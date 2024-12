News Brevi – 03.12.2024

ESERCITAZIONE JOINT STARS 24: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è conclusa la Joint Stars 24 (JOST 24), esercitazione tenutasi tra l’11 e il 29 novembre scorsi che ha interessato due diversi siti: la Stazione navale “Mar Grande” di Taranto e la base dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico. La JOST 24 è il maggiore e più complesso evento esercitativo dell’anno per la Difesa italiana, pianificato e condotto a guida COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), attagliato alle prerogative stabilite dal Comandante del COVI, Generale Francesco Paolo Figliuolo: “interforze, multi-dominio e integrazione”. L’Aeronautica Militare ha contribuito in maniera sostanziale all’esercitazione con un’importante aliquota di proprio personale. In particolare, la base di Poggio Renatico ha rivestito il ruolo di sede del Comando di Componente Aerea, al servizio del dispositivo interforze e internazionale, che ha simulato un’Operazione di difesa collettiva affidata dalla NATO all’Italia. Il JFAC (Joint Force Air Component) è stato utilizzato come Comando di Componente Aerea, accanto agli altri pilastri posti alle dipendenze della Combined Joint Task Force (C-JTF), il Comando interforze dello scenario esercitativo, situato su Nave Garibaldi della Marina Militare, nella Stazione navale di Taranto. La JOST 24 è stata svolta in formato CPX (Command Post Exercise, cioè Esercitazione per Posto di Comando), vale a dire in formato virtuale senza l’utilizzo reale di assetti e armamento. Questo modo di esercitarsi rappresenta un risparmio in termini di risorse, pur mantenendo intatta la possibilità di agire (e reagire) su tutti i processi strategici, decisionali, operativi e tattici riproposti in un ambiente simulato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNIK ESTENDE DI ALTRI CINQUE ANNI LA COLLABORAZIONE CON NORWEGIAN AIR SHUTTLE – Norwegian Air Shuttle ASA, una delle principali compagnie aeree low-cost con sede a Fornebu, vicino a Oslo, ha esteso la sua collaborazione con Lufthansa Technik per altri cinque anni. Questo accordo riguarda la revisione della flotta Norwegian di oltre 80 aeromobili Boeing 737NG e 737MAX. I servizi saranno forniti nell’ambito di un Base Maintenance Services contract presso la Lufthansa Technik Budapest facility. Il contratto rinnovato avrà inizio il 1° agosto 2025 e include un totale di 120 scheduled maintenance checks. Attraverso questo accordo, Norwegian beneficerà della disponibilità di slot garantita per le soste di manutenzione e di un tailored commercial performance package progettato per soddisfare le specifiche esigenze operative della compagnia aerea. Lufthansa Technik Budapest, una delle cinque sedi di revisione Lufthansa Technik in Europa, fornirà i servizi. Inoltre, Norwegian avrà accesso all’intero overhaul network di Lufthansa Technik per qualsiasi esigenza per unscheduled or additional maintenance. “Siamo grati per la continua fiducia di Norwegian nella competenza di Lufthansa Technik e siamo lieti di estendere la nostra partnership di lunga data”, ha affermato Marcus Motschenbacher, Vice President and Chief Commercial Officer Aircraft Maintenance Services at Lufthansa Technik. “Questa collaborazione in corso dimostra che i nostri servizi sono allineati alle esigenze dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di continuare a contribuire con la competenza del nostro B737 Center of Excellence di Budapest al successo di questa compagnia aerea innovativa”. Lufthansa Technik e Norwegian hanno un rapporto commerciale di successo da 17 anni. La collaborazione è iniziata con un contratto per component services e in seguito si è estesa per includere la manutenzione di wheels and brakes, nonché engine overhauls per i motori CFM56-7B. Dal 2012, Lufthansa Technik revisiona gli aeromobili Boeing 737NG di Norwegian.

