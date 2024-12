Google Cloud stringe una partnership con Air France-KLM per trasformare la sua Data and Generative AI strategy

Google Cloud ha annunciato una collaborazione strategica con Air France-KLM (AFKL), per aiutare la compagnia aerea a sfruttare la potenza della data, analytics and generative AI (gen AI) technology, per accelerare la sua data-centric and multicloud strategy, guidare l’innovazione e reimmaginare il futuro del settore dei viaggi.

“Attraverso il miglioramento e l’aumento del valore dei suoi dati e la sua AI and gen AI strategy, Air France-KLM intende migliorare l’esperienza di viaggio e la soddisfazione dei suoi clienti con offerte più personalizzate; ottimizzare le sue operazioni a terra e in volo; semplificare l’uso interno di data and gen AI technology; promuovere l’innovazione aziendale e dei dipendenti in generale.

Con tre grandi compagnie aeree, 551 aeromobili operativi e 93 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, Air France-KLM opera voli commerciali e cargo e fornisce servizi di ingegneria e manutenzione ad altri vettori aerei, il tutto generando enormi quantità di dati.

Air France-KLM ha avviato una trasformazione importante dei suoi tre legacy data centers verso una multi-cloud strategy. Spostando le applicazioni sul cloud e accelerando data value and insights, AFKL sfrutterà gli strumenti di analisi e dati di Google Cloud, tra cui BigQuery. Con l’impegno di Google Cloud per la sicurezza e la privacy, Air France-KLM manterrà la piena proprietà e il controllo dei suoi dati, migliorando al contempo il time-to-market, l’innovazione e con una minore latenza di elaborazione dei dati, per servire al meglio le sue unità aziendali nei loro percorsi digitali”, afferma il comunicato.

“Attraverso questo lavoro, il gruppo acquisirà una comprensione più approfondita delle preferenze dei passeggeri, dei modelli di viaggio e dei comportamenti per offrire nuove opzioni e servizi di viaggio personalizzati e sarà in grado di migliorare le flight, airport and business operations, con il tempo necessario per data analysis in predictive plane maintenance che è già sceso da ore a minuti, migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

I primi casi d’uso della gen AI includono il customer agent support con documentazione automatica per una gestione semplificata del cliente; manutenzione degli aeromobili più semplice ed efficiente. Molti altri sono in fase di sviluppo per scopi interni ed esterni”, prosegue il comunicato.

“La nostra collaborazione con Google Cloud rappresenta un significativo passo avanti nella nostra data strategy”, ha affermato l’Air France-KLM Group EVP and group CIO, Pierre-Olivier Bandet. “Sfruttando la advanced data technology di Google Cloud con un vero approccio di partnership, intendiamo accelerare le nostre capacità di innovazione tenendo a mente la sicurezza e, con la generative AI, costruire il futuro dei viaggi”.

Oltre alla tecnologia, Google Cloud fornirà sessioni di formazione e supporto ai team di Air France-KLM.

“Le compagnie aeree generano enormi quantità di dati, molti dei quali possono essere incredibilmente preziosi per aiutare a guidare approfondimenti operativi, creare esperienze migliori per i clienti e, con la potenza della gen AI, creare servizi e offerte completamente nuovi. Siamo orgogliosi di supportare Air France-KLM nel suo percorso di innovazione e di aiutare il gruppo a definire il futuro del settore aereo”, ha affermato Matt Renner, President, Global Revenue at Google Cloud.

(Ufficio Stampa Google Cloud)