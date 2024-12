Etihad accoglie il nuovo codeshare con Air Astana

Etihad Airways ha accolto il codeshare bilaterale con Air Astana che entrerà in funzione dal 05 dicembre 2024. “L’accordo rafforza la connettività per i clienti di entrambe le compagnie aeree su una gamma di destinazioni e offre ai clienti di Etihad un comodo accesso a 10 destinazioni tramite i gateway di Air Astana ad Almaty e ad Astana, tutte nuove per il network di Etihad.

La città più grande del Kazakistan, Almaty, è un centro culturale con viste sulle montagne, una vivace vita notturna e una ricca storia, mentre la futuristica capitale, Astana, è nota per la sua sorprendente architettura moderna e il dinamico paesaggio urbano. L’accordo di code sharing semplifica l’esperienza di viaggio per gli ospiti, consentendo loro di effettuare un’unica prenotazione e di sottoporsi a un processo di check-in senza intoppi, insieme alla comodità aggiuntiva di avere i propri bagagli trasferiti alla destinazione finale”, afferma Etihad Airways.

“La rete di Air Astana diventa facilmente accessibile ai clienti di Etihad, che possono connettersi tramite i voli diretti recentemente lanciati per Abu Dhabi dal vettore kazako.

Come parte di questo accordo, i passeggeri di Air Astana avranno accesso ai voli di Etihad Airways, sbloccando nuove esperienze di viaggio per India, Bahrein e Oman. I passeggeri di Air Astana godranno di collegamenti senza intoppi ad Abu Dhabi, utilizzando i voli diretti di Air Astana da Astana e Almaty“, prosegue Etihad Airways.

Jurriaan Stelder, VP Alliances and Industry Affairs di Etihad, ha affermato: “Questa partnership amplia la nostra rete di code sharing, offrendo ai nostri ospiti un comodo accesso a 10 destinazioni di svago e business di Air Astana in Kazakistan, nonché a Bishkek, la vivace capitale del Kirghizistan, e Tashkent, la capitale storica dell’Uzbekistan. Gli ospiti di Etihad possono ora usufruire della facilità di prenotare voli di coincidenza e di effettuare il check-in una sola volta per l’intero viaggio. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai clienti di Air Astana in viaggio verso Abu Dhabi per esplorare l’invitante ospitalità e la ricca cultura della nostra casa, tra cui le splendide spiagge, i monumenti culturali e i parchi a tema di fama mondiale e i sereni paesaggi desertici”.

Zhanna Shayakhmetova, VP Marketing & Sales, Air Astana, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Airways, offrendo ai nostri passeggeri migliori opzioni di viaggio e un comodo accesso a una rete più ampia. Questa collaborazione riflette il nostro impegno nel fornire ai passeggeri opzioni di viaggio eccezionali e confortevoli, mantenendo al contempo i più elevati standard di servizio e sicurezza. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo grazie a questa partnership”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)