AIR FRANCE PROMUOVE L’OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – Air France informa: “In vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), Air France ribadisce il suo impegno nei confronti dello Sheltered and Adapted Employment Sector, che consente alle persone con disabilità di integrarsi nel mercato del lavoro. Nel 2023, l’investimento della compagnia in prodotti e servizi con lo Sheltered and Adapted Employment Sector è ammontato a 22,7 milioni di euro, rendendo Air France uno dei principali contributori nazionali a questo settore, che svolge un ruolo cruciale nell’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’occupazione. Attivamente impegnata in quest’area da diversi anni, Air France collabora con molteplici adapted employment sector organizations in tutta la Francia. Sono state firmate circa 70 partnership con istituzioni tra cui ANRH (Parigi), APF Amiens (Somme) o la società adattata ESAT La Roumanière (Vaucluse). In totale, queste partnership rappresentano 800 posti di lavoro indiretti supportati dalla società, contribuendo così ai 550.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati da Air France-KLM Group in Francia. Queste adapted employment sector companies forniscono ad Air France un’ampia gamma di servizi”. “Abbiamo un impegno di lunga data nel lavorare con il settore dell’occupazione protetta e adattata, che fa parte del nostro DNA. Promuoviamo in particolare una politica di integrazione attraverso l’occupazione e il sostegno dell’attività economica nelle regioni francesi. Ciò che apprezziamo del lavorare con queste organizzazioni del settore dell’occupazione adattata è la loro capacità di ascolto, la loro reattività e flessibilità, e soprattutto la dedizione e la professionalità dei loro dipendenti”, spiega Amaël Berthonneau, Air France Purchasing Director. L’impiego di aziende dell’adapted sector rientra nell’impegno di Air France nell’impiego di persone con disabilità, come illustrato dalla firma del dodicesimo disability agreement per il 2024-2026. Nel 2023, oltre il 6% della forza lavoro della compagnia era composta da dipendenti con uno status riconosciuto di lavoratore disabile”.

CYBER DEFENCE: CONCLUSA LA CYBER EAGLE 2024 – Oltre tre mesi continuativi di attività, migliaia di terabyte di dati analizzati, 150 operatori specializzati – militari e civili – impegnati in diversi scenari simulati di attacchi e difesa cibernetica: questa, in cifre, la Cyber Eagle 2024, esercitazione di cyber defence pianificata e condotta dall’Aeronautica Militare in collaborazione con Deas S.p.A. (Difesa e Analisi Sistemi), società italiana leader nella sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, per continuare sul percorso avviato da oltre un decennio per accrescere la consapevolezza, a tutti i livelli della Forza Armata, sulla minaccia cibernetica e testare in modo sempre più esteso la capacità di reagire nel modo più tempestivo ed efficace possibile a realistici tentativi di intrusione su reti e sistemi di Forza Armata, anche avvalendosi di strumenti basati su tecnologie innovative quali intelligenza artificiale e super calcolo. I risultati dell’esercitazione, che mirano anche a mettere in campo soluzioni da validare e far evolvere nelle prossime esercitazioni, sono stati illustrati lunedì 2 dicembre, a Roma, presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.) dell’Aeronautica Militare, che ne ha curato la fase progettuale e l’esecuzione, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, di numerose autorità militari e rappresentanti di aziende del settore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROWINGS: 414 ROTTE NEL SUMMER FLIGHT SCHEDULE 2025 – Eurowings informa: “Un totale di 414 rotte verso 144 destinazioni in 36 paesi. Nuove destinazioni nel programma di voli: Lubiana (Slovenia), Mostar (Bosnia ed Erzegovina), Siviglia (Spagna) e Varsavia (Polonia). A Dubai, con Eurowings, ora anche durante le vacanze scolastiche di Pasqua e autunno. Da Rovaniemi a Siviglia, da Newcastle a Varsavia: l’Eurowings summer flight schedule 2025 sta crescendo in tutte le direzioni. La più grande leisure airline in Germania ha ampliato il suo programma per la prossima estate e volerà su 414 rotte, verso 144 destinazioni in 36 paesi, da fine marzo a fine ottobre. Oltre alle nuove destinazioni, Eurowings vola anche verso le destinazioni turistiche più gettonate su molte rotte. Ci saranno anche più voli per Dubai: la sussidiaria di Lufthansa offrirà anche il collegamento durante le vacanze scolastiche di Pasqua e autunno. Eurowings collega l’emirato direttamente con Berlino, Stoccarda e Colonia/Bonn fino a 13 volte a settimana”.

