News Brevi – 02.12.2024

AEROPORTO DI TRAPANI: DALLA VIA DEL SALE ALLA VIA DEL VINO CON GOTO FLY – Dalla via del sale, con la rotta che attraverso Forlì unisce idealmente le saline trapanesi a quelle di Cervia, alla via del vino che accomuna la tradizione vitivinicola di Marsala e dintorni a Verona sede del Vinitaly, la più importante fiera italiana del vino. È la scelta strategica della compagnia aerea GoTo Fly per la stagione invernale del Vincenzo Florio. Uno spettacolare water cannon, realizzato dai Vigili del Fuoco dell’aeroporto Vincenzo Florio, ha salutato il volo inaugurale Trapani Verona, del Boeing 737, MV1717, delle 14.35 di lunedì 2 dicembre. Al taglio del nastro erano presenti Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, il direttore Michele Bufo, Paolo Amodeo, chief operating officer di GoTo Fly e Rosalia Dalì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “GoTo Fly è il nuovo marchio del marketing carrier controllato da F. A. srl, la società di gestione aeroportuale dell’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. È stata presentata in occasione di TTG Travel Experience 2022 e ha dato inizio alla propria attività operativa a partire dalla stagione estiva IATA 2023. I biglietti della nuova tratta Trapani Verona, che partirà il lunedì e il sabato, in concomitanza con il Trapani Forlì che ha preso il via la scorsa estate con buoni risultati, in una prima fase sarà realizzata fino all’11 gennaio 2025, la ripresa dei collegamenti avverrà dal marzo 2025 e sarà intensificata con una rotta aggiuntiva in occasione del Vinitaly ad aprile. I biglietti sono già in vendita a partire da 39,99 euro e sono acquistabili sul sito www.goto-fly.it, sulle principali piattaforme e all’aeroporto di Trapani. Siamo lieti che l’incontro fortunato con i vertici della compagnia area GoTo Fly al TTG di Rimini, fiera internazionale del Turismo, si sia riuscito a trasformare, in così breve tempo, in una nuova tratta che collega il Veneto e la romantica Verona alla nostra città. Il Vincenzo Florio, del resto, è uno scalo proiettato alla crescita e terreno fertile per le compagnie emergenti per dare prova delle proprie capacità organizzative ed imprenditoriali. Auspichiamo come sempre – conclude – che il territorio sostenga chi sceglie di investire a Trapani, volando”.

