IATA: domanda in crescita a ottobre per l’air cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sui global air cargo markets di ottobre 2024, che mostrano una continua forte crescita annuale della domanda.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 9,8% rispetto ai livelli di ottobre 2023 (10,3% per le operazioni internazionali) per il 15° mese consecutivo di crescita.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 5,9% rispetto a ottobre 2023 (7,2% per le operazioni internazionali). Ciò è stato in gran parte determinato da un aumento dell’8,5% della international belly capacity. La dedicated freighter capacity è aumentata del 5,6%, il settimo mese consecutivo di crescita con volumi prossimi ai livelli di picco del 2021.

“Gli Air cargo markets hanno continuato la loro forte performance a ottobre, con una domanda in aumento del 9,8% anno su anno e una capacità in aumento del 5,9%. I global air cargo yelds (compresi i supplementi) continuano a crescere, con un aumento del 10,6% rispetto al 2023 e del 49% rispetto ai livelli del 2019. Mentre il 2024 si sta configurando come un anno da record per l’air cargo, dobbiamo guardare al 2025 con una certa cautela. La comprovata adattabilità dell’air cargo industry alle situazioni geopolitiche ed economiche in rapida evoluzione sarà probabilmente messa alla prova”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo del 7,6% anno su anno a ottobre. La capacità è aumentata del 3,9% anno su anno.

(Ufficio Stampa IATA)