News Brevi – 04.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si è concluso ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un giovane di 11 anni da Lamezia Terme a Firenze, effettuato con un velivolo F900 dell’Aeronautica Militare. Il ragazzo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal presidio Ospedaliero di Lamezia Terme all’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze. Nello specifico, il ragazzo ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica e dai familiari. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita era stato attivato, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Lamezia dove il giovane è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Firenze, avvenuto dopo le 17, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale Meyer per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

PAPA FRANCESCO VOLA IN CORSICA CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 15 dicembre alle ore 7:45 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto di Ajaccio Napoleone Bonaparte viaggiando con ITA Airways. ITA Airways ha scelto l’Airbus A320neo per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Si tratta di un aeromobile tecnologico ed efficiente, che garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 9:00 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino sarà presente Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare. Il supervisore delle attività di bordo sarà il Comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 10 persone, 3 piloti e 7 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari allo 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”.

SWISS PORTA IN VOLO I TALENTI CULINARI DI DOMANI – SWISS informa: “Swiss International Air Lines (SWISS) serve da tempo special meal creations agli ospiti in volo sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera. Per i prossimi tre mesi, i viaggiatori SWISS First e SWISS Business e i visitatori delle SWISS First Lounges a Zurich Airport potranno gustare le creazioni dei talenti di domani, i vincitori dei Marmite Youngster Awards 2024. Il marmite culinary magazine premia i giovani talenti promettenti sulla scena gastronomica svizzera dal 2011. Gli ospiti in volo di SWISS troveranno delizie culinarie e sorprese di dessert dallo chef Fabio Vulcano e dal pasticcere Jonathan Pichler, con vini abbinati selezionati dalla sommelière Martina Wilhelm. A terra, nel frattempo, agli ospiti della SWISS First Lounge a Zurich Airport verrà offerto un aperitivo Alpine Breeze Mule appositamente preparato e un amuse-bouche creato dalla chef de rang Lynn-Ann Meier”. “Questi Marmite Youngsters stanno portando a bordo una ventata di aria fresca e idee audaci, il tutto nella migliore qualità, che si adatta perfettamente a chi siamo e a ciò che facciamo”, afferma Julia Hillenbrand, Head of SWISS Brand Experience. “In SWISS puntiamo tutto su innovazione, qualità e ospitalità svizzera. Questa ultima collaborazione dimostra quanto possa essere entusiasmante la combinazione della nostra visione del viaggio aereo e dei talenti di domani”. “La nostra partnership con SWISS consente ai nostri giovani talenti di offrire le loro visioni culinarie a un pubblico più ampio”, aggiunge Massimo Angelone, Sales Director at marmite. “E’ un onore particolare per noi avere i vincitori dei nostri Marmite Youngster Awards che presentano le loro creazioni a un livello di qualità così elevato”. “Gli SWISS First guests possono aspettarsi delle delizie squisite. La loro scelta di primo piatto include una mousse di patate e cavolo riccio con crumble croccante di salsiz; come portata principale possono scegliere tra ossobuco di vitello con sugo di yuzu e lingua di vitello o merluzzo con caviale Oona. La First Class inflight offering è completata da una mousse di grano saraceno con composta di olivello spinoso creata dal pasticcere Jonathan Pichler. Ai viaggiatori SWISS Business verrà offerto un antipasto di salmerino stagionato con gel di calamansi e pastinaca sottaceto, seguito da una portata principale. L’offerta di Business Class si conclude con una fetta di nocciola con mousse di cioccolato bianco caramellato Bionda e prugne marinate. I viaggiatori SWISS Premium Economy possono aspettarsi un menu con una gamma di specialità regionali svizzere. Da circa 22 anni, SWISS accompagna i propri clienti in un viaggio gastronomico attraverso le varie regioni del suo Paese d’origine, nell’ambito del suo ‘SWISS Taste of Switzerland’ inflight culinary program. Ogni tre mesi, in collaborazione con il catering partner gategourmet, un nuovo chef di alto livello viene invitato a creare una selezione varia di piatti di qualità del suo cantone di origine, da servire a bordo dei voli a lungo raggio SWISS dalla Svizzera. Le creazioni culinarie sono accompagnate anche da vini e formaggi della regione interessata. In qualità di fornitore principale di inflight food and beverage product per SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste creazioni culinarie arrivino a bordo con la migliore qualità possibile. gategourmet è una sussidiaria di gategroup, il principale fornitore mondiale di airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ENAC IN COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA CAMERA DE IDEPUTATI IN MATERIA DI SPAZIO – Audizione del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, accompagnato dal Direttore Innovazione Tecnologica Ing. Giovanni Di Antonio, alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di economia dello spazio. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio il Presidente Alberto Luigi Gusmeroli, per averci dato la possibilità di intervenire in questa audizione per presentare il ruolo e le attività dell’Enac nel settore del Trasporto Spaziale Commerciale e promuovere l’inserimento di alcune misure sul volo suborbitale nel disegno di legge in materia di economia dello spazio che riconoscano all’Enac il ruolo di regolatore di questo particolare settore. Il nostro percorso verso la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie e il volo suborbitale è già iniziato, con l’adozione di alcuni regolamenti basati sulla normativa USA che, grazie alla sua flessibilità, ha consentito il rapido sviluppo di realtà come quella di Elon Musk. Un percorso condiviso la scorsa settimana dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha inserito la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie tra gli investimenti strategici previsti nell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Puglia, in grado di mettere il nostro Paese al centro della grande sfida rappresentata dallo spazio, uno dei domini geopolitici del futuro. Enac presenterà la prossima settimana a Washington, in occasione dello Space Day, l’accordo con Virgin Galactic per lo studio di fattibilità dei voli suborbitali in Italia. Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo verso l’operatività dello spazioporto, aprendo opportunità significative non solo per il settore civile, ma anche per quello militare, data la natura duale del progetto. È pertanto importante creare una solida sinergia istituzionale, accompagnata da uno sviluppo normativo efficace, per garantire che l’Italia diventi una destinazione preferenziale rispetto ad altri Paesi in questo settore”.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC AL SIMPOSIO ICAO SULL’ACCESSIBILITA’ – Il DG Enac Alessio Quaranta è intervenuto ieri, 2 dicembre, al Simposio ICAO sull’accessibilità dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, in corso a Montreal. L’intervento del Direttore Quaranta in questo importante contesto internazionale ha rappresentato un’occasione per presentare l’esperienza e l’impegno Enac a tutela del diritto alla mobilità di tutti i viaggiatori aerei, a maggiore ragione di quelli più fragili, per semplificare e migliorare l’esperienza di volo. Il DG ha presentato le iniziative e le best practices dell’Enac tra cui il progetto One Click Away; il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto”; la Disability Card per tutti i mezzi di trasporto; la Safety Briefing Card in caratteri braille per non vedenti e ipovedenti, ideata da Enac e ITA Airways, e che sarà disponibile sugli aeromobili della compagnia; il modulo Enac per la prenotifica che semplifica e rende uniforme la richiesta di assistenza per tutte le compagnie aeree aderenti. “Il trasporto aereo non deve rappresentare un ostacolo per nessuno – ha dichiarato il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta – ma, al contrario, deve facilitare l’esperienza di viaggio di tutti i passeggeri. Il lavoro che da anni l’Enac sta portando avanti con tutti gli attori del settore, mira ad attivare iniziative concrete per garantire un’assistenza sempre più personalizzata in base alle esigenze di ogni passeggero”.

PRIMA RIUNIONE PLENARIA DEL CUG ENAC PER ONORARE LA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'” – Enac, per onorare la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, ha convocato la prima riunione plenaria del suo nuovo CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, condividendo con il Disability Manager, Ing. Stefania Randisi, il proprio impegno per l’inclusione lavorativa del personale con disabilità. All’incontro hanno partecipato anche il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca, Dott.ssa Giovanna Laschena, e il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica, Ing. Carmela Tripaldi.

AIR EUROPA: 17.000 POSTI IN PIÙ PER IL NATALE – Air Europa informa: “Anche quest’anno, Air Europa rafforza la sua offerta per soddisfare l’incremento di richieste tipico del periodo natalizio. La compagnia spagnola schiera il suo aeromobile di punta, il Boeing 787, per coprire tutte le frequenze operate verso una delle destinazioni più richieste in questo periodo: Punta Cana. Air Europa mette inoltre a disposizione oltre 17.100 posti aggiuntivi su più di 70 voli extra verso alcune delle rotte più popolari – sia a lungo che a medio e corto raggio – in partenza tra il 20 dicembre e il 7 gennaio. Per raggiungere Punta Cana, Miami e Caracas dall’hub di Air Europa a Madrid-Barajas, saranno disponibili 4.400 posti extra. In particolare, per la Repubblica Dominicana verranno messi a disposizione oltre 3.100 posti grazie a 10 voli aggiuntivi, tutti operati con il fiore all’occhiello della flotta: il Dreamliner 787-9. Per i collegamentitra la Spagna e le sue isole, Air Europa aggiunge oltre 8.300 posti, di cui 5.400 verso le Isole Baleari e 3.000 verso Tenerife Nord e Gran Canaria. Air Europa potenzia anche quattro delle sue destinazioni più richieste durante le festività. Milano e Roma, in Italia, potranno contare su 2.400 posti aggiuntivi, mentre Monaco di Baviera e Zurigo vedranno un incremento dell’offerta di ulteriori 2.000 posti”.

