IATA: solida crescita della passenger demand a ottobre

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati sulla global passenger demand di ottobre 2024.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 7,1% rispetto a ottobre 2023. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 6,1% su base annua. Il load factor a ottobre è stato dell’83,9% (+0,8 punti percentuali rispetto a ottobre 2023).

La domanda internazionale è aumentata del 9,5% rispetto a ottobre 2023. La capacità è aumentata dell’8,6% su base annua e il load factor è salito all’83,5% (+0,6 punti percentuali rispetto a ottobre 2023). La domanda domestica è aumentata del 3,5% rispetto a ottobre 2023. La capacità è aumentata del 2,0% anno su anno e il load factor è stato dell’84,5% (+1,2 punti percentuali rispetto a ottobre 2023).

“Una domanda forte e stabile è una buona notizia, ma altrettanto importante è il costante miglioramento dei load factor. Dimostra il grande lavoro che sta facendo il settore nel far volare le persone in modo più efficiente. Gli average seat factors sono aumentati da circa il 67% negli anni ’90 a oltre l’83% oggi. I politici che pensano di provare a tassare i passeggeri sugli aerei per ridurre le emissioni farebbero bene a notarlo. Anche se meno persone volano perché le tasse lo rendono troppo costoso, non significa automaticamente emissioni ridotte perché gli aerei continueranno a volare, solo con meno passeggeri. Ciò invertirebbe decenni di progressi duramente conquistati. Dobbiamo vedere gli aerei pieni per generare i benefici economici e sociali del viaggio con le emissioni più basse possibili”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita per gli international passenger markets nell’ottobre 2024 rispetto all’ottobre 2023. L’Europa ha avuto i load factor più elevati e l’Africa ha mostrato un forte aumento, ma le Americhe e il Medio Oriente hanno subito cali.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno ottenuto un aumento della domanda del 17,5% anno su anno. La capacità è aumentata del 17,2% anno su anno e il load factor è stato pari all’82,9% (+0,3 punti percentuali rispetto all’ottobre 2023).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell’8,7% su base annua. La capacità è aumentata del 7,3% su base annua e il load factor è pari all’85,7% (+1,1 ppt rispetto a ottobre 2023).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 2,2% su base annua. La capacità è aumentata del 2,5% su base annua, il load factor si attesta all’80,2% (-0,2 ppt rispetto a ottobre 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 3,2% su base annua. La capacità è aumentata del 2,9% su base annua e il load factor è stato dell’84,2% (+0,3 ppt rispetto a ottobre 2023).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 10,9% su base annua. La capacità è salita dell’11,6% su base annua. Il load factor è pari all’85,3% (-0,6 ppt rispetto a ottobre 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 10,4% su base annua. La capacità è aumentata del 5,3% su base annua. Il load factor è salito al 73,2% (+3,4 punti percentuali rispetto a ottobre 2023).

Domestic Passenger Markets

Gli Stati Uniti hanno mostrato un leggero calo, mentre tutti gli altri key domestic markets hanno mostrato una crescita stabile. La domanda domestica cinese in rapida crescita viene soddisfatta con un maggiore utilizzo di aeromobili wide-body.

(Ufficio Stampa IATA)