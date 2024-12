Il Rolls-Royce UltraFan team riceve la Royal Aeronautical Society (RAeS) Team Gold Medal

Rolls-Royce informa: “Il team dietro il rivoluzionario UltraFan di Rolls-Royce ha ricevuto la Royal Aeronautical Society (RAeS) Team Gold Medal per il suo importante contributo al progresso dell’ingegneria aerospaziale.

Con il suo 140-inch fan diameter, UltraFan è il più grande demonstrator aero engine al mondo, contenente una serie di nuove tecnologie scalabili che offrono una maggiore fuel efficiency.

Consentendo emissioni inferiori e promuovendo pratiche sostenibili, UltraFan contribuisce in modo significativo all’obiettivo del settore aerospaziale di raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050. Il dimostratore è stato testato con successo utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF), derivato principalmente da materie prime a base di rifiuti come oli da cucina usati”.

“L’UltraFan team è stato premiato per il suo lavoro pionieristico in cinque fasi di sviluppo critiche, che dimostrano l’impegno di Rolls-Royce per l’innovazione:

– Concept Design: un team multidisciplinare di circa 25 ingegneri ha sviluppato un innovative engine concept design, lavorando con vincoli minimi e con un chiaro focus sul raggiungimento di un passo avanti trasformativo nelle performance.

– Advanced Core Architecture: l’Advance 3 demonstrator ha ridefinito l’engine’s core design, ottenendo pressure ratios da record superiori a 60:1, turbine entry temperatures più elevate e significative riduzioni delle emissioni.

– Power Gearbox Innovation: UltraFan presenta l’aerospace gearbox più potente al mondo, capace di oltre 65 MW, sufficienti per alimentare 500 auto familiari. Il suo sviluppo ha comportato test rigorosi presso una facility su misura, per garantire durata e affidabilità.

– State-of-the-art Testing Facility: Testbed 80, la più grande e smart indoor test facility al mondo, è stata costruita per convalidare UltraFan con funzionalità digitali all’avanguardia.

– Integrated Demonstrator Design: l’UltraFan demonstrator si basa sul successo degli Advance 3 and PGB demonstrators e li integra con un nuovo best in class advanced LP system, dotato di low-speed composite fan system and high-speed low-pressure turbine. La capacità di operare fan and LP turbine nelle aerodynamic condition ottimali garantisce la massima fuel efficiency, una riduzione del rumore e un masterclass in engineering excellence”, prosegue Rolls-Royce.

Simon Burr, Group Director of Engineering, Technology and Safety, ha affermato: “Questo premio è un momento di orgoglio per l’intero UltraFan team e riflette l’ingegnosità e la dedizione dei nostri colleghi. UltraFan è più di un risultato ingegneristico; è un passo fondamentale verso la decarbonizzazione e la definizione di un futuro più sostenibile per l’aviazione. Mentre il programma continua a prendere ritmo, incluso lo sviluppo di un UltraFan narrowbody demonstrator, questo riconoscimento da parte di RAeS ci ispira a continuare a spingere i confini dell’innovazione”.

“I Society’s Awards riconoscono e celebrano leader, individui e team in aviation, aerospace and space, riconosciuti per i loro significativi contributi, dalla space innovation, al supporto agli aiuti umanitari, all’affrontare le barriere sociali attraverso il volo”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)