IL PERSONALE DELL’AERONAUTICA MILITARE RICEVE IL PREMIO IDRIA 2024 – Sabato 30 novembre l’Aeronautica Militare ha preso parte, all’interno dello splendido scenario della Chiesa di Santa Barbara, a Paternò (CT), alla 16ª edizione del “Premio Nazionale Idria”, un riconoscimento consegnato a uomini e donne in uniforme (Forze Armate, Corpi Armati, Vigili del Fuoco, volontari) che si sono distinti per gesti nobili a favore della collettività. A ricevere il premio, per l’Aeronautica Militare, il Maggiore pilota Marco Bozzi Sentieri, in servizio al 14° Stormo di Pratica di Mare, e un Equipaggio di elicottero HH-139 dell’83 Gruppo SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo di Cervia, composto dal Tenente Colonnello Francesco Di Leva, dal Luogotenente Alessandro Romeo, dal Maresciallo di 2ªclasse Cecilia Perazzolo e dal Capitano Jacopo Baldin. Patrocinato, tra gli altri, dal Ministero della Difesa, l’evento è stato organizzato dalla Proloco di Paternò sotto la regia della presidente dott.ssa Salvina Sambataro, e si è svolto alla presenza di europarlamentari, del locale Sindaco Nino Naso, autorità militari, civili e religiose, di varie associazioni, di cittadini e studenti di istituti scolastici locali. Il fine del Premio quello di far emergere il sacrificio e coraggio di uomini e donne che hanno scelto di essere in prima linea al fine di difendere la quotidianità di tutti, in particolar modo dei più fragili, professionisti che operano quotidianamente in silenzio, con umiltà e riservatezza, spesso mettendo a rischio la propria incolumità al fine di salvaguardare quella del prossimo, della collettività, delle libere Istituzioni. Una cerimonia dal grande valore morale e sociale che ha assegnato un totale di 10 riconoscimenti simbolici, ma significativi, a quanti si sono prodigati in opere di altruismo, coraggio e solidarietà umana. Presenti alla cerimonia anche il Colonnello pilota Stefano Spreafico, Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella, e il Maggiore pilota Nicolò Nicolosi, Comandante dell’82° Centro SAR di Trapani. A margine della manifestazione è stata depositata una corona di alloro al monumento dei Caduti della città di Paternò (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS ACCOGLIE POSITIVAMENTE LA DECISIONE DELLO STATO DANESE DI ACQUISIRE UNA QUOTA DI CONTROLLO IN COPENHAGEN AIRPORT – SAS afferma: “La decisione dello Stato danese di acquisire una quota di controllo in Copenhagen Airport è una mossa significativa e lungimirante che rafforzerà l’infrastruttura e la connettività della Danimarca. Garantisce inoltre l’allineamento degli interessi strategici nello sviluppo di un hub di livello mondiale negli anni a venire. Mentre SAS continua ad espandere le sue operazioni da Copenhagen, posizionando l’aeroporto come un gateway globale di prim’ordine da e per la Scandinavia e l’Europa settentrionale, sono essenziali investimenti sostanziali sia da parte di SAS che di Copenhagen Airport. Questa espansione richiede un investimento significativo di diversi miliardi di corone e migliorerà la connettività della Danimarca, stimolando la crescita economica e creando nuovi posti di lavoro”. Commentando la decisione, il SAS President & CEO Anko van der Werff, afferma: “Questo è un passo cruciale per la connettività danese e scandinava. Il rafforzamento di Copenhagen Airport come hub globale richiede una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate e accogliamo con favore la decisione dello Stato danese in quanto faciliterà l’allineamento necessario per una connettività scandinava più forte”.

SWISS CONTINUA A SOSPENDERE I VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “SWISS ha deciso di continuare a cancellare i voli da e per Tel Aviv e non servirà la città israeliana fino a venerdì 31 gennaio 2025 incluso. Questa misura mira a fornire maggiore prevedibilità sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi. I passeggeri interessati saranno contattati. Naturalmente, offriamo una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto”.

PROSPETTIVA DI GENERE: A BORGO PIAVE CONVEGNO GENDER ASVISOR E GENDER FOCAL POINT – Nei giorni 26 e 27 novembre si è svolto il primo meeting dei Gender Advisor e Gender Focal Point degli enti del Comando Logistico, presieduto dal Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, finalizzato all’interscambio esperienziale e alla promozione comunicativa e formativa tra gli addetti del settore. L’evento si è svolto presso la 4^ Brigata di Borgo Piave, reparto dell’Aeronautica Militare che assicura il supporto tecnico e l’operatività degli apparati per le telecomunicazioni, l’assistenza al volo, la difesa aerea e il Comando e Controllo, anche fuori dai confini nazionali. La giornata è iniziata con la cerimonia di Alzabandiera, cui è seguito l’indirizzo di benvenuto del Comandante Logistico, promotore dell’evento definito “un’opportunità unica per promuovere la cultura dell’uguaglianza di genere in ambito Comando Logistico e per agevolare la conoscenza reciproca del personale nominato GENAD e GFP”. Il Generale Conserva ha, inoltre, posto l’accento sulla preziosa occasione rappresentata da questi “incontri di apprendimento, confronto e riflessione orientata all’integrazione e al consolidamento di una cultura di genere che sia da volano per rilevare i diversi interessi, bisogni ed aspirazioni di uomini e donne nell’organizzazione e per sostenere i Comandanti nell’adozione di una leadership adattiva che assicuri pari opportunità e parità di trattamento”. A suggellare l’importanza dell’iniziativa, il messaggio del Sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa con delega alle tematiche connesse alla promozione delle politiche di parità di genere e pari opportunità, Sen. Isabella Rauti, che ha voluto salutare i convenuti con una lettera, rimarcando che “nel necessario ed infinito processo di cambiamento culturale e organizzativo delle Forze Armate, il vostro lavoro giocherà un ruolo cruciale e sarete i protagonisti delle azioni della Difesa nella costruzione di una parità non solo normativa e descrittiva” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ARRIVA IL CYBER MONDAY DI VUELING – Vueling informa: “Arriva il Cyber Monday di Vueling: per tutta la giornata di oggi, la compagnia aerea lancia sconti per i viaggiatori in cerca di offerte da prendere al volo. Dal sito o dall’app di Vueling è possibile acquistare voli, verso destinazioni selezionate nazionali e internazionali, a partire da 20 euro, per viaggi in partenza fino al 1° aprile 2025”.

