News Brevi – 06.12.2024

AERONAUTICA MILITARE: IL 61° GRUPPO VOLO CELEBRA 100 ANNI DALLA COSTITUZIONE – Nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, alla presenza del personale del Gruppo e del Comandante delle Forze da Combattimento, Generale di Divisione Aerea Marco Lant, del Comandante del 32° Stormo con sede ad Amendola (Ente gerarchicamente sovraordinato al 61° Gruppo Volo APR), Colonnello Antonio Vivolo e del Comandante del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto Militare di Sigonella (Ente che fornisce un fondamentale supporto logistico-amministrativo e presso cui il Gruppo è co-ubicato), Colonnello Stefano Spreafico, si è svolta la cerimonia del centenario della costituzione del 61° Gruppo Volo. Il 61° Gruppo Osservazione Aerea – questa la denominazione originale – fu costituito il 5 aprile del 1924 e fu inquadrato in vari Reparti fino a quando, nel corso della seconda Guerra Mondiale, divenne autonomo. Seguirono anni di gloriosa attività, fino a quando, l’8 Settembre del 1943, fu sciolto a seguito dell’armistizio. Dopo oltre mezzo secolo di soppressione, fu ricostituito il 10 luglio 2017, sul sedime dell’Aeroporto di Sigonella, come 61° Gruppo Volo APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), al fine di fronteggiare le nuove sfide nelle quali l’Aeronautica Militare è stata chiamata ad operare, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo e del Canale di Sicilia. A valle di un indirizzo di saluto del Comandante del 61° Gruppo Volo APR, Tenente Colonnello Fabrizio Ciani, che ha brevemente ripercorso le tappe che hanno portato alla ricostituzione del Gruppo e i prestigiosi traguardi conseguiti in termini di ore di volo con il velivolo Predator MQ-1C, la cerimonia è proseguita con l’intervento del Comandante del 32° Stormo, che ha sottolineato: “il 61° Gruppo ha un carattere per il quale non c’è sfida che non possa fronteggiare. Una storia fatta di continue ripartenze, di continue attività, che affronta sempre con uno spirito autentico e genuino”. La cerimonia si è poi conclusa con il suggestivo scoprimento della targa commemorativa che, di fatto, ha suggellato la celebrazione commemorativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: CONCLUSA A FIRENZE LA RIUNIONE DEL COMITATO DI VERTICE DELLA COMBINED SPACE OPERATIONS INITIATIVE – Potenziare la collaborazione e il coordinamento delle attività spaziali e di sicurezza nazionale tra i Paesi Alleati: questo l’obiettivo del Comitato che, nel decimo anniversario dalla sua costituzione, si è riunito a Firenze presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA). La riunione del Comitato di vertice della Combined Space Operations Initiative (CSPO) si è tenuta dal 3 al 5 dicembre 2024 a Firenze, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), con l’obiettivo di incrementare la collaborazione e il coordinamento delle attività spaziali e di sicurezza nazionale tra i Paesi Alleati. Hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri della Difesa di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Italia. L’iniziativa CSpO, che celebra quest’anno il suo decimo anniversario, ha come obiettivo quello di stabilire una collaborazione internazionale per affrontare in maniera condivisa sfide e opportunità legate allo spazio. La sicurezza e la difesa dello spazio, dominio operativo critico, sono infatti vitali per salvaguardare una grande quantità di servizi essenziali che si basano su sistemi spaziali. Tali servizi, ormai parte integrante della vita quotidiana di tutti, sono imprescindibili dall’utilizzo di infrastrutture spaziali (es. satelliti e centri di controllo). Solo per citarne alcuni: servizi e applicazioni per le comunicazioni, sistemi GPS (per il trasporto aereo, marittimo e terrestre), monitoraggio ambientale e territoriale, previsioni meteorologiche, ecc. In quest’ottica, i vari Principal nazionali dell’Iniziativa CSpO, tra i quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, hanno condiviso prospettive sulle minacce attuali e future alla libertà di accesso e utilizzo dello spazio, ribadendo nel contempo l’impegno di ciascuno a mantenere un ambiente spaziale pacifico, sicuro, e protetto, nel rispetto del quadro legale vigente. Ciò include il Trattato sullo Spazio Esterno (Outer Space Treaty) e l’obbligo di non posizionare in orbita terrestre oggetti che trasportano armi nucleari o di distruzione di massa, di non installare tali armi sui corpi celesti né di stazionarle nello spazio in qualsiasi altro modo. Nel