UNITED LANCIA UN NUOVO SEASONAL HUB: NORTH POLE – United informa: “United Airlines ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo seasonal hub, “North Pole” (JOY). United trasporterà i bambini meritevoli e le loro famiglie al Polo Nord con “Fantasy Flights” diretti da 13 città in tutto il mondo e porterà lo spirito natalizio a nuove vette. I Fantasy Flights di United sono esperienze locali personalizzate per bambini preselezionati e le loro famiglie che saliranno a bordo di un aereo United diretto alla città natale di Babbo Natale per creare ricordi pieni di gioia. Quest’anno, United trasporterà un gran numero di bambini e le loro famiglie con partenze Fantasy Flight da 13 aeroporti in tutto il mondo, tra cui: Cleveland, Chicago-O’Hare, Denver, Fort Lauderdale, Guam, Honolulu, Houston Bush, Londra, Los Angeles, Newark, San Francisco, Tokyo e Washington-Dulles. Anche gli aeroporti operati da United Express in tutto il sistema ospiteranno Fantasy Flights”. “Con così tanti meritevoli nella lista dei buoni quest’anno, aveva senso lanciare un hub stagionale al Polo Nord”, ha affermato Kate Gebo, United’s Executive Vice President of Human Resources and Labor Relations. “Abbiamo fatto scorta di de-icing fluid per volare da ancora più città. United è onorata di far volare i bambini e le loro famiglie attraverso la gioia delle festività. Rendere il Polo Nord più vicino che mai è uno dei tanti modi in cui possiamo mostrare supporto alle comunità in cui viviamo, lavoriamo e voliamo”. “Babbo Natale e i suoi elfi, guidati dai membri del team United, si offrono volontari ogni anno per operare Fantasy Flights nel network globale di United, collaborando con organizzazioni non profit e ospedali locali in ogni città, per creare questi ricordi speciali per i bambini e le loro famiglie. Make-A-Wish collabora con United quest’anno su Fantasy Flights selezionati a Denver, Chicago, Cleveland, Houston e Guam. Per coloro che cercano modi per supportare i bambini bisognosi in questa stagione, questo Giving Tuesday, United® collabora con Make-A-Wish® per portare gioia e speranza ai bambini che affrontano malattie gravi”, conclude United.

DECOLLANO I QANTAS FESTIVE FLYING – Qantas Group informa: Qantas si prepara per una delle sue stagioni festive più intense mai registrate, con milioni di clienti pronti a viaggiare durante le vacanze. Proprio in tempo per Natale, Qantas ha presentato la sua festive fleet, tra cui QantasLink Q400 “Dasher-8” e Boeing 737 “Roo-dolph” decorati con la livrea natalizia. I clienti che viaggiano su questi aerei per tutto dicembre guadagneranno punti doppi come parte di una serie di iniziative della compagnia aerea. Un aereo Qantas Freight A321 decorato con la livrea “Santa’s Freight” è pronto anche a trasportare migliaia di regali e prodotti festivi in tutto il paese nelle prossime settimane. In tempo per la stagione delle feste sono stati lanciati anche una serie di miglioramenti dell’esperienza del cliente, tra cui nuovi seasonal international first and business inflight menu, un nuovo first lounge menu e un’offerta di birra fresca in tutto il network”. Catriona Larritt, Chief Customer and Digital Officer, Qantas Group, ha affermato: “Sappiamo che i nostri clienti, in particolare i più giovani, amano volare sui nostri speciali aerei per le feste e quindi siamo lieti che torneranno nel 2024. I nostri team hanno lavorato duramente per diversi mesi per preparare le nostre operazioni in modo che siano pronte ad aiutare milioni di clienti a vedere la famiglia e gli amici durante le festività”. “I nuovi seasonal inflight and lounge menu ideati dal Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service, Neil Perry, serviranno prodotti australiani di prima qualità. Nei giorni che precedono il Natale, i tradizionali piatti delle feste con tutti i contorni saranno serviti in lounge domestiche e internazionali selezionate, tra cui un cocktail natalizio esclusivo Qantas. Questa attività rientra in una serie di miglioramenti all’esperienza del cliente durante le festività, tra cui attivazioni aeroportuali e regali a sorpresa e piacere per i clienti che saranno svelati nelle prossime settimane”, conclude Qantas Group.

