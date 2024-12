EASA pubblica un report sull’European Union Sustainable Aviation Fuels (SAF) market

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato lo “State of the EU SAF market in 2023” report, che fornisce informazioni significative sullo stato del Sustainable Aviation Fuels (SAF) market nell’European Union (EU).

“Il report include:

– prezzi di riferimento per i diversi tipi di carburante ammissibili ai sensi del Regulation (EU) 2023/2405 (“ReFuelEU Aviation Regulation”);

– una valutazione della SAF production capacity per l’EU;

– una panoramica dei trends emergenti nel SAF production market.

I Sustainable Aviation Fuels sono una soluzione pronta all’uso per ridurre l’impatto dell’aviazione sull’ambiente. Il ReFuelEU Aviation Regulation, un regolamento fondamentale per aiutare a decarbonizzare l’aviazione pubblicato nel 2023, stabilisce obiettivi per una percentuale minima di SAF da utilizzare come blend con jet fuel nelle air operations, come mezzo per ridurre costantemente le emissioni di CO2 del settore. L’uso obbligatorio dei SAF inizia con un minimo del 2% nel 2025. Questa percentuale aumenterà gradualmente per stimolare la produzione e l’assorbimento dei SAF. Esiste anche un sub-mandate per l’uso di synthetic SAF, che ha un potenziale ancora più elevato per ridurre le emissioni di CO2″, afferma l’EASA.

“Questo primo report sul SAF fornisce un’analisi completa e preziosi spunti sul potenziale dei Sustainable Aviation Fuels (SAF) per le commercial airline operations in Europa”, ha affermato Maria Rueda, EASA Strategy and Safety Management Directo. “Sarà una componente chiave nel percorso verso un aviation sector più sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

“Il ReFuelEU Aviation Regulation stabilisce inoltre che l’EASA è tenuta a pubblicare un annual technical report, basato sui dati dell’anno precedente. Il report conterrà informazioni sullo stato di conformità delle parti obbligate ai sensi del Regolamento, nonché sullo stato e sullo sviluppo del SAF market nell’European Union e nei suoi Stati Membri.

Lo “State of the EU SAF Market in 2023” report funge da precursore del primo EASA annual technical report, previsto per il 2025. Tra le altre conclusioni, il report mostra che la SAF production capacity annunciata dovrebbe soddisfare il minimum SAF share del 6% richiesto ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation entro il 2030. Allo stesso tempo, il report evidenzia che è necessaria un’azione rapida per garantire che il minimum share per synthetic aviation fuel, fissato allo 0,7% entro il 2030, possa essere soddisfatto entro tale data”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)