ENAC: UN VIAGGIO SENZA BARRIERE VERSO L’INCLUSIONE – “Progettiamo un Paese al passo con i tempi: insieme cerchiamo le soluzioni migliori per agevolare il viaggio aereo di tutti i passeggeri, a maggior ragione di quelli più fragili, per rendere piacevole l’esperienza del volo”. Così il Presidente Enac Pierluigi Di Palma al Convegno “Liberi di volare – Un trasporto aereo accessibile e inclusivo” che si è tenuto lo scorso 12 novembre, con la presenza e il patrocinio del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. L’Enac lavora ogni giorno per garantire che il viaggio non sia solo una destinazione, ma un’opportunità per unire le persone, valorizzando l’accessibilità, la sicurezza e l’inclusione come pilastri fondamentali del futuro del trasporto aereo.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA TRAVEL TUESDAY CON VOLI DA €19.99 – Ryanair ha lanciato oggi (3 dicembre) l’offerta Travel Tuesday valida per 24 ore con voli disponibili a partire da €19,99 per viaggi da gennaio al 16 febbraio. “Questa promozione a tempo limitato, che termina a mezzanotte di stasera (3 dicembre) offre sconti su un’ampia gamma di destinazioni per tutti i gusti, in tutto il network di Ryanair, leader del settore e composto da oltre 235 destinazioni, tra cui le mete del “sole invernale”, vacanze in città e molto altro ancora”, afferma Ryanair. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Abbiamo appena lanciato l’incredibile offerta Travel Tuesday di 24 ore con voli a partire da soli €19,99. Il network leader del settore di Ryanair con oltre 235 destinazioni ha opzioni ideali per tutti. Per viaggiare da gennaio a metà febbraio, ora è il momento di prenotare un viaggio per dare il via al nuovo anno. L’offerta Travel Tuesday di Ryanair è disponibile per la prenotazione ora su ryanair.com fino a mezzanotte di stasera (3 dicembre)”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A NOVEMBRE 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di novembre 2024. A novembre Ryanair Group ha trasportato 13,0 milioni di passeggeri (novembre 2023: 11,7 milioni, +11%), con un load factor del 92% (92% a novembre 2023). Ryanair ha operato oltre 73.750 voli a novembre 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a novembre 2024 si attesta a 196,1 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS ADERISCONO ALL’HIDDEN DISABILITIES GLOBAL NETWORK – In questo International Day of Persons with Disabilities, easyJet e easyJet holidays sono diventate membri ufficiali dell’Hidden Disabilities Sunflower global network. “Diventare membri ufficiali fa parte del lavoro continuo delle compagnie aeree e delle agenzie di viaggio per rendere i viaggi accessibili a tutti e garantire ai clienti che potrebbero aver bisogno di ulteriore assistenza di viaggiare con la certezza che le loro esigenze saranno riconosciute. Il simbolo del girasole riconosciuto a livello mondiale, incluso il cordino, la spilla o il nastro, consente discretamente a chi lo indossa di comunicare di avere una disabilità non visibile. Indossando il simbolo Sunflower, i clienti possono segnalare di aver bisogno di ulteriore supporto, tempo e comprensione durante il viaggio, consentendo al personale di volo, di cabina e di terra di easyJet di verificare quale supporto potrebbe essere necessario. easyJet ed easyJet holidays hanno fornito la formazione di Hidden Disabilities Sunflower ai team del loro vasto network, che si estende in Europa e Nord Africa, per supportare i clienti con il simbolo Sunflower e offrire un supporto appropriato”, afferma easyJet. Wallis Harvey, easyJet’s Accessibility Specialist, ha affermato: “Siamo orgogliosi di diventare membri ufficiali di Hidden Disabilities Sunflower. Questo è uno dei tanti passaggi che stiamo adottando per garantire che i viaggi siano accessibili a tutti, aiutando i nostri team a una maggiore consapevolezza e comprensione delle disabilità non visibili e dei diversi modi in cui i nostri clienti potrebbero aver bisogno del nostro supporto”. Paul White, CEO di Hidden Disabilities Sunflower, ha aggiunto: “Siamo entusiasti che easyJet abbia aderito a Hidden Disabilities Sunflower. L’equipaggio easyJet in tutta Europa riconosce ora formalmente chi indossa il Sunflower, dopo aver seguito la nostra formazione e li accoglie con maggiore considerazione e un’offerta di supporto per garantire che il loro viaggio sia positivo”. easyJet ha una gamma di opzioni di assistenza disponibili per supportare i passeggeri con disabilità e l’equipaggio easyJet riceve una formazione continua per supportare i clienti che necessitano di ulteriore assistenza durante il volo.

