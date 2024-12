Eve annuncia ulteriori US$35 milioni dalla BNDES Line per supportare l’eVTOL development nel 2025

Eve Air Mobility (Eve) ha annunciato oggi un US$35 million fund dalla Brazil National Development Bank (BNDES), consolidando ulteriormente la sua posizione finanziaria per il continuo sviluppo del suo eVTOL. Questo second-phase funding segue una US$92,5 million line of credit garantita nel 2022 per R&D e un recente US$50 million investment da Citibank, entrambi dedicati al supporto dell’eVTOL development program di Eve.

Questo second-phase investment da BNDES, proveniente dal Climate Fund, sarà assegnato alla produzione dei conforming prototypes di Eve e, successivamente, del commercial vehicle. Il fondo sarà utilizzato anche per i testing processes. BNDES è stato un partner chiave della visione aziendale per l’Advanced Air Mobility (AAM).

“Il continuo supporto di BNDES è altamente significativo, mentre portiamo avanti il nostro eVTOL program e la transizione dal prototype development a certification and production readiness. Questo finanziamento rafforza ulteriormente la nostra posizione finanziaria e fornisce le risorse necessarie per raggiungere i nostri traguardi chiave, tra cui la certificazione e la commercializzazione del nostro eVTOL”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve.

“Questo investimento è un voto di fiducia nella visione di Eve e rafforza la nostra posizione di leadership nell’AAM market. La nostra gestione disciplinata del capitale e la migliore base finanziaria forniscono la stabilità e le risorse necessarie per eseguire il nostro piano strategico a lungo termine e fornire valore sostenibile ai nostri azionisti, mentre portiamo il nostro eVTOL sul mercato e capitalizziamo le crescenti opportunità in questo entusiasmante settore”, ha aggiunto Eduardo Couto, CFO di Eve.

La National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) ha recentemente pubblicato i final airworthiness criteria per l’eVTOL di Eve, un passo importante verso la type certification. Ciò segue un periodo di consultazione pubblica e consente a Eve di procedere con la definizione dei means of compliance per il suo eVTOL con ANAC.

“BNDES è stata determinante nell’installazione della eVTOL factory in Taubaté, garantendo posti di lavoro di qualità nella regione. Ora, stiamo finanziando lo sviluppo dell’aeromobile stesso. Oltre a sostenere un progetto innovativo, stiamo investendo in un settore tecnologico dirompente che è anche green, contribuendo al rafforzamento dell’industria nazionale nel mercato mondiale e alla energy transition. In totale, la banca ha già approvato, quest’anno, R$700 million per la produzione dell’eVTOL di Eve”, spiega il presidente di BNDES, Aloizio Mercadante.

Eve sfrutta 55 anni di esperienza di Embraer nella progettazione, certificazione e produzione di aeromobili all’avanguardia. I suoi clienti trarranno inoltre vantaggio dall’accesso a un global service and support network esistente, fondamentale per garantire UAM operations affidabili, sicure ed efficienti.