LA UK ROYAL AIR FORCE E LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® DIMOSTRANO U A ADVANCED INTEROPERABILITY CON IL PROJECT DEMIOS – Lockheed Martin Skunk Works e il Rapid Capabilities Office (RCO) della Royal Air Force britannica (RAF) hanno completato la prima F-35 classified data-share con un non-U.S. Command and Control (C2) system. In questa dimostrazione di volo in tempo reale, un F-35 in volo dalla struttura Lockheed Martin di Fort Worth, Texas, ha condiviso dati classificati con un Open Systems Gateway (OSG) di Skunk Works tramite comunicazioni satellitari commerciali in un RAF RCO lab a Farnborough, Regno Unito, dove sono stati ingeriti nel sistema Nexus C2. Questo risultato segna un significativo passo avanti nell’integrazione multi-dominio, consentendo l’interoperabilità dell’F-35 in tempo reale con un non-U.S. C2 system. Lockheed Martin Skunk Works si impegna a fornire open architecture solutions che migliorino le capacità di integrazione multi-dominio tra le forze alleate.

LOCKHEED MARTIN NOMINA UN NUOVO GENERAL COUNSEL – Il Board of Directors di Lockheed Martin ha nominato Kevin O’Connor come nuovo corporation’s new senior vice president, general counsel and corporate secretary. A partire dal 13 gennaio, O’Connor succederà a Maryanne Lavan, che ha intenzione di andare in pensione. O’Connor ha ricoperto di recente il ruolo di vice president and chief legal officer for Carrier. “Kevin è un leader comprovato che apporta intuito, competenza e un impegno condiviso alla nostra 21st Century Security® vision. Non vedo l’ora di lavorare con lui, mentre continuiamo a dare priorità a una governance forte e a fornire capacità all’avanguardia in modo rapido e conveniente agli Stati Uniti e ai nostri alleati”, ha affermato il Chairman, President and CEO, Jim Taiclet. “Nel corso della sua eccezionale carriera di 34 anni presso Lockheed Martin, Maryanne ha lasciato il segno nella nostra azienda attraverso la sua leadership, guida e integrità. Apprezzo i suoi molti anni di servizio e le auguro tutto il meglio per il suo prossimo capitolo”. Lavan fungerà da strategic advisor per il primo trimestre del 2025, per contribuire a garantire una transizione senza intoppi.

ROLLS-ROYCE LANCIA UN MTU KINETIC POWERPACK REMANUFACTURING WORKSHOP IN BRASILE – Rolls-Royce ha ampliato le sue capacità in Brasile per includere un nuovo remanufacturing centre per la revisione di mtu Kinetic PowerPacks (KPP) presso il suo stabilimento di San Paolo. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha affermato all’inaugurazione a San Paolo: “Con questa espansione, stiamo investendo nella nostra presenza e nel nostro servizio nel mercato brasiliano e latinoamericano in crescita dinamica, per continuare a sostenere i nostri clienti come un partner forte e affidabile. Con MTU Kinetic PowerPack, stiamo proteggendo l’infrastruttura critica e fornendo una soluzione energetica affidabile come spina dorsale dell’industria digitale in crescita”. Attualmente, circa 150 MTU Kinetic PowerPack sono operativi in Brasile, al servizio di settori critici come data center, produzione di alimenti e bevande e industria farmaceutica. I sistemi garantiscono un’alimentazione elettrica ininterrotta e operazioni sicure anche durante le interruzioni di corrente. Gli mtu Kinetic PowerPack richiedono solo una manutenzione di routine per i primi 10 anni di vita, dopodiché vengono revisionati. Finora, gli mtu Kinetic PowerPack sono stati spediti in Belgio per la revisione. Spostando queste operazioni in Brasile, Rolls-Royce migliora i tempi di consegna e riduce significativamente le emissioni di CO2 associate al trasporto internazionale.