corso della riunione è stata fortemente sottolineata l’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale nel settore spaziale, sostenendo anche altri sforzi multilaterali, ad esempio presso le Nazioni Unite, per garantire trasparenza, sicurezza e protezione nello spazio per tutte le nazioni. L’Italia è entrata a far parte dell’iniziativa CSpO, nato per rafforzare la collaborazione globale nella risposta alle sfide e alle minacce nello e dallo spazio, nel 2023 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: AL COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI LA DIMOSTRAZIONE PER LO SVILUPPO DI CAPACITA’ SPACE SITUATIONAL AWARENESS MILITARE ED EARLY WARNING – Il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare ha ospitato dal 25 al 29 novembre 2024 a Poggio Renatico (Ferrara), presso il Centro Space Situational Awareness (CSSA), la dimostrazione di EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) INTEGRAL (Innovative and iNteroperable Technologies for spacE Global Recognition and Alert), progetto coordinato dalla società Leonardo e cofinanziato dalla Commissione Europea per lo sviluppo di capacità Space Situational Awareness (SSA) militare ed Early Warning. Il CSSA è stato individuato, insieme al Centro Spagnolo COVE (Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial) di Torrejon, quale sede naturale per lo sviluppo dell’attività dimostrativa, il cui scopo è quello di sviluppare un primo prototipo in grado di fornire una Recognized Space Picture (RSP) condivisibile e interconnessa tra i Member States dell’Unione Europea attraverso uno strumento avanzato di Comando e Controllo Spaziale ed in grado di processare e utilizzare i dati SSA raccolti da cataloghi, provider commerciali, database di EU SST o generati da sensori nazionali di Surveillance e Tracking. All’evento hanno preso parte rappresentanti dello Stato Maggiore Aeronautica e della Divisione Aerea Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), oltre che rappresentanti dello Stato Maggiore Difesa, del Segretariato Generale della Difesa e dei ministeri della Difesa francese e tedesco. Il Col. Francesco Santucci, Comandante del Centro SSA, nell’accogliere i rappresentanti dei diversi stakeholders nazionali ed europei (industriali, governativi e accademici) convenuti per assistere alle potenzialità offerte dal sistema INTEGRAL, ha evidenziato l’entusiasmo per l’iniziativa che è stata la prima dimostrazione europea effettuata tra due centri SSA militari. Il progetto ha studiato e generato il prototipo con lo scopo di testare uno strumento flessibile, allo stato dell’arte, di Comando e Controllo (C2), con architettura modulare, per sostenere e supportare le operazioni SSA. La dimostrazione, condotta in parallelo e in interconnesione tra i due siti del CSSA e del COVE spagnolo, hanno confermato la necessita di proiettare la SSA verso un contesto aggregato di Centri e Sensori che mettano in comune tutte le capacità e competenze dei Member States europei. Il programma EDIDP è un programma industriale dell’UE a sostegno della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di novembre 2024. A novembre 2024 sono state effettuate 84 consegne a 42 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 30 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 643 aeromobili a 82 clienti nell’anno.

L’ICAO RAFFORZA L’IMPEGNO PER LO SVILUPPO DELL’AVIAZIONE IN AFRICA – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar si è unito agli African aviation Ministers e ad altri alti dirigenti a Brazzaville, Repubblica del Congo, la scorsa settimana per celebrare 25 anni di liberalizzazione dell’aviazione in Africa e tracciare una rotta per il futuro dell’aviazione del continente. La African Civil Aviation Commission (AFCAC) ha convocato la sua 35a sessione plenaria ordinaria, aperta dal Prime Minister of the Republic of Congo, seguita dalle Yamoussoukro Decision Anniversary celebrations. Nel pronunciare discorsi in entrambi gli eventi, Salazar ha sottolineato il ruolo fondamentale della cooperazione internazionale nello sbloccare il vasto potenziale dell’aviazione in Africa. Il Segretario generale ha evidenziato come i doppi anniversari del 2024, 25 anni della Yamoussoukro Decision e 80° anno dell’ICAO, rappresentino un’opportunità unica per rinvigorire lo sviluppo dell’aviazione in Africa. “Queste pietre miliari ci ricordano il potere trasformativo della cooperazione internazionale”, ha osservato Salazar. “La Yamoussoukro Decision ha gettato le basi