EMIRATES: FLYPAST DELL’A380 IN OCCASIONE DEL 53rd UAE EID AL ETIHAD ALL’EMIRATES DUBAI 7s – Emirates informa: “Migliaia di appassionati hanno potuto assistere ieri a uno spettacolare low-level flypast sul Sevens Stadium, in occasione del 53rd UAE Eid Al Etihad. Il sorvolo ha avuto luogo l’ultimo giorno del più grande e longevo festival sportivo e di intrattenimento del Medio Oriente: l’Emirates Dubai 7s. Mentre l’iconico A380 di Emirates prendeva il volo per salutare la folla sottostante, i tifosi hanno scattato video e selfie dagli spalti. Dopo il decollo dal Dubai International Airport, l’Emirates A380 ha effettuato il suo avvicinamento sopra lo stadio alle 15:42, per poi tornare indietro alle 15:47, volando a una velocità moderata e a un’altitudine di soli 500 piedi. Al comando dell’Emirates A380 c’erano l’UAE National Captain Khalid Binsultan e il Captain Mubarak Al Mheiri, supportati dal Captain Abdalla Al Hammadi. Il sorvolo di Emirates sottolinea l’impegno della compagnia aerea per l’Emirates Dubai 7s di lunga data. Svoltosi durante il weekend del National Day degli Emirati Arabi Uniti a dicembre e ospitato al The Sevens Stadium in Dubai, Emirates Dubai 7s si basa su una storia di 54 anni dell’esclusivo torneo di rugby a sette, accogliendo ogni anno le migliori squadre internazionali. L’edizione 2024 di Emirates Dubai 7s si è svolta durante l’Eid al Etihad weekend, dal 29 novembre al 1° dicembre”.

