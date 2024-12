SWISS lancia “LXmas For You”

Swiss International Air Lines (SWISS) festeggia di nuovo l’Avvento con il lancio della sua “LXmas” season. “La campagna di quest’anno, che ha come motto “LXmas For You”, pone un’enfasi particolare sull’importanza dei piccoli gesti e momenti, poiché SWISS invita i suoi ospiti in viaggio a scoprire lo speciale nella quotidianità, intraprendendo una serie di azioni per suscitare l’attesa e alimentare il seasonal mood.

Nelle prossime settimane da ora a Natale, SWISS porrà l’accento sulla solidarietà e l’apprezzamento con un mix di campagne di donazione, azioni di beneficenza da parte dei suoi dipendenti e momenti a sorpresa in Svizzera e all’estero. Sia i viaggiatori che chi è a casa potranno partecipare a giochi a premi, scoprire divertenti sorprese e vivere momenti indimenticabili sui canali social media di SWISS“, afferma SWISS.

“Anche i viaggiatori SWISS potrebbero vivere una visita di Natale, in questi tempi di “LXmas For You”. San Nicola, “Samichlaus” per gli svizzeri, e i suoi aiutanti elfi faranno la loro apparizione personale su voli SWISS selezionati con sorprese per i loro ospiti. Un altro momento clou promette di essere l’esclusiva Christmas Night del 17 dicembre per i vincitori del grande concorso “LXmas” e altri invitati.

Dal suo lancio sette anni fa, la campagna “LXmas” di SWISS si è affermata come una tradizione dell’Avvento molto amata che unisce le persone in tutto il mondo. Anche quest’anno, con “LXmas For You”, SWISS porterà tutta la magia del Natale nel mondo con una serie di azioni e sorprese che sicuramente regaleranno momenti davvero speciali”, prosegue SWISS.

“LXmas è tutto incentrato sulla diffusione della magia del Natale e sulla messa in evidenza di quanto possano essere meravigliosi i piccoli gesti”, spiega l’Head of Marketing, Stefan Vasic. “Il Natale è un promemoria per tutti noi di fermarci e pensare, apprezzare le persone che ci circondano e condividere quei momenti speciali. E anche quest’anno, vogliamo condividere tutta la magia del periodo natalizio con tutti in Svizzera e oltre”.

Ulteriori informazioni su “LXmas” sono disponibili su Instagram: https://www.instagram.com/flyswiss/.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)