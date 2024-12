Continua la crescita a Trieste Airport, con nuove assunzioni e destinazioni

Trieste Airport annuncia nuove assunzioni per il mese in corso, volte a supportare operativamente già da gennaio 2025 lo sviluppo rapido, solido e costante dello scalo regionale, che prevede di chiudere l’anno con il nuovo record di 1.300.000 passeggeri transitati, continuando a incrementare connessioni e a migliorare standard e accessibilità per i passeggeri.

“Dopo un primo anno di proficua collaborazione con Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a., progetto che ci ha visti impegnati in diverse attività sia sul fronte della ricerca e selezione che dello sviluppo di collaborazioni con alcuni Istituti Scolastici del territorio, siamo orgogliosi di potere confermare questa partnership anche per il 2025”, ha annunciato Roberta Paulin, Permanent Recruitment Manager di ADHR Group.

“Come per lo scorso anno il team di ADHR, presente sul territorio con la filiale di Monfalcone e con il Polo Permanent di Palmanova, seguirà le selezioni volte a reclutare durante il mese di dicembre addetti all’assistenza passeggeri area check-in, addetti agli aeromobili, guardie particolari giurate per l’area security e figure per il centro operativo scalo”, afferma Trieste Airport.

“Le novità di questa rinnovata collaborazione riguardano l’affiancamento di Trieste Airport sia nell’organizzazione di progetti di reclutamento ad ampio spettro, come i recruiting day, sia di eventi che prevedono il coinvolgimento di enti pubblici e delle università del territorio, con l’obiettivo far diventare il mondo aeroportuale sempre più attrattivo, coinvolgente e inclusivo agli occhi di giovani talentuosi alla ricerca di nuove opportunità” ha aggiunto Paulin.

“Tra le novità – oltre alla svolta green di Trieste Airport, che sta riducendo drasticamente le emissioni di CO2 grazie all’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e il nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo – l’incremento di nuove destinazioni. Tra queste la rotta diretta per Rotterdam con tre frequenze settimanali dal 1 aprile 2025, operata per la prima volta dal vettore Transavia, che diverrà la quinta compagnia aerea di linea operante sullo scalo. Da fine marzo 2025 Ryanair opererà due nuovi collegamenti per Praga e Lamezia Terme, da luglio prossimo decollerà anche il collegamento diretto per Stoccolma. L’aeroporto, inoltre, ha festeggiato il 7 ottobre scorso la soglia di un milione di passeggeri trasportati dall’inizio del 2024, già un numero record per lo scalo della regione Friuli Venezia Giulia, inaugurando lo stesso mese anche il volo diretto verso Bucarest con Wizz Air.

Unico scalo aereo aperto al traffico commerciale della regione, Trieste Airport occupa un posto di primo piano nel sistema dei trasporti regionali e delle aree vicine, un’importante realtà nel tessuto economico regionale che rappresenta un esempio concreto di crescita e sviluppo del territorio. Per consultare tutte le posizioni aperte è possibile visitare il seguente link: https://www.adhr.it/trieste-airport-assume-nuovo-personale/“, conclude Trieste Airport.

(Ufficio Stampa Trieste Airport – Photo Credits: Trieste Airport)