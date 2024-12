ICAO: la comunità internazionale si allinea sulle air travel accessibility priorities

Aviation stakeholders and disability advocates hanno stabilito le priorità chiave per migliorare l’accessibilità globale ai viaggi aerei in un importante simposio congiunto tenuto da International Civil Aviation Organization (ICAO), Airports Council International (ACI) e International Air Transport Association (IATA).

L’evento di due giorni, che ha attirato 237 partecipanti provenienti da governi, industria e organizzazioni della società civile, ha fornito un contributo fondamentale per la prossima strategia e il programma di lavoro dell’ICAO sull’aviation accessibility.

Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha preparato il terreno per discussioni costruttive nel suo discorso di apertura, osservando: “La diversità di voci riunite qui oggi, dai decisori e dagli esperti tecnici ai gruppi di difesa e alle organizzazioni internazionali, crea opportunità per un cambiamento significativo. La vostra competenza collettiva ci aiuterà a identificare le barriere e a costruire soluzioni efficaci”.

L’evento si è concluso martedì, in occasione dell’International Day of Persons with Disabilities, press l’ICAO Headquarters in Montréal.

“Le intuizioni raccolte da questo simposio si riveleranno inestimabili per garantire che il nostro lavoro affronti tutte le esigenze e superi le aspettative”, ha affermato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Le voci autentiche delle persone con disabilità hanno arricchito la nostra comprensione e rafforzato la nostra determinazione a realizzare un cambiamento significativo”.

“Mentre le attuali normative affrontano l’accessibilità all’interno delle singole giurisdizioni, il raggiungimento di progressi significativi richiede un quadro coeso su scala internazionale. A questo proposito, ACI riconosce il ruolo fondamentale dell’ICAO nell’unire le parti interessate per sviluppare tali quadri. Le discussioni che hanno avuto luogo al simposio contribuiranno ad aprire la strada alla costruzione di un sistema di trasporto aereo più inclusivo e accessibile”, ha affermato Justin Erbacci, ACI World’s Director General. “Il nostro impegno collettivo per l’accessibilità non è mai stato così forte”.

“Compagnie aeree, aeroporti e regolatori vogliono tutti offrire viaggi sicuri, affidabili e dignitosi a ogni passeggero. Ma non è un segreto che l’accessibilità pone sfide per un numero significativo di nostri passeggeri con disabilità. Il simposio ha consolidato il consenso per costruire una strategia globale di accessibilità che gli stati prenderanno in considerazione all’ICAO Assembly del prossimo anno. L’obiettivo è collegare approcci disparati in un risultato globale pratico che non deluderà i viaggiatori. Che gli Stati abbiano incluso questo tra le priorità dell’ICAO è già un buon inizio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La tempistica e la portata del simposio riflettono la crescente urgenza nell’affrontare l’aviation accessibility. Secondo la World Health Organization, oltre 1,3 miliardi di individui, circa il 16% della popolazione mondiale, vivono con qualche forma di disabilità, una percentuale destinata ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione mondiale.

Il simposio ha fornito un contributo sostanziale allo sviluppo da parte dell’ICAO di una strategia completa per l’accessibilità e di un programma di lavoro. Le esperienze personali condivise dai passeggeri con disabilità hanno fornito spunti cruciali per lo sviluppo delle politiche.

I delegati alla 42nd ICAO Assembly nel 2025 saranno informati dei risultati del simposio, che aiuteranno a guidare lo sviluppo di global frameworks armonizzati per un trasporto aereo accessibile”, conclude il comunicato.