per la liberalizzazione dell’aviazione in tutta l’Africa, mentre gli otto decenni di cooperazione dell’ICAO con gli Stati hanno stabilito il quadro per un trasporto aereo sicuro e sostenibile. Insieme, questi risultati forniscono le basi per il prossimo capitolo della crescita dell’aviazione in Africa”. Salazar ha affrontato lo stato attuale dell’aviazione africana: “Con oltre 1,4 miliardi di persone ma che rappresentano solo il 3% dei servizi aerei globali, il settore dell’aviazione in Africa detiene un enorme potenziale inutilizzato. Attraverso una collaborazione continua e iniziative mirate, possiamo sbloccare queste opportunità e creare un continente più connesso”. Il Segretario Generale ha evidenziato i risultati dell’analisi completa del divario infrastrutturale, condotta attraverso la partnership dell’ICAO con African Union Commission (AUC) and AFCAC. Questo studio strategico fornisce una guidance cruciale per i futuri investimenti in airports, air navigation systems, and aircraft fleets in tutto il continente. L’impegno dell’ICAO agli eventi ha evidenziato diverse priorità chiave per lo sviluppo dell’aviazione africana: Implementation support per il Single African Air Transport Market (SAATM): avanzamento dell’Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme per l’adozione di sustainable aviation fuel; technical assistance per raggiungere net-zero emissions targets; enhanced safety oversight capabilities. Il Segretario Generale ha sottolineato l’impegno dell’ICAO nel fornire assistenza personalizzata agli Stati membri, in particolare alle nazioni in via di sviluppo, per il raggiungimento di questi obiettivi, allineandosi all’African Union Agenda 2063 e agli UN Sustainable Development Goals. A margine degli eventi, Salazar ha tenuto discussioni bilaterali con il Minister of Transport of the Republic of Congo, M. Honoré Sayi, e il Minister of Transport of South Africa, Ms. Barbara Creecy. Questi incontri si sono concentrati sul rafforzamento del supporto dell’ICAO per aviation safety, security, and environmental sustainability initiatives in entrambi i paesi. I Regional Directors of the ICAO Western and Central African and Eastern and Southern African Offices, Mr. Prosper Zo’o Minto’o e Ms. Lucy Mbugua,, hanno accompagnato Mr. Salazar per tutta la sua missione. La convergenza di questi eventi importanti a Brazzaville ha creato le basi per una maggiore cooperazione tra l’ICAO e gli stakeholder dell’aviazione africana. Attraverso una partnership continua e un’assistenza mirata, l’ICAO rimane impegnata a supportare il settore dell’aviazione africano mentre lavora per raggiungere il suo pieno potenziale nel sistema globale del trasporto aereo.

EMIRATES REALIZZA I SOGNI DEI GIOVANI A LIONE – Emirates, Official Main Sponsor of Olympique Lyonnais, torna in campo con la sua esperienza annuale di accompagnamento dei giocatori. “La compagnia aerea ha nuovamente stretto una partnership con “The Leon Bérard Centre” e “Hôpital Femme Mère Enfant” per offrire ai bambini la possibilità di brillare al centro della scena in campo insieme a rinomati calciatori. Oltre 23 bambini hanno vissuto un’esperienza unica camminando mano nella mano con i giocatori per dare il via alla partita tra Olympique Lyonnais e OGC Nice il 1° dicembre. Dall’accesso dietro le quinte allo stadio, all’incontro con i giocatori e all’opportunità esclusiva di camminare sul campo di fronte a migliaia di tifosi, la compagnia aerea è rimasta fedele alla promessa del suo brand di rendere ogni esperienza semplicemente migliore. Emirates utilizza il suo ampio portafoglio di sponsorizzazioni per supportare le comunità locali, entrare in contatto con i tifosi in tutto il mondo e creare ricordi duraturi. La compagnia aerea è partner dell’Olympique Lyonnais dal 2020 e ogni anno offre alle organizzazioni locali la possibilità di realizzare i sogni dei bambini. Il Center Léon Bérard è un ospedale che si dedica a offrire cure e servizi eccellenti in oncologia medica e chirurgia. Hôpital Femme Mère Enfant è una struttura dedicata specializzata in cure pediatriche”, afferma Emirates. “Emirates serve attualmente Lione con un volo giornaliero con Boeing 777. La compagnia aerea ha recentemente accolto nella sua flotta il suo atteso A350, programmato per servire Lione a partire da marzo 2025. I clienti francesi possono raggiungere più di 140 destinazioni all’interno dell’ampia rete della compagnia aerea in Estremo Oriente, Medio Oriente, Africa e Australasia, tramite Dubai”, conclude Emirates.

