Insieme a Hong Kong International Airport, Lufthansa Group lancia l’Upstream Check-In Service in 8 porti della Greater Bay Area

Dal 30 settembre, Lufthansa Group offre ai suoi ospiti l’innovativo Upstream Check-In (UCI) service in 8 porti della Greater Bay Area. Questo servizio consente ai passeggeri che volano con Lufthansa German Airlines e Swiss International Air Lines di completare immigration, check-in and baggage tagging in 8 porti, vale a dire 6 ferry ports e 2 land ports, prima di dirigersi allo SkyPier, situato nella restricted area dell’Hong Kong International Airport (HKIA). Senza soluzione di continuità, i passeggeri possono quindi procedere direttamente ai gate di imbarco senza il disbrigo delle procedure di immigrazione e doganali a Hong Kong. È importante sottolineare che l’Upstream Check-In è disponibile anche per i passeggeri di Lufthansa Group in possesso di biglietti aerei dall’Europa alla Greater Bay Area.

Con UCI, i passeggeri possono ritirare i bagagli presso le destinazioni finali, poiché non sono richiesti il ritiro bagagli e un ulteriore airline check-in. Il tempo minimo di connessione allo HKIA SkyPier Terminal è quindi ridotto da 110 minuti a circa 80 minuti.

Mr. Frank Naeve, Lufthansa Group Senior Vice President Sales & Distribution, ha partecipato alla cerimonia di lancio nel porto di Shenzhen Shekou e ha spiegato: “Il nostro Gruppo sta investendo molto nella modernizzazione della nostra flotta con l’acquisizione di aeromobili a lungo raggio all’avanguardia. Ma non è tutto, stiamo lavorando costantemente per migliorare la nostra customer experience, inclusa l’apertura di nuove lounge, offrendo nuovi concetti di ristorazione e migliorando l’esperienza digitale per i nostri clienti. Nel complesso, stiamo investendo oltre 2,5 miliardi di euro in prodotti e servizi entro il 2025”.

Lufthansa Group mira a migliorare ulteriormente la passenger experience e prevede di servire circa 20.000 passeggeri con questo nuovo servizio su base annua.

Mr. Felipe Bonifatti, neo-nominato Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East, Lufthansa Group e Ms. Qian Chen, Senior Director Sales Greater China, Lufthansa Group hanno partecipato alla cerimonia per l’UCI launch in Shenzhen.

Attualmente, Lufthansa Group offre voli diretti da Hong Kong a Francoforte e Zurigo, entrambi su base giornaliera. Per usufruire del comodo UCI service e acquistare un ferry ticket, i passeggeri devono presentare biglietti aerei validi di Lufthansa Group con posti confermati in partenza da HKIA. Gli 8 porti della Greater Bay Area includono Zhongshan, Shenzhen Shekou, Guangzhou Nansha, Dongguan Humen, Guangzhou Pazhou, Macau Maritime Ferry Terminal and Hong Kong–Zhuhai-Macau Bridge Zhuhai Port, Hong Kong–Zhuhai-Macau Bridge Macau Port.

Inoltre, Lufthansa Cargo ha una forte presenza nella Cina meridionale e ha aggiunto il Bao’an International Airport di Shenzhen al suo freighter network e lo ha servito due volte a settimana da luglio.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)