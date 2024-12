Emirates lancerà il Boeing 777 rimodernato sulla rotta per Vienna

Emirates ha annunciato i piani per impiegare il suo Boeing 777 rimodernato sui voli EK125/126 tra Dubai e Vienna a partire dal 3 gennaio 2025 (l’arrivo degli aeromobili potrebbe essere anticipato se rilasciati prima dal refurbishment), rendendo Vienna la quarta città nella rete europea della compagnia aerea a ricevere il suo Boeing 777 potenziato a quattro classi.

Il volo EK125 di Emirates parte da Dubai alle 15:40 e arriva a Vienna alle 18:50. Il volo di ritorno, EK126, parte da Vienna alle 21:45 e arriva a Dubai alle 6:25 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali.

“Con l’introduzione del Boeing 777 rimodernato sui voli per Vienna, Emirates servirà ulteriormente la città con i suoi prodotti migliori della categoria, tra cui la sua pluripremiata Premium Economy, nonché interni rinnovati e cabine migliorate in altre classi. Il Boeing 777 a quattro classi presenta 8 suite di First Class, 40 posti in Business Class in configurazione 1-2-1, 24 spaziosi posti in Premium Economy e 256 posti in Economy dal design ergonomico.

Su un aereo Boeing 777 a quattro classi, i 24 posti in Premium Economy sono disposti in una disposizione 2-4-2 con poggiatesta regolabili in 6 direzioni per maggiore comfort e spazio, rendendolo una scelta ideale sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere.

La nuova Business Class del Boeing 777 di Emirates si ispira agli elementi di design freschi e contemporanei dell’iconica esperienza A380 di Emirates, con sedili in morbida pelle color crema impreziositi da finiture color champagne, pannelli in legno più chiari, un minibar e altri tocchi tecnologici che offrono un’esperienza elegante e coinvolgente. I 40 posti in una configurazione 1-2-1 garantiscono a ogni cliente un accesso diretto al corridoio. I posti si trasformano in un ampio letto reclinabile fino a 78,6 pollici. Lo schermo HD da 23 pollici del sedile Business Class, uno dei più grandi nei cieli, aiuta a offrire la migliore esperienza di intrattenimento in volo”, afferma Emirates.

“Come parte del più grande progetto di ammodernamento di Emirates, la compagnia aerea ha finora messo in servizio 10 aeromobili Boeing 777 aggiornati, attualmente in volo verso Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Haneda, Riyadh, Kuwait, Dammam e Chicago.

Per maggiori informazioni sul nuovo Boeing 777 di Emirates, visitare: https://www.emirates.com/english/experience/our-fleet/the-new-boeing-777/“, prosegue Emirates.

“Emirates serve attualmente l’Austria con due voli giornalieri operati da un mix di Boeing 777 e A380, offrendo oltre 1.000 posti al giorno tra Dubai e Vienna. La compagnia aerea ha recentemente festeggiato 20 anni di attività in Austria, avendo lanciato i suoi servizi per Vienna nel 2004 e finora trasportato oltre 5 milioni di passeggeri su oltre 20.500 voli tra Vienna e Dubai, così come oltre attraverso la rete globale della compagnia aerea.

Emirates è anche un contributore essenziale per le esportazioni e le importazioni dell’Austria, avendo trasportato quasi 250.000 tonnellate di merci da e per Vienna negli ultimi 10 anni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)