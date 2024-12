Carmen-Maja Rex succederà a Thierry Baril come Chief Human Resources Officer di Airbus

Airbus SE annuncia la nomina di Carmen-Maja Rex come Chief Human Resources Officer, con decorrenza dal 1° aprile 2025. “In questo ruolo, sarà membro dell’Executive Committee e riferirà al CEO di Airbus, Guillaume Faury. Carmen-Maja Rex è attualmente Human Resources Group Director presso Heidelberg Materials, uno dei più grandi produttori integrati al mondo di materiali e soluzioni per l’edilizia.

Dopo quasi 22 anni in Airbus, gli ultimi 12 dei quali come Chief Human Resources Officer e membro dell’Airbus Executive Committee, Thierry Baril lascerà l’azienda più avanti nel 2025, dopo aver garantito una transizione fluida con il suo successore”, afferma Airbus.

“La coraggiosa trasformazione che Airbus intraprenderà ora per affrontare le sue sfide attuali e future richiede una forza lavoro globale qualificata, diversificata e motivata. Non vedo l’ora di lavorare con Carmen-Maja e di coinvolgere ulteriormente i team di Airbus nel perseguimento del nostro scopo stimolante”, ha affermato Guillaume Faury. “Così facendo, si baserà sulle solide fondamenta stabilite da Thierry durante il suo mandato di 12 anni come Chief Human Resources Officer. Thierry ha svolto un ruolo fondamentale nella trasformazione di Airbus nel corso degli anni, posizionando le HR come funzione strategica in tempi di profondo cambiamento. Sono grato per l’impegno, la determinazione e la resilienza di Thierry che hanno portato a molti successi aziendali. È sempre stato un piacere averlo come stretto alleato e gli auguro il meglio in questa prossima fase della sua carriera professionale”.

“Carmen-Maja Rex ha iniziato la sua carriera come consulente presso Accenture nel 1999, prima di entrare nelle United Nations nel 2003. Nel 2010 ha iniziato a lavorare presso Siemens, dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership in Human Resources. Nel 2020 è diventata HR Group Director presso Heidelberg Materials, che impiega una forza lavoro globale di 51.000 dipendenti dislocati in oltre 50 paesi”, conclude Airbus.

