Turkish Airlines atterra a Sydney

Turkish Airlines ha lanciato la sua rotta più lunga con l’aggiunta dei voli per Sydney. La compagnia di bandiera è atterrata per la prima volta sul suolo di Sydney il 29 novembre, segnando un’importante pietra miliare con l’espansione alla sua seconda destinazione in Australia, raggiungendo 351 destinazioni in sei continenti nella sua rete globale.

“I voli tra Istanbul e Sydney saranno effettuati con la nuova e moderna flotta di aeromobili Airbus A350-900, progettati per il comfort sulle lunghe distanze con 32 flatbed seat in business class e 297 poltrone reclinabili per i viaggiatori in economy. I voli, che saranno operati quattro volte a settimana via Kuala Lumpur, dureranno 19 ore con una rotta di 9.300 miglia. La nuova rotta non solo rafforzerà i legami tra la Turchia e l’Australia, favorendo la crescita del turismo, del commercio e degli scambi culturali, ma offrirà agli ospiti australiani la solida rete di voli della compagnia, garantendo loro la possibilità di esplorare il mondo con il comfort e l’ospitalità di Turkish Airlines.

Dopo il lancio del primo volo di Turkish Airlines da Melbourne nel marzo di quest’anno, Sydney diventa la seconda città australiana aggiunta alla rete in continua espansione della compagnia di bandiera. Il volo inaugurale getta le basi per i futuri piani di Turkish Airlines di introdurre servizi diretti e senza scalo da Sydney a Istanbul, rivoluzionando i viaggi tra le due iconiche destinazioni”, afferma Turkish Airlines.

Sull’arrivo del primo aeromobile a Sydney, il CEO di Turkish Airlines Bilal Eksi, ha dichiarato: “Questa importante occasione segna il percorso di volo più lungo nella storia di Turkish Airlines, con la gradita aggiunta della seconda città australiana alla nostra rete di voli. L’arrivo del nostro primo volo da Istanbul a Sydney rappresenta il nostro costante impegno per collegare i viaggiatori di tutto il mondo, fornendo un passaggio senza soluzione di continuità tra l’Europa e l’Australia con il comfort e l’ospitalità di Turkish Airlines. Una volta ottenuto il nostro aeromobile in grado di effettuare il viaggio in una sola tratta, ci auguriamo di espandere ulteriormente la nostra offerta nel prossimo futuro con i primi voli non-stop dell’Australia verso Istanbul”.

L’On. John Graham, Ministro del Lavoro e del Turismo in Australia, ha dichiarato: “L’arrivo di Turkish Airlines a Sydney è una pietra miliare che offre una nuova opzione di alta qualità per i viaggiatori locali verso l’Europa e un aumento del numero di visitatori a Sydney. Questa nuova ed entusiasmante rotta da Istanbul è stata resa possibile da un incentivo finanziario del Governo Minns. Stiamo sostenendo i nostri aeroporti per aumentare la capacità e portare più visitatori nel Nuovo Galles del Sud, creando posti di lavoro e crescita economica nelle nostre destinazioni turistiche in tutto lo Stato. Portare più passeggeri nei nostri aeroporti fa parte del piano del Governo Minns per incrementare i posti di lavoro e la crescita dell’economia turistica in tutto lo Stato”.

Il CEO dell’Aeroporto di Sydney, Scott Charlton, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Turkish Airlines in occasione del lancio del suo volo inaugurale per Sydney. Questo nuovo servizio rafforza la già solida rete internazionale di Sydney, offrendo ai passeggeri una scelta ancora più ampia e una connettività verso l’Europa e oltre attraverso l’ampio hub di Turkish Airlines a Istanbul. Turkish Airlines porterà una maggiore concorrenza sul mercato e con oltre 15.000 australiani di origine turca che risiedono nel Nuovo Galles del Sud e con la Turchia che è sempre stata una scelta privilegiata per i viaggiatori australiani, siamo certi che questa nuova rotta vedrà una forte domanda”.

“Il volo, che offre un diretto collegamento tra Sydney e l’Europa, non solo rafforzerà i legami tra la Turchia e l’Australia, ma stimolerà anche la crescita del turismo, del commercio e dei programmi di scambio culturale, sostenendo 290 posti di lavoro e generando una stima di 53 milioni di dollari australiani per l’economia dei visitatori del Nuovo Galles del Sud.

I viaggiatori di tutto il mondo hanno l’opportunità di godersi Sydney con il comfort e l’ospitalità di Turkish Airlines, mentre gli ospiti australiani della compagnia di bandiera possono usufruire della sua rete mondiale in modo più conveniente.

Per consultare gli orari dei voli, visitare il sito www.turkishairlines.com, contattare il call center o recarsi presso un qualsiasi ufficio vendite Turkish Airlines“, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)