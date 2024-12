Il SUBARU Bell 412EPX ottiene la certificazione EASA

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato che il SUBARU Bell 412EPX ha ricevuto la European Union Aviation Safety Agency (EASA) certification e può iniziare le operazioni di volo in tutta l’Unione europea.

“Siamo lieti che il SUBARU Bell 412EPX abbia ricevuto la certificazione EASA e non vediamo l’ora di vedere il suo crescente successo nella regione europea”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. “Questo è una testimonianza della dedizione del programma nel portare il modello Bell 412 più avanzato e le sue capacità senza pari a diversi mercati e servire nuovi clienti e le loro missioni”.

“Bell ha ottenuto più ordini per la SUBARU Bell 412EPX platform in Europa, tra cui un aeromobile al Sarajevo Canton Ministry of Interior e due aeromobili al Republic of Croatia Ministry of Interior. Il velivolo sarà utilizzato per protezione civile, lotta antincendio, trasporto medico e supporto in caso di calamità naturali. Su scala globale, Bell ha recentemente annunciato signed purchase agreements per i SUBARU Bell 412EPX con San Diego Fire-Rescue, Japan Coast Guard e le prefetture giapponesi di Nara e Miyazaki”, afferma Bell Textron.

“Con undici aircraft variants che coprono oltre quattro decenni, il Bell 412 vanta una lunga storia di supporto a missioni critiche, tra cui firefighting, law enforcement and search-and-rescue operations. Combinando il suo increased maximum internal weight di 12.200 libbre, l’external weight di 13.000 libbre e la capacità di trasportare 5.000 libbre con un cargo hook, il SUBARU Bell 412EPX si distingue nella sua categoria per la sua capacità di trasportare diversi public safety supplies. Il robusto main rotor gearbox del SUBARU Bell 412EPX con dry run capability consente agli operatori di beneficiare di una maggiore potenza per eseguire public safety operations in modo più efficiente”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)