BRITISH AIRWAYS SI PREPARA A CELEBRARE IL PERIODO NATALIZIO – British Airways informa: “British Airways sta facendo il possibile per diffondere la gioia del Natale e le sorprese natalizie con il suo British Original Christmas 2024, tra cui un menù stagionale personalizzato a bordo, festeggiamenti a Londra Heathrow e Gatwick e regali speciali per i clienti in tutte le cabine questo dicembre. I clienti che viaggiano nelle lounge a Heathrow e Gatwick della compagnia aerea possono acquistare regali speciali presso le bancarelle festive pop-up che propongono marchi britannici originali. Chi visita la Concorde Room tra il 23 e il 25 dicembre può anche gustare una bevanda speciale premium assaggiando l’esclusivo whisky scozzese Talisker invecchiato 45 anni in edizione limitata. Un menù da picnic invernale personalizzato sarà inoltre disponibile in tutte le lounge British Airways a Heathrow. Nella First lounge della compagnia aerea, gli aiutanti di Babbo Natale saranno a disposizione per impacchettare i regali dell’ultimo minuto per i clienti, con carta da regalo a forma di fiocco di neve appositamente progettata che incorpora l’iconico speedmarque della compagnia aerea. I clienti possono aspettarsi che la magia continui con ulteriori tocchi festivi a bordo, da copri poggiatesta appositamente progettati a un canale di intrattenimento in volo dedicato al Natale. Il team culinario della compagnia aerea ha anche creato una tradizionale cena britannica a base di tacchino con tutti i contorni, insieme a un’opzione vegetariana, disponibile per i voli a lungo raggio su rotte selezionate. Saranno a disposizione anche bevande festive, che si tratti di una tazza calda di tè natalizio Twinings o di un bicchiere di BrewDog Hoppy Christmas IPA. In First, i clienti possono aspettarsi un limited-edition Alice Temperley amenity kit per tutto dicembre, con un design elaborato ispirato ai voli attraverso cieli stellati a 35.000 piedi”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha affermato: “Il Natale è un periodo davvero speciale e quest’anno non fa eccezione. Vogliamo renderlo davvero speciale, quindi abbiamo fatto il possibile per diffondere un po’ di allegria e creare un Natale veramente British Original”. “Il Natale è arrivato anche sui voli a corto raggio della compagnia aerea, dove i clienti possono scegliere tra una selezione di delizie festive tramite il suo High Life Café. In Club Europe (classe business a corto raggio), i clienti possono gustare il menu festivo della compagnia aerea su rotte selezionate dal 24 al 27 dicembre”, conclude British Airways.

