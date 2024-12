Norwegian lancia nuove rotte estive

Per la stagione estiva 2025, Norwegian lancerà 17 nuove rotte, di cui tre dal Regno Unito. In totale, il summer program del prossimo anno prevede un ampio network di 344 rotte verso 128 destinazioni.

Dal Regno Unito, le nuove rotte includono voli diretti per Copenhagen, Riga e Ålesund, integrando i collegamenti esistenti in tutta Europa. Oltre al Regno Unito, nuove rotte stanno per essere lanciate da Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Lettonia verso destinazioni in tutta Europa.

“Le vacanze estive sono qualcosa che tutti aspettano con ansia e siamo entusiasti di offrire nuove ed entusiasmanti destinazioni. Dal Regno Unito, stiamo introducendo rotte dirette verso vivaci città europee. Poiché i mesi estivi sono un periodo di viaggio intenso, incoraggiamo i clienti a pianificare e prenotare le loro vacanze in anticipo per assicurarsi i posti”, afferma Magnus Thome Maursund, Commercial Director at Norwegian.

Norwegian attualmente opera 21 rotte dal Regno Unito verso 15 destinazioni in cinque paesi, offrendo un’ampia gamma di opzioni per i viaggiatori.

Nuove rotte dal Regno Unito:

London Gatwick – Ålesund: due partenze settimanali a partire dall’11 aprile.

London Gatwick – Riga: due/tre partenze settimanali a partire dal 30 marzo.

Newcastle – Copenhagen: due partenze settimanali a partire dal 2 maggio.

Il summer program 2025 di Norwegian comprende 344 rotte distribuite nei paesi nordici:

Norvegia: 167

Danimarca: 86

Svezia: 71

Finlandia: 25

Lettonia: 8

Norwegian opera sia summer che winter programs. Il summer program va da fine marzo a ottobre, mentre l’attuale winter program include 170 rotte verso 76 destinazioni.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)