AIR CANADA LANCIA IL TRANSBORDER SCHEDULE DA VANCOUVER PER L’ESTATE 2025 – Air Canada ha annunciato il suo transborder schedule più completo dal suo hub di Vancouver (YVR). Sono state aggiunte tre nuove rotte transfrontaliere per Tampa, Raleigh e Nashville, oltre a una maggiore capacità per Austin, Denver e Miami, offrendo più opzioni per i viaggiatori su entrambi i lati del confine. Insieme al suo partner United Airlines, Air Canada offrirà fino a 7.700 posti su 58 voli giornalieri diretti verso 21 destinazioni negli Stati Uniti la prossima estate, rappresentando un aumento dell’11% della capacità dall’estate 2024. “Siamo lieti di ampliare ulteriormente il nostro YVR hub con nuovi voli tutto l’anno per Tampa, servizi stagionali per Raleigh e Nashville e una maggiore capacità per Austin, Denver e Miami. Air Canada continua a rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader tra Canada e Stati Uniti con nuovi voli verso aree metropolitane in rapida crescita e destinazioni ricercate. La nostra solida rete significa che i clienti del Canada occidentale hanno più opzioni per esplorare tutto ciò che gli Stati Uniti hanno da offrire e per i nostri clienti americani di esplorare la splendida British Columbia”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, and President, Cargo at Air Canada. “Siamo molto lieti di vedere la rete estesa di Air Canada negli Stati Uniti da YVR continuare a crescere, offrendo ai viaggiatori più scelta, comodità e flessibilità”, ha affermato Tamara Vrooman, President and CEO at Vancouver International Airport (YVR). “Questa sarà la prima volta nella storia di YVR che la nostra comunità sarà direttamente collegata a Raleigh-Durham che è, come la nostra regione, un vivace centro di ricerca, istruzione e tecnologia. Queste rotte offrono inoltre ai viaggiatori dagli Stati Uniti un accesso diretto per sperimentare tutto ciò che la nostra regione ha da offrire, compresi i collegamenti con una gamma di destinazioni globali da YVR”. Per i clienti, i voli transfrontalieri di Air Canada sono programmati in modo da consentire facili coincidenze con il network internazionale della compagnia aerea e i viaggiatori di ritorno negli Stati Uniti possono risparmiare tempo all’arrivo grazie alla comodità dell’U.S. customs pre-clearance durante la coincidenza in Canada.

SRILANKAN AIRLINES HA VINTO IL PREMIO BEST ENTERTAINMENT 2025 IN ASIA CENTRO.MERIDIONALE DURANTE IL FTE APEX ASIA EXPO – SriLankan Airlines ha vinto il prestigioso premio Best Entertainment 2025 in Asia Centro-Meridionale durante il FTE APEX Asia Expo, tenutosi il 20 novembre 2024 a Singapore. Gli APEX Awards si basano interamente sul feedback certificato dei passeggeri, con oltre un milione di voli su 600 compagnie aeree valutati secondo metriche relative all’esperienza, come il comfort del sedile, il servizio in cabina, l’intrattenimento e i pasti, per gli Awards del 2025. Inoltre, SriLankan Airlines ha mantenuto per l’ottavo anno consecutivo il proprio status di “Four Star Major Airline” negli APEX Official Airline Ratings™ 2025. Maria Sathasivam, Manager Product Development di SriLankan Airlines, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che i passeggeri abbiano collettivamente riconosciuto SriLankan Airlines per il miglior intrattenimento a bordo in questa regione. L’esperienza di viaggio di un passeggero è influenzata da numerosi fattori, e l’intrattenimento gioca un ruolo chiave nel migliorare la soddisfazione generale e nel ridurre la percezione del tempo di viaggio. Per questo, il nostro portfolio di contenuti è stato curato meticolosamente per riflettere le tendenze attuali dell’intrattenimento, garantendo che i passeggeri rimangano coinvolti durante tutto il viaggio”.

COLLINS AEROSPACE CONSEGNERA’ ULTERIORI MAPS GEN II UNITS – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha ricevuto il suo quarto ordine per Mounted Assured Positioning, Navigation (PNT) and Timing Generation II systems (MAPS Gen II), del valore di 95 milioni di dollari. Il jam-and-spoof-resistant navigation solution hardware verrà consegnato a U.S. Army and U.S. Marine Corps per l’installazione su combat ground vehicles, per fornire resilienza durante le operazioni multi-dominio in ambienti contesi. MAPS Gen II fornirà dati di missione critici migliorando al contempo la protezione contro gli attacchi elettronici. Collins sta aumentando le sue capacità di produzione per soddisfare i requisiti dei clienti. Oltre all’offerta attuale, Collins sta lavorando per sviluppare kit di installazione aftermarket che semplificheranno il processo e ridurranno la complessità del retrofit sui veicoli esistenti.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 25-29 NOVEMBRE 2024 – Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions (25-29 November 2024) ai sensi dell'”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso.