Embraer e FAB firmano un accordo per espandere le special mission capabilities del C-390 Millennium

Embraer e la Brazilian Air Force (FAB) hanno firmato un accordo oggi alla Mostra BID, la National Defense and Security Fair di Brasilia, per approfondire gli studi collaborativi volti ad espandere le capacità della C-390 Millennium platform per Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) missions, con un focus su Maritime Patrol.

“Grazie alla sua versatilità, alla robustezza e agli state-of-the-art communication and self-protection systems, l’aereo ha un grande potenziale per soddisfare e persino superare i requisiti operativi non solo della Brazilian Air Force, ma anche dei clienti in tutto il mondo”, afferma Embraer.

“Gli studi per adattare il velivolo C-390 Millennium alle ISR missions si sono evoluti in modo strutturato, analizzando la capacità del velivolo di evolversi per soddisfare le esigenze attuali e future della Brazilian Air Force, in particolare in relazione a Maritime Patrol”, sottolinea il Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Commander of the Brazilian Air Force.

“Siamo onorati di procedere con la FAB negli studi per espandere le capacità operative del C-390 Millennium. Ciò rafforza il nostro impegno a offrire sempre ai nostri clienti un velivolo in grado di svolgere le loro missioni più impegnative, con un’efficienza senza pari”, ha affermato Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security. “Questo è un altro passo importante nel rapporto a lungo termine costruito con la FAB”.

“Lo sviluppo di nuove capacità operative dimostra l’engineering and systems integration expertise di Embraer. Il velivolo è già considerato dai suoi utenti finali come il più avanzato nella sua categoria. Il C-390 Millennium è stato scelto da Brasile, Ungheria, Austria, Corea del Sud, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Portogallo e Svezia per modernizzare le loro forze aeree.

Con un maximum payload di 26 tonnellate, una top speed di 470 nodi e una tecnologia all’avanguardia, il C-390 Millennium è il velivolo leader nella sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva con rear ramp e il robusto landing gear gli consentono di gestire le missioni più impegnative, comprese le operazioni su piste non asfaltate.

L’attuale flotta di C-390 Millennium in funzione in tutto il mondo ha accumulato oltre 15.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando un’affidabilità eccezionale nella sua categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)