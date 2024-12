Air France-KLM espanderà la sua presenza in Arabia Saudita, con il supporto del Saudi Air Connectivity Program

A margine del Saudi-French Investment Forum di Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia), Air France-KLM ha annunciato oggi il suo piano per espandere la sua presenza in Arabia Saudita, con l’imminente lancio di un nuovo servizio tra Parigi-Charles de Gaulle e Riyadh, operato da Air France, durante l’estate 2025.

Questo annuncio è stato fatto alla presenza del Deputy Minister of Tourism for International Affairs Sultan AlMusallam. Arriva pochi giorni prima che Transavia, la divisione low cost di Air France-KLM, lanci i servizi per Jeddah da Parigi-Orly e Lione.

Con questi nuovi servizi, tutte e tre le compagnie aeree di Air France-KLM Group (Air France, KLM e Transavia) serviranno il Regno dell’Arabia Saudita, poiché KLM vola già verso Riyadh e Dammam in partenza dal suo hub all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Air France-KLM è supportata in questi sviluppi dal Saudi Air Connectivity Program, un programma del governo saudita.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita sta rapidamente emergendo come destinazione di livello mondiale e un gateway chiave. Siamo lieti di supportare il Regno in questo nuovo capitolo espandendo i nostri collegamenti e rafforzando quelli esistenti, ringraziamo il Saudi Air Connectivity Program per il suo prezioso supporto”.

Majid Khan, CEO di Air Connectivity Program, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air France nel Regno, come parte dei nostri sforzi più ampi per aumentare la connettività aerea verso destinazioni chiave e garantire che il viaggio nel Regno sia un’esperienza senza interruzioni. La connettività aerea ha un immenso potenziale per stimolare lo sviluppo del turismo. L’inizio dei voli diretti di Air France-KLM tra il King Khalid International Airport di Riyadh e Parigi Charles de Gaulle dall’estate 2025 consentirà il flusso bidirezionale di migliaia di turisti in più tra i nostri due grandi paesi”.

Air France-KLM ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con Saudia, la compagnia di bandiera nazionale dell’Arabia Saudita, che getta le basi per una cooperazione rafforzata tra i vettori. Questo accordo riguarda in particolare accordi di code-share e interline ampliati, offrendo così ai clienti più opzioni di viaggio tra e oltre gli hub di Air France-KLM e Saudia.

