TAP Air Portugal: nuovo volo da Lisbona a Los Angeles

TAP Air Portugal cresce ancora negli USA e lo annuncia con l’inaugurazione della nuova rotta da Lisbona a Los Angeles. E il percorso di crescita prosegue, TAP infatti avvierà anche il collegamento diretto fra Porto e Boston e fra Terceira, nelle Azzorre, e San Francisco.

I collegamenti tra Lisbona e Los Angeles avranno inizio il 16 maggio 2025 e saranno operati il martedì, venerdì e domenica fino al 26 maggio, quando si aggiungerà una quarta frequenza settimanale, il sabato, fino al 25 ottobre.

I voli decolleranno da Lisbona alle 09:55 con arrivo a Los Angeles alle 14:40, per una durata totale del volo di 12 ore e 45 minuti. I voli di ritorno ripartiranno da Los Angeles alle 16:40 per atterrare all’Aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 12:00 del giorno successivo, per una durata di 11 ore e 20 minuti. La tratta sarà operata con aeromobili Airbus A330-900, in grado di accogliere 298 passeggeri. Le tariffe per Los Angeles sono disponibili a partire da 599 euro andata e ritorno, tasse incluse.

Fra le altre novità, i collegamenti tra Porto e Boston, che inizieranno il 14 maggio del prossimo anno e, dal 3 giugno, un nuovo collegamento, grazie allo scalo a Terceira di uno dei voli settimanali da Lisbona a San Francisco, che consentirà a TAP di offrire un volo diretto tra l’isola delle Azzorre e la California.

Attualmente, TAP collega Lisbona a sette aeroporti statunitensi: New York, Newark, Boston, Miami, Washington DC, San Francisco e Chicago, oltre a operare la tratta da Porto a Newark.

“Siamo felici di annunciare i nuovi voli da Lisbona a Los Angeles e da Porto a Boston, oltre alla nuova offerta di un volo diretto settimanale tra Terceira e San Francisco”, ha dichiarato Luís Rodrigues, Presidente di TAP. “Con queste nuove rotte TAP rafforza ulteriormente la propria posizione privilegiata nelle connessioni transatlantiche, offrendo ai clienti la migliore esperienza di viaggio tra Europa, Americhe e Africa”.

TAP offre fino a 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)