authority nell’uso della tecnologia per semplificare e trasformare l’imbarco di quasi tutti i nostri voli domestici in partenza da YVR. L’identificazione digitale è prontamente utilizzata per semplificare numerose attività quotidiane, tra cui lo sblocco dei telefoni e l’accesso ai luoghi di lavoro, portare questa tecnologia al gate migliora l’esperienza di viaggio, rendendo l’imbarco sui voli comodo e senza sforzo. Il feedback dei clienti, in particolare dei nostri frequent flyer, durante la fase pilota è stato molto positivo. Non vediamo l’ora di espandere questa tecnologia ad altri aeroporti”, ha affermato Tom Stevens, Vice President, Canadian Airports and Customer Experience Strategy, Air Canada. “Insieme ad Air Canada, siamo lieti di introdurre l’identificazione digitale come parte del processo di imbarco per i voli domestici a YVR. L’identificazione digitale consentirà ai viaggiatori di verificare rapidamente e in modo sicuro la propria identità presso i principali punti di contatto aeroportuali, in modo simile allo sblocco di uno smartphone o alla protezione delle transazioni”, ha affermato Tamara Vrooman, President and Chief Executive Officer at Vancouver International Airport (YVR). “Questo processo migliorato ridurrà i tempi di attesa e offrirà un viaggio più comodo e senza problemi”. L’identificazione digitale è disponibile anche per i clienti che desiderano entrare nelle Maple Leaf Lounge di Air Canada a Toronto (YYZ), Calgary e San Francisco, nonché nell’Air Canada Café di Toronto. In futuro, si prevede che saranno disponibili online altri gate di imbarco e punti di contatto aeroportuali.