JETBLUE RAGGIUNGE 1,5 MILIONI DI ORE DI ASSISTENZA ALLE COMUNITA’ – JetBlue ha annunciato che i suoi dedicated crewmembers hanno registrato oltre 1,5 milioni di ore di volontariato dal lancio della sua service initiative nel 2011, restituendo alle comunità in tutto il suo network e oltre. Per celebrare questo traguardo e continuare il suo impegno per il servizio in questo Giving Tuesday, JetBlue donerà 3 milioni di TrueBlue points ai suoi partner di beneficenza. “Fin dall’inizio di JetBlue, il servizio è stato una parte intrinseca della nostra missione per riportare l’umanità nei viaggi aerei”, ha affermato Icema Gibbs, vice president of corporate social responsibility and diversity, equity and inclusion, JetBlue. “Oltre alla nostra attività, il nostro servizio si estende a terra attraverso gli sforzi volontari dei nostri incredibili membri dell’equipaggio. Raggiungere 1,5 milioni di ore di assistenza è un riflesso diretto della loro dedizione”. Per maggiori informazioni sulla piattaforma di responsabilità sociale d’impresa di JetBlue, visitare jetblue.com/jetblue-for-good.

DELTA LANCIA IL CYBER MONDAY – Delta informa: “Delta rende più facili le fughe da sogno con il suo evento del Cyber Monday. Dal 2 al 4 dicembre 2024, i clienti possono usufruire di offerte esclusive sui voli verso 65 destinazioni in tutto il mondo, con viaggi a partire dal 7 gennaio 2025. Le offerte si estendono anche a Delta Vacations, auto a noleggio, hotel, Delta Gift Card e altri articoli essenziali per i viaggi, rendendo più facile che mai pianificare il viaggio perfetto”.

EASA: DRONE IDENTIFICATION LABELS – EASA informa: “Dopo un periodo di transizione di tre anni, le Drone C-class identification labels (CILs) sono diventate applicabili il 1° gennaio 2024. Da allora, solo i droni etichettati con CIL possono essere utilizzati negli standard scenarios della Open Category negli Stati membri dell’EASA e tra di essi, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione. I produttori sono tenuti a utilizzare i CIL come previsto dall’articolo 16(2) del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione. Il CIL del drone deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sul drone o, ove pertinente, su ogni accessorio, imballaggio, manuale, documento di registrazione, ecc. Non sono ammesse etichette alternative o qualsiasi deviazione nell’aspetto dell’etichetta, carattere o qualsiasi altra alterazione del design dell’etichetta. Non è inoltre consentita l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano trarre in inganno terze parti circa il significato o la forma del CIL”.

UNITED SUPPORTA L’ESPANSIONE DI WASHINGTON DULLES INTERNATIONAL AIRPORT – United e la Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA) hanno celebrato la crescita della compagnia aerea e gli sviluppi della costruzione dell’atteso Concourse E da oltre mezzo miliardo di dollari, che trasformerà l’esperienza del cliente nei prossimi anni presso il Washington Dulles International Airport. Il Concourse da 435.000 piedi quadrati e 14 gate includerà un’ampia nuova ClubSM location e servizi all’avanguardia per i clienti che dovrebbero debuttare verso la fine del 2026. United è la più grande compagnia aerea della regione di Washington, D.C., con oltre 8.000 dipendenti locali e più voli e destinazioni di qualsiasi altro vettore. Come parte della continua crescita e dell’impegno di United nella regione, United aprirà un nuovo flight attendant training center nel 2025. La compagnia aerea sta espandendo ulteriormente la sua rete con nuove destinazioni e attualmente sta operando il 25% in più di voli rispetto al 2023. “Washington Dulles è emerso come un gateway globale e questi nuovi investimenti contribuiranno a fornire la struttura di livello mondiale che i nostri dipendenti e clienti meritano”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Oggi è una delle tante celebrazioni importanti che verranno nell’impegno a lungo termine di United nel far progredire il nostro hub di Dulles”. United ha investito più di 32 miliardi di $ in tutta la sua attività dal 2021. Questa espansione e modernizzazione di Dulles segue investimenti simili nelle strutture aeroportuali di Denver, Houston e Newark e fa parte del piano United Next della compagnia aerea per investire in infrastrutture, persone e tecnologia. “Washington Dulles International è un motore economico chiave per la National Capital Region e United Airlines è il nostro partner essenziale nella rapida e continua crescita dell’aeroporto”, ha affermato Jack Potter, Metropolitan Washington Airports Authority President and CEO. “L’impegno di United nei confronti di Dulles, attraverso il suo supporto al nuovo terminal, i suoi piani di espansione a lungo termine, tra cui nuovi voli e destinazioni, investimenti in nuove strutture di formazione e tecniche e l’aggiunta di migliaia di posti di lavoro locali, è una testimonianza della forza della nostra partnership nel promuovere la crescita economica regionale e nel perseguire il nostro obiettivo comune di fornire un servizio di prima classe al pubblico in viaggio”.

