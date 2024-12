Qatar Airways presenta il nuovo video sulla sicurezza in volo

Qatar Airways ha lanciato il suo ultimo video sulla sicurezza in volo, guidato dal comico, attore, imprenditore e nuovo Global Brand Ambassador di Qatar Airways, Kevin Hart, che riunisce superstar del mondo e dei social media per contribuire a trasmettere importanti messaggi di sicurezza ai passeggeri.

“Da dicembre 2024, Kevin Hart e altre star presenteranno le procedure di sicurezza in volo della compagnia aerea in un breve e divertente filmato. Diretto dal famoso regista hollywoodiano Tim Story, il video è stato creato per attirare l’attenzione dei passeggeri e concentrarsi sulle importanti istruzioni di sicurezza.

I viaggiatori non vorranno perdersi nemmeno un momento dell’esibizione di Kevin Hart o dei cameo delle star che lo aiutano a dimostrare le importanti istruzioni di sicurezza della compagnia aerea. La top model Rosie Huntington-Whiteley lo aiuta a raggiungere nuove altezze – in questo caso, gli armadietti sopraelevati – e Anwar e Amal Jibawi gli ricordano di assicurarsi che le cinture di sicurezza siano ben allacciate e tenute agganciate per tutta la durata del volo. Inoltre, Khaby Lame aiuta Kevin Hart a fare ciò gli riesce meglio e Adam Waheed mostra come indossare una maschera d’ossigeno”, afferma Qatar Airways.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In Qatar Airways la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità. La nostra principale ambizione per questo progetto è stata quella di creare un video di sicurezza in volo che i passeggeri non vorranno perdere. Con l’avanzare della tecnologia, vediamo che sempre più passeggeri non prestano sufficiente attenzione al video di sicurezza in volo, optando invece per i contenuti di intrattenimento sui loro dispositivi. Abbiamo deciso che non c’era modo migliore di catturare la loro attenzione se non con le loro celebrità e i loro creatori di contenuti preferiti. Per accendere i riflettori e amplificare questo messaggio, siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Kevin Hart, il nostro ultimo Global Brand Ambassador, per contribuire a diffondere il messaggio”.

Kevin Hart, ambasciatore globale del marchio Qatar Airways, comico, attore e imprenditore, ha dichiarato: “Allacciate le cinture! Questo video sulla sicurezza non è mai stato visto prima a bordo di una compagnia aerea di lusso. Mi è piaciuto molto collaborare con Qatar Airways per produrre un video a cui i passeggeri non solo presteranno attenzione, ma che ricorderanno per molto tempo, o almeno fino al prossimo volo. Qatar Airways rappresenta il servizio migliore della categoria e l’attenzione ai dettagli, e questo video porta questi elementi sullo schermo. Ora sedetevi, rilassatevi e godetevi il volo”.

Tim Story, regista hollywoodiano di fama mondiale, ha dichiarato: “Quando si ha un marchio di livello mondiale come Qatar Airways che esce dagli schemi convenzionali e offre la libertà creativa di stabilire nuovi confini, si possono davvero raggiungere nuove vette”.

Il filmato sarà disponibile su alcuni voli Qatar Airways a partire da dicembre e sarà disponibile su tutti i voli Qatar Airways entro gennaio 2025.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)