Iberia lancia le sue destinazioni invernali: Salisburgo, Innsbruck, Tromsø e Rovaniemi

Questo fine settimana Iberia ha lanciato voli per quattro delle destinazioni invernali più popolari: Innsbruck e Salisburgo in Austria, Tromsø in Norvegia e Rovaniemi in Finlandia.

“Queste quattro città offrono ai turisti un’ampia gamma di opzioni, tra cui visitare i mercatini di Natale, praticare sport sulla neve come lo sci e le gite in slitta, oltre ad avere la possibilità di vedere l’aurora boreale e godersi la magia del Natale visitando la città natale di Babbo Natale. Per viaggiare verso queste quattro destinazioni, la compagnia aerea ha messo in vendita quasi 50.000 posti fino al prossimo marzo”, afferma Iberia.

“Siamo molto entusiasti di lanciare queste destinazioni, che crediamo saranno molto ben accolte dai nostri clienti, in particolare da coloro che amano gli sport sulla neve e i mercatini di Natale. Inizieremo le operazioni quest’anno con due voli settimanali e speriamo di ripetere o addirittura aumentare queste rotte l’anno prossimo, come è successo con Rovaniemi, che abbiamo inaugurato l’anno scorso. Questa stagione invernale stiamo offrendo più voli e per periodi più lunghi per la Lapponia, il che rappresenta un aumento del 74% rispetto allo scorso anno”, ha affermato Carmen Giraud, Sales Manager for Europe, the ME, and Asia at Iberia.

“Circondata dalle Alpi tirolesi, Innsbruck è nota per la sua bellezza naturale e la sua ricca storia, che la rendono una destinazione popolare sia per gli amanti degli sport invernali (ha ospitato le Olimpiadi nel 1964 e nel 1976) sia per coloro che desiderano esplorare il suo patrimonio culturale. Da ieri fino al 26 marzo 2025, Iberia offre due voli settimanali, il mercoledì e la domenica, tra Madrid e Innsbruck. In totale, sono stati messi in vendita 12.648 posti tra le due città.

Salisburgo è nota per aver dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart e per aver fatto da sfondo all’iconico film “The Sound of Music”. Salisburgo è una tappa obbligata anche durante l’inverno, dove, oltre a godere del suo incredibile patrimonio culturale, i mercatini di Natale aggiungono un tocco festoso con decine di bancarelle. Per chi ha in programma di recarsi in questa città austriaca, Iberia offre voli diretti per Salisburgo con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, fino al 29 marzo. Ci saranno 13.320 posti che collegheranno entrambe le città durante questi quattro mesi.

Conosciuta come la capitale artica, Tromsø è una delle migliori città al mondo per vedere l’aurora boreale. Situata sopra il circolo polare artico, questa destinazione è l’ideale per i turisti che desiderano godersi la neve e la natura. Infatti, alla fine di gennaio, questa città norvegese ospita il Northern Lights Festival, con spettacoli di musica classica, moderna e jazz in un ambiente naturale circondato dai fiordi. Iberia ha messo in vendita 10.044 posti per viaggiare a Tromsø fino al 2 marzo, offrendo due voli settimanali, il giovedì e la domenica.

Una delle località natalizie più iconiche, Rovaniemi si trova nella regione della Lapponia in Finlandia ed è famosa per essere la casa ufficiale di Babbo Natale, dove migliaia di turisti vengono ogni anno per consegnare le loro lettere con le loro richieste di regali. È anche una destinazione ideale per coloro che desiderano godersi attività all’aria aperta come gite in slitta, pesca sul ghiaccio e gite in motoslitta, oltre a vedere l’aurora boreale. Iberia ha programmato voli per Rovaniemi fino al 1° marzo, con fino a 4 voli a settimana a dicembre, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Questi saranno i voli più emozionanti dell’intera rete Iberia, poiché a bordo ci saranno lettere da consegnare a Babbo Natale e biscotti di Natale. Sono stati messi in vendita 13.392 posti in totale per questa destinazione”, conclude Iberia.

