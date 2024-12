Torna il programma “All You Can Fly” di Wizz Air

Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia il ritorno del programma All You Can Fly, esaurito in sole 48 ore durante il lancio iniziale di agosto. Da oggi, un numero limitato di pass è disponibile su wizzair.com al prezzo di €599. Questo pass consente ai titolari di prenotare voli per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte WIZZ.

Wizz Air è l’unica compagnia in Europa a offrire un numero così ampio di voli a prezzo fisso; con una quota di prenotazione di soli €9,99 per volo, il pass consente di viaggiare illimitatamente, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto alle tariffe standard”.

“Ideale per i frequent flyers alla ricerca di nuove esperienze, l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito.

Dall’introduzione del programma ad agosto, il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più gettonate sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato 2-3 viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly“, prosegue Wizz Air.

“Oltre a offrire un modo conveniente per esplorare la rete di Wizz Air, il programma aiuta a ottimizzare il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore prima del decollo: questo è essenziale per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale.

Wizz Air è orgogliosa di garantire l’intensità più bassa di carbon emission tra i concorrenti, rendendola l’opzione di volo più sostenibile. La compagnia investe continuamente in tecnologie a risparmio di carburante, opera con una flotta giovane, operando voli diretti e mantenendo alti tassi di riempimento, contribuendo all’obiettivo di ridurre le emissioni del 25% per passeggero/chilometro entro il 2030.

Gli extra come bagagli e selezione dei posti non sono inclusi e possono essere acquistati separatamente; sono disponibili solo voli internazionali. I posti sono soggetti a disponibilità e le tariffe dell’abbonamento WIZZ All You Can Fly non sono garantite per ogni volo pubblicizzato da Wizz Air. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web di Wizz Air“, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)