KLM: DICHIARAZIONE SULLA DECISIONE DEL GOVERNO RIGUARDO SCHIPHOL – KLM informa: “Ogni settimana, più di un milione di persone volano da Schiphol verso le loro destinazioni per vacanze, lavoro, studio o visite familiari. KLM svolge un ruolo importante in questo. La nostra rete attentamente costruita rende i Paesi Bassi uno dei centri economici e culturali meglio collegati al mondo, con un clima aziendale favorevole per organizzazioni internazionali, aziende e istituti scientifici. KLM abbraccia gli obiettivi di riduzione del rumore per i residenti intorno a Schiphol. Pertanto, stiamo investendo 7 miliardi di euro in aeromobili più silenziosi e abbiamo proposto misure significative nel Cleaner, Quieter, More Efficient plan. Ciò dimostra che uno Schiphol più piccolo non è necessario per raggiungere i noise targets. KLM trova incomprensibile che il governo intenda ancora ridurre a 478.000 gli aircraft movements. Limitare il numero di voli comporta anche un rischio significativo di misure di ritorsione da parte di altri paesi, che non influenzeranno solo l’aviazione, ma anche altre aziende olandesi. Abbiamo seri dubbi sulle ipotesi su cui il ministero ha basato questo numero. Il processo decisionale non soddisfa i requisiti di una Balanced Approach procedure, in cui il raggiungimento dell’obiettivo politico previsto è centrale: la noise reduction. La riduzione dei movimenti di volo non è un fine in sé e si prevede che sia legalmente insostenibile. Attendiamo il parere della Commissione europea. L’aviazione avrà sempre un ruolo nelle nostre vite se vogliamo esplorare il mondo, condurre affari e visitare la famiglia. Se i Paesi Bassi non hanno uno Schiphol ben collegato, stiamo facendo passi da gigante indietro nel tempo. Ecco perché è così importante che questa decisione venga presa sulle giuste basi”.

DELTA RAGGIUNGE UN TRAGUARDO FINANZIARIO FONDAMENTALE – Delta ha raggiunto un importante traguardo finanziario martedì, quando S&P Global Ratings, una delle tre credit rating agencies, ha aumentato il suo rating a investment grade, a dimostrazione delle solide prospettive finanziarie della compagnia. S&P è l’ultima delle agenzie ad aver migliorato Delta a investment grade. Tutte le agenzie ora riconoscono le performance leader del settore di Delta e la continua attenzione al rafforzamento del bilancio attraverso la riduzione del debito. “È emozionante vedere Delta tornare a investment grade in tutte e tre le credit agencies, mentre ci avviciniamo alla fine del 2024 e puntiamo a rendere il nostro 100° anno il più redditizio della nostra storia”, ha affermato Dan Janki, chief financial officer, Delta. “Grazie all’incredibile lavoro quotidiano del team Delta per i nostri clienti, continuiamo ad ampliare la nostra posizione di leadership e a distinguere Delta dal resto del settore, e questo è un altro esempio di tale differenziazione”. Delta ha fornito approfondimenti strategici sugli obiettivi finanziari e sulla long-term financial guidance all’Investor Day event del 20 novembre. S&P ha valutato questi recenti aggiornamenti come parte della sua decisione di migliorare il rating creditizio di Delta. Raggiungere l’investment grade è stato un obiettivo chiave a cui Delta si è impegnata nel 2021, presentando il suo piano di ripresa per uscire dalla pandemia. Nella revisione di S&P delle metriche finanziarie e dei fattori qualitativi di Delta, sono stati riconosciuti gli sforzi di Delta in questa impresa. “Delta ha migliorato la sua capacità di resistere a una debolezza imprevista degli utili legata a condizioni di mercato delle compagnie aeree storicamente volatili e di preservare misure di credito commisurate al suo rating. Delta è ben posizionata per generare misure di credito più forti in modo sostenibile. Ha costantemente migliorato i suoi utili e il cash flow negli ultimi tre anni e presumiamo che supererà i livelli riportati nel 2019 l’anno prossimo”, ha affermato il report. “Riteniamo che Delta rimarrà un beneficiario chiave di quello che sembra essere un cambiamento strutturale nella domanda di viaggi dei passeggeri. La compagnia ha ampliato in modo sostanziale i suoi premium, loyalty, and international revenue negli ultimi anni, e presumiamo che continueranno. Delta ha evidenziato il suo obiettivo di generare utili durevoli e crediamo che questi segmenti forniscano il massimo vantaggio alla sua attività e redditività”.

