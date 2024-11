Emirates inaugura Emirates World a Casablanca, il più grande al mondo

Emirates svela Emirates World in Marocco, introducendo per la prima volta il suo rinnovato travel retail store concept in Nord Africa. “Con 534 m2, Emirates World Casablanca è il più grande store del network globale Emirates fino ad oggi, elevando l’esperienza del cliente e riaffermando l’impegno di lunga data della compagnia aerea verso il mercato.

Situato sul centrale Franklin Roosevelt Boulevard, Emirates World invita i clienti alla visita per consigli di viaggio esperti e ispirazioni per le destinazioni, sia dai consulenti esperti della compagnia aerea sia tramite tecnologie intelligenti.

L’Emirates World store è stato inaugurato da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer e Adil Al Ghaith, Emirates Senior Vice President Commercial Operations, Centre, alla presenza di His Excellency Alasri Aldhaheri, Ambassador UAE to Morocco. Alla cerimonia hanno partecipato ospiti illustri, trade and media partners”, afferma Emirates.

Commentando questo traguardo, Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “L’apertura di Emirates World a Casablanca arriva solo tre settimane dopo l’inaugurazione del nostro primo store in Africa, mantenendo la nostra promessa di migliorare il percorso del cliente nel nostro network di 19 città nel continente. La nostra global retail strategy va oltre una semplice transazione e invece dà vita alla nostra promessa “Fly Better”, attraverso servizi dedicati e personalizzati, tecnologie intelligenti ed efficienti ed esposizioni di prodotti. Emirates World ci consente di connetterci più profondamente con i nostri clienti, ispirandoli a scoprire di più con Emirates”.

“Emirates World è progettato per arricchire l’esperienza del cliente attraverso esperienze immersive e touchpoint personalizzati. Progettato in una tavolozza di colori chiara e ariosa, il concept store ricorda l’aspetto e l’atmosfera distintivi di bordo, ulteriormente amplificati dall’ambiente open space, simile a una lounge. Nove sportelli gestiti da consulenti esperti offrono una gamma completa di servizi, dalla pianificazione di itinerari di viaggio, al supporto per prenotazioni e biglietteria, nonché richieste di informazioni generali.

Il fulcro del negozio di Casablanca è la vetrina a grandezza naturale dell’iconica Emirates A380 Onboard Lounge experience e l’esposizione dei sedili Premium Economy, che avvicinano il prodotto esclusivo Emirates ai viaggiatori provenienti dal Marocco“, prosegue Emirates.

“Per oltre due decenni Emirates è stata un partner fedele dell’aviazione, del turismo e del commercio in Marocco. Dal suo primo volo nel 2002, Emirates ha trasportato oltre 3,65 milioni di passeggeri tra Dubai e Casablanca.

Nel 2022 Emirates ha stabilito una codeshare partnership con Royal Air Maroc, offrendo una connettività senza interruzioni ad altri 18 punti domestici in Marocco, come Fez, Marrakech, Agadir, Rabat, Tangeri e altro ancora. Nell’ultimo anno, oltre 28.600 passeggeri hanno viaggiato tramite la codeshare partnership.

Emirates ha anche creato significative opportunità di lavoro, con oltre 860 cittadini marocchini che attualmente prestano servizio come cabin crew members”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)