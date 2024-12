IATA espande la sua presenza negli Emirati Arabi Uniti

L’International Air Transport Association (IATA) ha aperto un ufficio ampliato ad Abu Dhabi, con un nuovo training center. Ciò dimostra l’impegno di IATA nel sostenere il crescente settore dell’aviazione del Medio Oriente e nel promuovere la prossima generazione di professionisti del settore.

His Excellency (H.E.) Saif Mohammed Al Suwaidi, Director General of the United Arab Emirates (UAE) General Civil Aviation Authority, ha inaugurato ufficialmente la struttura.

“L’espansione della presenza IATA negli EAU con un nuovo training center rafforza la posizione del paese come hub dell’aviazione globale. Avere un’organizzazione internazionale chiave come IATA che espande la sua presenza qui dimostra anche l’attrattiva di Abu Dhabi e la sua proposta di valore come destinazione preferita per le organizzazioni globali”, ha affermato H.E. Al Suwaidi.

Sfruttando la posizione strategica degli Emirati Arabi Uniti e l’eccellente connettività, l’Abu Dhabi office di IATA fornirà servizi a compagnie aeree, tirocinanti, partner strategici e governi in Medio Oriente e oltre.

“Siamo orgogliosi di espandere la nostra presenza negli Emirati Arabi Uniti, con il nostro ufficio ad Abu Dhabi. Negli ultimi 18 mesi il nostro team ad Abu Dhabi è cresciuto del 140%. Espandendo la nostra presenza fisica in questo hub dell’aviazione globale, saremo in grado di supportare i nostri membri delle compagnie aeree, i tirocinanti provenienti da tutta la catena del valore dell’aviazione e i numerosi stakeholder del settore in modo più efficiente. Il nostro obiettivo è facilitare l’ulteriore crescita di successo dell’aviation sector della regione, che è un contributore strategico allo sviluppo sociale ed economico della regione”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice-President for Africa and the Middle East.

“Con l’espansione del global aviation sector, c’è una crescente necessità di professionisti dell’aviazione altamente qualificati. Il nuovo training center di IATA ad Abu Dhabi è strategicamente posizionato per soddisfare questa domanda, offrendo programmi di formazione all’avanguardia in un’ampia gamma di discipline aeronautiche, supportando lo sviluppo dei professionisti del settore e rafforzando le capacità del settore in Medio Oriente e oltre.

Nel 2025 il centro offrirà oltre 60 corsi che copriranno aree chiave quali safety, security, sustainability, airline operations, airport management and operations, cargo management. Tra i programmi più popolari offerti ci saranno: Aviation Internal Auditor; Competency-based Training for Dangerous Goods Instructors; DGR for Accepting DG Consignments; Risk-based IOSA Airline Training; Temperature-controlled Air Cargo Operations for Pharmaceutical Products“, afferma IATA.

“L’Abu Dhabi Training Center si rivolgerà ad aviation professionals di compagnie aeree, aeroporti, enti normativi e altri stakeholder, fornendo un training essenziale per affrontare le sfide di un panorama aeronautico globale in rapida evoluzione.

Gli IATA training programs sono riconosciuti a livello globale, con IATA Training che forma più di 100.000 professionisti dell’aviazione ogni anno”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)