LEONARDO: CONCLUSO IL COMPLIANCE ROADSHOW – Lo scorso 26 novembre si è concluso il Compliance Roadshow, una iniziativa di training & awareness, della durata di un anno, voluta da Leonardo per rafforzare la cultura della compliance in tutte le molteplici declinazioni operative che caratterizzano le diverse realtà del Gruppo. Il percorso, articolato in step successivi che hanno interessato la Corporate, le diverse aree di business e le aziende controllate, ha evidenziato come Leonardo consideri l’etica e il rispetto delle regole un elemento imprescindibile per condurre il business e creare valore per tutti propri stakeholder. Il Compliance Roadshow è partito il 23 novembre 2023, con il Compliance Workshop di Corporate “Leadership Etica: leva strategica per un business di successo”, un’occasione di riflessione e formazione sulle possibili conseguenze commerciali e reputazionali che per l’azienda potrebbero derivare in caso di mancata o insufficiente osservanza delle regole interne e delle normative applicabili alle proprie attività. Il passo successivo sono stati cinque Workshop Divisionali che si sono tenuti, nel corso del 2024, presso le diverse aree di business di Leonardo, con la partecipazione dei rispettivi Managing Director. Il percorso si è concluso, lo scorso 26 novembre, con il Compliance Workshop Subsidiaries, che ha visto la partecipazione del Presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo, di Elena Napolitano, Chief Compliance Officer e di Carlo Gualdaroni, Chief Commercial & Business Development Officer. Al Workshop hanno partecipato 47 società controllate da Leonardo, offrendo una prospettiva internazionale sul tema, attraverso le testimonianze dai vari presidi della compliance in tutto il mondo. In totale, il Compliance Roadshow ha raggiunto circa 1.400 persone del Gruppo, per circa 3.000 ore di formazione complessive: un’occasione preziosa per costruire una cultura dell’integrità e della trasparenza sempre più distintiva e condivisa, a tutti i livelli.

DARPA SCEGLIE RTX PER I SENSORI – BBN Technologies di RTX sta sviluppando nuovi next-generation, compact, low-power, deployable photonic sensors che forniranno agli utenti una migliore consapevolezza degli elementi ambientali critici per le loro missioni, con una precisione oltre dieci volte superiore a quella dei sensori attuali. Questa nuova capacità avrà un’ampia applicabilità commerciale e di difesa, rivoluzionando campi come LiDAR, fiber-based sensing, biosensing, system and network monitoring, navigation and communications. Come parte del programma DARPA Intensity Squeezed Photonic Integration with Revolutionary Detection (INSPIRED), il team guidato da BBN consegnerà un prototipo di chip fotonico che utilizza exotic quantum states di luce compressa per raggiungere i suoi obiettivi.