Al via il nuovo training center di Air Dolomiti

Air Dolomiti, Compagnia aerea di Lufthansa Group, accompagna la crescita della propria flotta con l’apertura di un nuovo training center a Nogarole Rocca, in provincia di Verona: un investimento volto a garantire al proprio personale navigante formazione ed addestramento professionale costanti.

La Compagnia, in pochi anni si è resa protagonista di un trend di crescita in costante evoluzione positiva che l’ha portata oggi a 25 Embraer (da 122 o 108 posti) con l’obiettivo di raggiungere presto quota 26: uno sviluppo importante e molto rapido che ha comportato un aumento esponenziale del personale di volo e di terra e ha richiesto grande impegno per essere adeguatamente accompagnato e sostenuto.

La crescita ha reso necessario un nuovo centro di addestramento che si è aggiunto alla prima storica struttura di training a Caselle di Sommacampagna, ormai inadeguata rispetto alle mutate esigenze di formazione del personale di volo che rimarrà operativa e verrà utilizzata per aumentare l’area di magazzino e stoccaggio.

Il nuovo training center, situato a poca distanza dal casello autostradale di Nogarole Rocca a Verona, contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. Ci sarà inoltre una seconda area dedicata alla pratica di emergenza dotata di scivolo per gli sbarchi assistiti dei passeggeri in caso di atterraggio forzato.

Oltre alle due zone operative la struttura contiene spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo.

“La manutenzione continua degli aeromobili, la formazione ed il costante aggiornamento dei piloti e degli assistenti di volo sono gli strumenti fondamentali ed imprescindibili di ogni compagnia aerea per garantire i massimi livelli di sicurezza e benessere dei passeggeri e degli equipaggi. Insieme al simulatore di volo presso la LAT, il centro di formazione di Lufthansa a Francoforte, questo nuovo training center ci consente di mantenere alti gli standard di pratica e preparazione del nostro personale di volo: siamo molto fieri della realizzazione di questo progetto che conferma il nostro impegno nel monitoraggio continuo della qualità e della sicurezza dei nostri voli”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)