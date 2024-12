Cathay Pacific annuncia il volo giornaliero da Milano Malpensa e due nuove rotte europee

Cathay Pacific annuncia il nuovo orario estivo, che dal 30 marzo 2025 vedrà il ripristino del volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Hong Kong. Questo importante passo rafforza ulteriormente il ruolo di Cathay Pacific come ponte tra Italia e Hong Kong, e quindi verso le principali destinazioni dell’Asia Pacifica.

Inoltre Cathay Pacific annuncia l’apertura di due nuove rotte europee. Dal 16 giugno 2025, la compagnia volerà per la prima volta da e per Monaco di Baviera con quattro voli settimanali; è la seconda rotta tedesca coperta dalla compagnia aerea, subito dopo Francoforte che vanta voli quotidiani. A questa prima importante novità si aggiunge la ripresa dei voli da Bruxelles a partire dal 03 agosto 2025: la capitale belga non è solo un importante centro politico e snodo dei trasporti nella regione, ma anche una città ricca di storia.

I voli per Monaco e Bruxelles saranno operati con gli aeromobili Airbus A350-900 di Cathay Pacific, che offrono ai clienti letti completamente reclinabili in Business, sedili spaziosi in Premium Economy e comfort nelle cabine Economy.

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer di Cathay, commenta: “Siamo molto entusiasti di aggiungere per la prima volta Monaco al nostro network e di tornare a Bruxelles l’anno prossimo, rispettivamente la nostra decima e undicesima destinazione in Europa. Hong Kong è un hub finanziario, commerciale e aeronautico internazionale di livello mondiale e questi voli forniranno ai nostri clienti un collegamento diretto tra la nostra città natale e due dei centri più importanti d’Europa.

Cathay Pacific vola senza scali verso l’Europa da oltre quattro decenni e rimaniamo focalizzati su questo importante mercato. Oltre al lancio di queste due rotte, siamo lieti di aggiungere altri voli sulle nostre altre rotte europee la prossima estate, offrendo ancora più scelta e comodità ai passeggeri che viaggiano tra Hong Kong e il Continente”.

Nell’estate del 2025, Cathay Pacific opererà fino a 93 voli passeggeri di andata e ritorno a settimana per l’Europa, rispetto ai 78 voli a settimana attuali. Entro il 2025 si prevede che Cathay Group raggiungerà 100 destinazioni in tutto il mondo.

Oltre ai voli giornalieri da Milano e ai quattro voli di andata e ritorno settimanali per Monaco e Bruxelles, l’operativo estivo include anche cinque voli giornalieri per Londra, voli giornalieri per Amsterdam, Francoforte, Manchester, Parigi e Zurigo e quattro voli settimanali per Madrid e Barcellona; quest’ultimo come servizio stagionale estivo.

I clienti che viaggiano dall’Europa a Hong Kong possono anche collegarsi tramite il suo hub nazionale all’ampia rete di destinazioni di Cathay Group nell’area Asia-Pacifico, tra cui 19 destinazioni nella Cina continentale servite da Cathay Pacific e dalla compagnia low cost HK Express.

Oltre ai servizi passeggeri di Cathay Pacific, Cathay Cargo prevede di operare sette voli cargo a settimana da e per l’Europa nell’estate 2025.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)