DELTA INAUGURA LA NUOVA PILOT TRAINING FACILITY A SALT LAKE CITY – Delta ha celebrato l’inaugurazione della sua nuova pilot training facility in Salt Lake City, con una cerimonia a cui hanno partecipato i leader Delta, i dipendenti di Salt Lake City, i funzionari del governo locale e i membri della comunità. Situata vicino al Salt Lake City International Airport (SLC), la struttura è l’ultimo investimento di Delta in un key network hub e il suo primo investimento significativo in una training facility al di fuori della sede centrale di Atlanta, che ha aperto la sua prima pilot training facility nel 1968. “Questo training center di 50.000 piedi quadrati riguarda davvero il futuro”, ha affermato John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations. “C’è una grande opportunità di migliorare non solo la qualità della formazione, ma anche la qualità della vita, e di far sì che i nostri piloti abbiano un training center davvero fantastico in cui recarsi qui”. La nuova struttura aumenterà la capacità di formazione dei piloti e fornirà una sede più vicina e comoda per i piloti negli hub occidentali di Delta. Con migliaia di piloti indirizzati in città per soggiorni prolungati durante i training cycles durante l’anno, la struttura sosterrà anche l’economia locale. Delta gestisce anche training facilities per gli assistenti di volo a SLC, supportando migliaia di eventi di formazione ogni anno. Delta è il più grande global premium carrier di SLC, che opera più voli di tutti gli altri vettori combinati, con 240 voli nei giorni di punta verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Londra, Parigi e il suo servizio non-stop recentemente annunciato per Seoul, in partenza il 12 giugno 2025. I continui investimenti di Delta nell’infrastruttura dell’aeroporto hanno ulteriormente rafforzato la sua presenza a SLC, rendendolo un gateway domestico e internazionale di prim’ordine. Nel 2020 Delta ha celebrato l’apertura del Concourse A di 900.000 piedi quadrati, con 50 gate Delta e 19 nuovi ristoranti e negozi. Entro il 2027 la compagnia aerea aggiungerà ancora più gate. La nuova SLC facility ospiterà più di 1.000 eventi di formazione ogni mese. È dotata di: 4 high ceiling bays per ospitare fino a 4 full motion simulators; 4 procedure trainers utilizzati per qualification training; 10 briefing rooms; 7 classrooms; Door training and emergency equipment training spaces; Best-in-class environmental & sustainability features.

IATA: COMUNICATO SULLA DECISIONE DI INTRODURRE UN COMPENSATION SCHEME NEGLI US – IATA in un comunicato informa: “L’International Air Transport Association (IATA) è delusa dal fatto che l’amministrazione Biden abbia annunciato il suo compensation scheme for airline delays and cancelations. Questo, nonostante il fatto che schemi simili nell’Unione Europea e in Canada si siano dimostrati completamente inefficaci nel ridurre ritardi o cancellazioni, la maggior parte dei quali sono al di fuori del controllo delle compagnie aeree. Le compagnie aeree hanno già delle politiche in atto per supportare i passeggeri in caso di interruzioni e hanno tutti gli incentivi per limitare i ritardi. In Europa, l’EU261 regulation, su cui si basa la proposta del Department of Transportation (DOT), costa alle compagnie aeree oltre 5 miliardi di dollari all’anno. Questi costi continuano ad aumentare e alla fine vengono pagati dai consumatori attraverso tariffe più elevate e una scelta ridotta. Gli Stati Uniti hanno una delle airline industries più dinamiche e competitive al mondo, facilitata dal visionario Airline Deregulation Act del 1978. Invece di aumentare il costo del viaggio per i passeggeri annullando la deregulation che ha democratizzato i viaggi aerei, il governo degli Stati Uniti dovrebbe concentrare la propria attenzione sull’affrontare le cause dei ritardi e delle cancellazioni sotto il suo controllo, come l’ air traffic control system obsoleto e carente di personale”.

