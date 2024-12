SAS riduce la plastica monouso a bordo di 37 tonnellate

Come parte del suo impegno continuo per un viaggio aereo più sostenibile, SAS eliminerà 37 tonnellate di plastica monouso dalle sue operazioni a bordo ogni anno introducendo imballaggi alimentari innovativi e privi di plastica. Questa iniziativa, implementata il 1° dicembre, si applica ora ai voli in partenza da Copenhagen, Oslo, Arlanda e Goteborg. Adottando queste alternative sostenibili ogni volta che è richiesto un imballaggio alimentare monouso, SAS ha compiuto un passo pratico verso la riduzione degli sprechi e il supporto degli sforzi dell’intero settore per ridurre l’impatto ambientale.

Attraverso la collaborazione con i suoi fornitori, SAS ha introdotto un’innovativa fully sealed cardboard barrier, che soddisfa gli standard di qualità alimentare senza la necessità di rivestimenti in plastica tradizionali. Questo sviluppo fa parte di un più ampio passaggio verso materiali riutilizzabili e biodegradabili, a supporto dell’ambizione di SAS di raggiungere il 100% di materiali sostenibili entro il 2030.

“Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è la decarbonizzazione, che implica scelte sostenibili in termini di flotta, carburante e operazioni”, ha commentato il SAS Vice President of Product and Loyalty, Aron Backström. “Sostituire la plastica monouso a bordo è un ottimo esempio di come stiamo lavorando per affrontare il nostro impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Eliminare la plastica monouso è un modo tangibile per ridurre immediatamente il nostro impatto ambientale, dimostrando come piccoli passi si sommano nel percorso verso un’aviazione più sostenibile. Stiamo anche offrendo questa soluzione di imballaggio sostenibile ad altri produttori alimentari, il che ne amplia l’impatto in tutto il settore”.

Oltre alla riduzione della plastica, gli sforzi di sostenibilità di SAS includono la riduzione al minimo dei rifiuti a bordo e l’ottimizzazione dei materiali della cabina per ottenere una riduzione del peso, che riduce direttamente il consumo di carburante e le emissioni associate. Esplorando materiali riutilizzabili e riducendo gli imballaggi, SAS contribuisce anche agli obiettivi più ampi di fuel efficiency del settore dell’aviazione.

“Raggiungere queste pietre miliari di sostenibilità richiede il supporto di tutti e ci impegniamo a rendere questi cambiamenti il più possibile fluidi e vantaggiosi per tutti i passeggeri”, ha aggiunto Aron Backström. “Sebbene il cambiamento possa sembrare impegnativo all’inizio, insieme possiamo abbracciare queste alternative, come imballaggi biodegradabili e riduzione dei rifiuti, per un futuro più sostenibile”.

Le iniziative in corso di SAS fanno parte di una strategia ambientale a lungo termine volta a ridurre le emissioni e promuovere fonti di energia più pulite. Ad esempio, questi sforzi includono:

Rinnovo della flotta: aeromobili più nuovi ed efficienti nei consumi come l’Airbus A350 e l’Airbus A320neo riducono il consumo di carburante e le emissioni.

Transizione ai biofuel: ampliamento dell’uso di biofuel per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Operazioni di volo ottimizzate: pratiche di efficienza come streamlined takeoffs, optimized flight paths, fuel-saving strategies fanno parte del viaggio per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Innovazione futura: insieme ai partner, SAS è attivamente coinvolta nello sviluppo di hydrogen-powered and electric aircraft, con l’obiettivo di raggiungere un’aviazione a zero emissioni.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)