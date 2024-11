Lufthansa Group espande le Green Fares ai voli a lungo raggio

Lufthansa Group sta espandendo la sua tariffa di successo per voli più sostenibili ai long-haul flights e quindi alla sua rete di rotte globali. Le Green Fares saranno prenotabili in tutte le classi di viaggio per oltre 850.000 voli all’anno dal 4 dicembre. Il biglietto più sostenibile include già la compensazione delle emissioni di CO2 individuali correlate al volo. Le Green Fares fanno parte del crescente portafoglio di offerte di viaggio più sostenibili di Lufthansa Group.

Come primo airline group al mondo, Lufthansa Group offre Green Fares per rotte a corto e medio raggio da circa due anni. Dopo un test di successo su rotte intercontinentali selezionate, la tariffa può ora essere prenotata regolarmente sulle rotte a lungo raggio, aggiungendo un’opzione aggiuntiva alla struttura tariffaria esistente di Lufthansa Group.

Dal lancio delle Green Fares nel febbraio 2023, oltre due milioni di passeggeri hanno già optato per la tariffa e compensato quasi 190.000 tonnellate di CO2 compensando le emissioni di CO2 legate ai voli. Questa quantità corrisponde alle emissioni di CO2 di oltre 1.300 voli da Monaco a New York con un Airbus A350 o a 1.400 voli da Vienna a New York con Boeing B787.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer of the Lufthansa Group, spiega: “Ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi per rendere il volo più sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, investiamo miliardi di euro ogni anno in nuovi aeromobili e tecnologie pionieristiche, tra le altre cose. Con le nostre innovative Green Fares, coinvolgiamo anche i nostri clienti e offriamo loro, come primo gruppo di compagnie aeree al mondo, l’opportunità di contribuire attivamente a un’aviazione più sostenibile su oltre 850.000 voli. L’estensione delle tariffe Green Fares alla rete globale a lungo raggio di Lufthansa Group è un passo enormemente importante e coerente, non solo per noi, ma per l’intero settore dell’aviazione”.

Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Lufthansa Group, afferma: “Lufthansa Group ha sempre contribuito al progresso dell’aviazione. Come primo gruppo di compagnie aeree al mondo, offriamo la nostra tariffa per voli più sostenibili già da due anni. Con successo: la domanda è in continuo aumento. Oltre alle soluzioni tecnologiche, ci stiamo concentrando su offerte innovative per i nostri clienti per rendere i voli più sostenibili. Con le Green Fares, stiamo ora offrendo una soluzione in tutto il mondo che dimostra che volare più sostenibili è già una realtà oggi, anche attraverso l’uso di SAF. Continueremo a guidare la trasformazione del settore”.

“La nostra compagnia si è posta obiettivi ambiziosi per rendere i viaggi aerei più sostenibili”, afferma il CEO di SWISS, Jens Fehlinger. “Stiamo adottando una serie di misure per raggiungerli, tra cui investimenti in nuovi aeromobili e tecnologie innovative. L’estensione delle nostre Green Fares ta tutti i nostri servizi a lungo raggio è un passo importante in questo percorso. In definitiva, viaggi aerei più sostenibili saranno garantiti solo grazie agli sforzi di tutti noi. Anche i nostri clienti hanno un ruolo fondamentale da svolgere. E offrendo loro scelte come le nostre tariffe verdi, stiamo consentendo loro di dare un contributo attivo a un mondo di voli più sostenibile”.

Con un solo clic, le Green Fares offrono un modo più sostenibile di volare, perché la tariffa include già la compensazione completa delle singole emissioni di CO2 legate al volo: tramite l’uso di SAF e un contributo al portafoglio di progetti climatici di alta qualità di Lufthansa Group. La composizione dei due componenti varia a seconda della distanza della rotta. Per i voli all’interno dell’Europa e verso il Nord Africa, si applica quanto segue: una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 viene ottenuta tramite SAF, mentre il restante 80% viene compensato tramite progetti di protezione del clima. Sulle rotte intercontinentali, il 10% delle emissioni di CO2 viene ridotto tramite SAF e il restante 90% viene compensato tramite contributi a progetti climatici. La Green Fare offre anche miglia e punti aggiuntivi, nonché l’opzione di riprenotare gratuitamente.

Le Green Fares sono disponibili per i voli operati da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS, Edelweiss, Discover Airlines e Air Dolomiti. Le uniche eccezioni sono i voli operati da altre compagnie aeree e le rotte individuali in aree di traffico selezionate di joint venture partners. Eurowings offre anch’essa una tariffa per voli più sostenibili con il nome PlanetBlu.

Lufthansa Group continua ad ampliare le sue offerte e servizi per voli più sostenibili. I passeggeri possono optare per la compensazione di CO2 anche con altre tariffe: durante il processo di prenotazione, dopo averlo completato nella loro area di prenotazione personale e persino dopo che il volo è già avvenuto. I clienti possono scegliere tra diversi pacchetti, ognuno dei quali offre la compensazione completa delle emissioni di CO2 tramite l’uso di SAF e un contributo a progetti di protezione del clima. Attualmente, circa il 4% dei passeggeri di Lufthansa Group utilizza un’opzione per voli più sostenibili.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)