Brussels Airlines lancia l’offerta più ampia di sempre per l’Africa subsahariana

Brussels Airlines ha pubblicato il suo long-haul network per l’estate 2025, con una capacità verso l’Africa subsahariana maggiore che mai. Il vettore belga opererà 56 voli settimanali verso la regione, un aumento del 10% rispetto all’estate 2024. La capacità dell’undicesimo e aggiuntivo aeromobile a lungo raggio sarà distribuita sulla vasta rete dell’Africa subsahariana. Brussels Airlines ha anche un North Atlantic network, tra cui New York e Washington DC.

Con l’undicesimo aeromobile a lungo raggio che si unirà a giugno 2025, Brussels Airlines può aumentare le sue frequenze verso diverse destinazioni. Le rotte per Nairobi (Kenya) e Accra (Ghana) saranno aggiornate a rotazioni giornaliere. Banjul (Gambia), Freetown (Sierra Leone) e Conakry (Guinea) avranno frequenze aggiuntive. Dakar (Senegal) e Abidjan (Costa d’Avorio) saranno servite da più voli diretti anziché voli triangolari.

Kinshasa (RDC) avrà voli diretti giornalieri a partire da marzo 2025. Finora la capitale congolese era collegata cinque volte alla settimana con un volo diretto e due volte alla settimana con uno scalo intermedio a Luanda (Angola). Brussels Airlines offre un programma di voli più interessante per i passeggeri in viaggio verso Kinshasa. Un volo diretto non è solo più comodo, è anche più sostenibile e riduce le possibilità di ritardi o altri intoppi operativi.

“Kinshasa è senza dubbio la nostra rotta di punta. La storia dell’aviazione in Belgio è iniziata quasi 100 anni fa con l’ambizione di collegare Kinshasa e Bruxelles via aerea. L’aggiornamento di questa rotta a un collegamento diretto giornaliero dimostra il nostro incrollabile impegno nei confronti della Repubblica Democratica del Congo”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines

Per operare tutti i voli diretti per Kinshasa, i collegamenti per Luanda sono consolidati all’interno di Lufthansa Group. Lufthansa opererà tre voli diretti settimanali tra Luanda e Francoforte, per garantire la connettività con l’Angola. L’ultimo volo Brussels Airlines per la capitale dell’Angola sarà il 25 marzo. Tutti i passeggeri saranno riprenotati sui voli Lufthansa, il che significa che tutti i voli per Luanda saranno diretti da ora in poi.

Il network a lungo raggio di Brussels Airlines comprende anche due destinazioni negli Stati Uniti: New York (JFK) e Washington DC (IAD).

Nei prossimi anni Brussels Airlines amplierà la sua flotta a lungo raggio fino a 13 aeromobili. Entro il 2027, la compagnia aerea belga punta anche a introdurre un nuovo interno di cabina, con una nuova Business Class, Premium Economy ed Economy Class.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)