EMBRAER SIGLA UN CONTRATTO CON PER CONTINUARE LO SVILUPPO DEL SABER M200 MULTIMISSION RADAR – FINEP Embraer ha firmato oggi un contratto da 147 milioni di R$ alla Mostra BID con la Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) per completare le nuove tecnologie da utilizzare nel SABER M200 Multimission radar. Il new generation transportable tactical radar è ottimizzato per medium-altitude air defense, surveillance and military aircraft. Il SABER M200 Multimission radar è dotato di un dentification Friend or Foe (IFF) system per fornire agli utenti finali una capacità di identificazione accurata degli aeromobili. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, questo radar amplierà le capacità operative delle Brazilian Armed Forces, garantendo al contempo la prontezza per i futuri air defense systems. “Il sostegno di Finep allo sviluppo dell’M200 multi-mission radar rappresenta la continuazione di una lunga tradizione di cooperazione per lo sviluppo di una famiglia di radar per la Brazilian Army. Il M200 Multimission radar sarà una risorsa chiave per la costruzione di un Medium altitude Anti-Aircraft Defense System, essenziale per rafforzare la capacità di deterrenza del nostro Paese”, ha affermato il presidente di Finep, Celso Pansera. “La firma di questo contratto rafforza il nostro impegno nello sviluppo dei sistemi e delle soluzioni più avanzati in Brasile, incorporando un elevato contenuto tecnologico nazionale”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Affidarsi al supporto di Finep per questo importante passo è essenziale per sviluppare e mantenere una maggiore autonomia e sovranità in questo tipo di tecnologia strategica”. Il SABER M200 Multimission radar fa parte della pianificazione strategica dell’esercito brasiliano e di Embraer. Questo programma ha il supporto del governo brasiliano per lo sviluppo di national and independent AESA (Active Electronically Scanned Array) radar technologies.

RAYTHEON COMPLETA LA DELTA DESIGN REVIEW PER IL SUO F/A-18E/F ADVANCED ELECTRONIC WARFARE PROTOTYPE – Raytheon, un’azienda di RTX, ha completato con successo un Delta Design Review del suo Advanced Electronic Warfare, o ADVEW, prototype per l’U.S. Navy F/A-18 E/F Super Hornet. ADVEW è in fase di sviluppo per sostituire gli electronic warfare components esistenti sull’aereo. Eseguita in anticipo rispetto al previsto, la revisione ha valutato gli weapons replaceable assemblies, o WRA, e il modo in cui ciascuna parte dell’hardware system interagisce per soddisfare le specifiche richieste. La revisione ha confermato che il sistema può fornire critical electronic attack and electronic support measures capabilities. “Questo evento è una pietra miliare significativa che dimostra il nostro approccio multifunzionale di integrazione”, ha affermato Bryan Rosselli, president of Advanced Products & Solutions at Raytheon. L’integrazione di digital and model-based systems engineering tools nello sviluppo di ADVEW fornisce la tracciabilità dei requisiti, semplifica l’integrazione del sistema e mitiga i rischi, per consentire una rapida integrazione. L’approccio sfrutta processi di produzione comuni per scalare in modo efficiente, ridurre i costi, minimizzare l’interruzione della supply chain e consegnare prima del previsto. A dicembre dell’anno scorso, Raytheon si è aggiudicata un contratto da 80 milioni di dollari in una selezione per prototipare il sistema per la U.S. Navy. Il completamento con successo di questo Delta Design Review segna un’altra pietra miliare nello sviluppo di ADVEW.

EMBRAER FIRMA UN CONTRATTO CON LA BRAZILIAN ARMY PER IL SABER M200 VIGILANTE RADAR – Embraer e la Brazilian Army hanno firmato oggi un contratto del valore di R$ 102 milioni alla Mostra BID, per la consegna di un SABER M200 Vigilante radar già in configurazione di serie. Il contratto include anche il proseguimento della valutazione tecnica e operativa dell’attrezzatura e il suo futuro utilizzo nelle Brazilian Army’s anti-aircraft artillery units. Il SABER M200 Vigilante utilizza una tecnologia avanzata di elaborazione del segnale per rilevare e tracciare posizioni, traiettorie degli aerei e classificare bersagli aerei, il che garantisce alle forze di terra una maggiore autonomia per i suoi anti-aircraft defense systems. Inoltre, ha un generatore di potenza integrato, che lo rende facile da trasportare, sia via terra che via aria. L’esercito brasiliano sarà il primo operatore del radar, rafforzando le sue medium-altitude anti-aircraft defense capabilities. Il suo utilizzo dovrebbe fungere da punto di riferimento per esplorare le opportunità di utilizzo da parte delle altre forze armate brasiliane e del mercato delle esportazioni.

LOCKKEED MARTIN: MK-48 MOD 7 GIUDANCE AND CONTROL SYSTEM CONTRACT EXTENSION – Il Naval Sea Systems Command (NAVSEA) degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un’estensione del contratto da 245 milioni di dollari per il MK-48 Guidance and Control (G&C) Mod 7 program. Questo contratto combina gli acquisti per U.S. Navy, Royal Australian Navy e Foreign Military Sales program. Lockheed Martin dovrebbe completare il lavoro su questo contratto entro settembre 2027. L’MK-48 Guidance and Control program è una componente fondamentale della U.S. Navy submarine fleet, che fornisce sistemi avanzati per l’MK-48 torpedo.