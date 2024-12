Lufthansa: i posti Allegris possono ora essere prenotati per i voli dal 30 marzo 2025

Dal 30 marzo 2025 i viaggiatori avranno l’opportunità di prenotare voli con la nuova configurazione della cabina sulle rotte a lungo raggio, Lufthansa Allegris, e di selezionare special Allegris seats.

“Le prime rotte su cui verrà offerta la prenotazione mirata di posti Allegris sono i voli da Monaco a Shanghai, San Francisco e Chicago. Nelle settimane e nei mesi successivi, verranno gradualmente aggiunte sempre più destinazioni per le quali sarà possibile selezionare un posto individuale.

Per le prenotazioni in Business Class, la prenotazione del Classic Seat rimane gratuita. Ciò offre tutti i vantaggi della nuova classe di viaggio Allegris. I passeggeri possono anche prenotare posti con comfort aggiuntivo (Business Class Suite, Extra Space Seat, Privacy Seat vicino al finestrino e Extra Long Bed con una superficie reclinabile di 2,20 metri) in anticipo tramite la prenotazione del posto a un costo aggiuntivo. I passeggeri possono scegliere tra il Privacy Seat e l’Extra Long Bed a partire da 100 euro e l’Extra Space Seat a partire da 130 euro.

La Lufthansa Business Class Suite con guardaroba personale è caratterizzata da pareti più alte, porte scorrevoli, spazio personale esteso e un monitor che misura fino a 68 centimetri. I viaggiatori possono prenotare questa opzione in anticipo a partire da 400 euro.

I passeggeri della Economy Class possono prenotare un posto con più spazio per le gambe a partire da 50 euro”, afferma Lufthansa.

“Come in precedenza, le First Class suites possono essere prenotate in anticipo gratuitamente. Un supplemento a partire da 1.900 euro verrà addebitato solo se gli ospiti desiderano prenotare la large Suite Plus per uso singolo. La Suite Plus unisce inoltre il massimo comfort per l’ospite singolo all’opzione unica di viaggiare insieme a un compagno di viaggio in una suite. In questo caso, gli ospiti di First Class possono prenotare esclusivamente tramite la First Class Hotline a tariffe speciali”, prosegue Lufthansa.

“I prezzi per le prenotazioni dei posti Allegris in dettaglio:

First Class:

Supplemento per uso singolo della Suite Plus: da 1.900 euro.

Business Class:

Privacy Seat and Extra Long Bed da 100 euro.

Extra Space Seat da 130 euro.

Business Class Suite da 400 euro.

Economy Class seat con più spazio per le gambe: da 50 euro

I clienti più fedeli di Lufthansa Group godono di vantaggi molto speciali, per i quali fino all’80% delle seat options in Business Class può essere selezionata gratuitamente, a seconda del loro status.

La Business Class Allegris è stata recentemente insignita del German Design Award 2024“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)