I/ITSEC: SAAB SVELA GLI SVILUPPI DELL’UAV LIVE TRAINING – Durante l’evento I/ITSEC a Orlando, Florida, Saab ha rivelato una nuova UAV training capability. Saab ha anche ricevuto di recente un ordine da un cliente non divulgato per la consegna di una serie di prototype UAV live training systems. Il nuovo UAV trainer di Saab viene utilizzato come componente aggiuntivo nel live training. Si collega al Saab exercise control software EXCON e può essere dotato di sensori e armi simulate a seconda delle esigenze del cliente. Ha anche un sistema di puntamento laser. “Vediamo un crescente utilizzo di UAV militari sul campo di battaglia. La necessità di una soluzione che renda i militari pronti a rilevarli, è fondamentale. La UAV live training capability di Saab ha già ricevuto un enorme interesse. Inizialmente è stata offerta alle UK Armed Forces, che sono diventate il nostro primo cliente a utilizzare il Saab instrumented UAV service for live training scenarios”, afferma Joakim Alhbin, head of Saab’s business unit Training and Simulation. Il military UAV trainer di Saab è inizialmente offerto come servizio, in cui Saab supporta drone operation durante training scenarios. Inoltre, sono stati ordinati numerosi trials da parte dei clienti, a ulteriore conferma del forte interesse per questa capacità.

UNITED AIRLINES: NUOVA COLLABORAZIONE PER I DESSERT SERVITI A BORDO – United Airlines informa: “Magnolia Bakery, una delle panetterie più amate d’America, ha annunciato oggi che il Banana Pudding di Magnolia Bakery sarà ora disponibile su alcuni voli United in tutto il paese. I Banana Pudding Wafer Cookie Bits della panetteria vengono ora serviti in United First® sui voli di oltre 901 miglia. Questa è la prima volta che i dessert di Magnolia Bakery vengono serviti a bordo di una compagnia aerea commerciale”. “L’unica cosa più iconica del Banana Pudding della Magnolia Bakery è gustarlo a 30.000 piedi in United First: sappiamo che i nostri clienti lo adoreranno”, ha affermato Aaron McMillan, United’s Managing Director of Hospitality Programs. “Stiamo cambiando il modo in cui i viaggiatori mangiano e bevono a bordo, offrendo più varietà e opzioni più elevate, con partner come Magnolia”. “Questa collaborazione è il passo successivo nell’ambizione di trasformazione di Magnolia Bakery. Di recente, il brand ha ampliato la sua presenza con la sua prima sede in LaGuardia Airport, esclusive offerte di dessert con Doordash, pop-up e collaborazioni con i brand”, conclude United Airlines.

BELL COMPLETA I WIND TUNNEL TESTING PER CONVALIDARE LA STOP/FOLD JET TRANSITION CAPABILITY – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha completato i wind tunnel testing al National Institute for Aviation Research (NIAR) presso la Wichita State University, a supporto del DARPA Speed and Runway Independent Technology (SPRINT) program. Questa fase di test segue la valutazione positiva dello Stop/Fold rotor system utilizzando l’Holloman High Speed Test Track (HHSTT) in New Mexico nel 2023. Basandosi sui precedenti folding rotor testing, il wind tunnel program ha convalidato la stabilità e il controllo dell’aeromobile attraverso rotor fold and unfold sequence in flight. Insieme, questi due critical risk reduction tests dimostrano che il concept è pronto per avanzare con una flight demonstration, come parte del DARPA SPRINT program. “Dopo aver completato il folding rotor transition testing sulla slitta presso l’Holloman Air Force Base l’anno scorso, siamo entusiasti di aver completato questa fase successiva di test”, ha affermato Jason Hurst, executive vice president, Engineering, Bell. “La advanced Stop/Fold family of systems di Bell rivoluzionerà speed, range and survivability di vertical lift aircraft. Siamo entusiasti di far parte di un’altra pietra miliare dell’aviazione con questa tecnologia rivoluzionaria”. “Bell è attualmente nella Phase 1B del DARPA SPRINT program. Lo SPRINT program intende progettare, costruire e far volare un experimental aircraft (X-Plane) per dimostrare le tecnologie abilitanti e i concetti integrati necessari per una combinazione trasformativa di aircraft speed and runway independence per la prossima generazione di air mobility and air combat platforms. Le Stop/Fold configurations scalabili di Bell combinano una moderna jet speed con runway independence, offrendo capacità di nuova generazione. La capacità di sfruttare available runways for maximum payload and range, insieme a un robusto vertical lift, consente l’Agile Combat Employment (ACE) da quasi ogni posizione, offrendo un chiaro vantaggio strategico. In un ambiente con piste limitate e grandi distanze, questo velivolo fornisce speed and range essenziali per soddisfare le esigenze della missione”, conclude Bell.