Icelandair diventa operatore Airbus con l’A321LR

Icelandair, con base a Keflavik, ha preso in consegna il suo primo aereo Airbus. “L’A321LR segna il primo passo nel rinnovamento della flotta della compagnia aerea, rendendola il più recente operatore Airbus. L’aereo è il primo di quattro ad essere preso in leasing da SMBC Aviation Capital Limited. La compagnia aerea prenderà in consegna anche 13 A321XLR.

Dotato di motori Pratt & Whitney GTF, l’A321LR di Icelandair comprende 187 posti in una configurazione a due classi (22 posti in Business e 165 in Economy Class). La Airspace cabin è dotata di XL bins, che offrono il 60% in più di spazio di stivaggio rispetto agli aerei della generazione precedente, per un’esperienza di imbarco più rilassata sia per i passeggeri che per l’equipaggio di cabina. Inoltre, i passeggeri di Icelandair beneficeranno di una connettività avanzata da gate a gate, di intrattenimento in volo di ultima generazione e dell’ultimo sistema di illuminazione che migliora il benessere e l’esperienza complessiva dei passeggeri a bordo”, afferma Airbus.

“L’A321LR è ideale per le rotte transatlantiche, offrendo un’autonomia estesa, con un aeromobile in grado di percorrere rotte fino a 4.000 miglia nautiche. La tecnologia all’avanguardia e la advanced fuel efficiency dell’A321LR garantiscono almeno il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto ai single-aisle aircraft di precedente generazione. Inoltre, come tutti gli aeromobili Airbus, l’aeromobile A321neo è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), aumentando fino a 100% SAF entro il 2030. L’aeromobile A321LR di Icelandair supporterà gli sforzi di sostenibilità della compagnia aerea, per quanto riguarda l’efficienza operativa, riducendo significativamente le emissioni di CO2.

Ad oggi, oltre 6.700 A321neo sono stati ordinati da oltre 90 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)