Air France-KLM Group e Saudia rafforzano la cooperazione in passenger transport and aircraft maintenance

Air France-KLM Group e Saudia, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa strategico (MoU) che getta le basi per una cooperazione rafforzata in passenger transport and aircraft maintenance.

La firma ha avuto luogo al Saudi-French Investment Forum di Riyadh, alla presenza di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese.

Già partner all’interno dell’alleanza SkyTeam, Air France-KLM e Saudia mirano a promuovere legami più forti al fine di:

Migliorare la connettività tra i loro mercati domestici di Francia, Paesi Bassi e Arabia Saudita. In base a questo accordo, Air France-KLM e Saudia amplieranno significativamente i loro attuali accordi commerciali di code sharing e interline, offrendo così ai clienti più opzioni di viaggio tra e oltre i rispettivi hub. L’accordo include anche iniziative per ottimizzare le operazioni e migliorare l’esperienza del cliente, in particolare attraverso la co-localizzazione dei terminal negli aeroporti chiave.

MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) cooperation potenziata, con Air France Industries-KLM Engineering and Maintenance (AFIKLM E&M) che si aggiudica un minimo fisso del 50% del lavoro di manutenzione sui motori GE90 di Saudia (utilizzati sui velivoli Boeing 777), inclusa la localizzazione del processo di module assembly and disassembly per questi motori. Saudia prenderà in considerazione anche AFIKLM E&M per tutti i futuri key MRO sourcing processes. In futuro, Air France Industries-KLM Engineering and Maintenance e Saudia Technic esploreranno congiuntamente l’opportunità di costituire una joint venture per i motori GEnx (utilizzati sui velivoli Boeing 787). L’accordo è finalizzato ad ampliare e localizzare le Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) capabilities di Saudia, in linea con l’impegno continuo di Saudia nel promuovere talenti e capacità locali.

Le varie iniziative elencate restano soggette ad approvazioni da parte delle autorità competenti.

“Saudia è un partner storico di Air France-KLM”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Nel contesto dello sviluppo rapido dell’Arabia Saudita, vediamo un interesse reciproco nell’espandere la nostra cooperazione commerciale e nell’unire le nostre competenze, in particolare nella strategic MRO activity. Air France Industries-KLM Engineering and Maintenance è già leader nel settore e un’ulteriore cooperazione con Saudia sbloccherà ulteriori opportunità nel paese e nella regione”.

“Questo accordo riflette la leadership visionaria del Saudia Group Board, guidato dal suo chairman, H.E. Engr. Saleh Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics”, afferma H.E. Engr. Ibrahim Al-Omar, Director General of Saudia Group. “È in linea con la Saudi Aviation Strategy, guidata dalla General Authority of Civil Aviation, e dimostra il nostro impegno nel far progredire il settore dell’aviazione del Regno”.

Questo inverno, Air France-KLM opererà fino a 10 voli settimanali da/per l’Arabia Saudita, con l’introduzione del servizio diretto per Jeddah da Parigi-Orly e Lione, operato da Transavia France. Air France Industries-KLM Engineering and Maintenance fornisce attualmente servizi di manutenzione, riparazione e revisione a oltre 200 compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui Saudia, e supporta oltre 3.000 aeromobili in tutto il mondo grazie a un team di 12.800 esperti.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)