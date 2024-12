Rolls-Royce: nuove vette con il Trent XWB-84 Enhanced Performance

Rolls-Royce informa: “Mentre ci avviciniamo a un decennio dall’entrata in servizio del Trent XWB-84, Rolls-Royce continua a plasmare il futuro dell’aviazione e a supportare il successo a lungo termine dei nostri clienti. La certificazione del nostro enhanced performance standard segna l’inizio di un nuovo capitolo, assicurando che nel prossimo decennio il Trent XWB rimanga il motore preferito dalle compagnie aeree che mirano a rimanere all’avanguardia in un mercato competitivo e in continua evoluzione. Come già dimostrato da 9 delle 10 compagnie aeree più redditizie che hanno scelto il Trent XWB-84.

Seguendo un detailed design process, questa ultima evoluzione della rinomata famiglia di motori Trent XWB illustra il nostro impegno per il miglioramento continuo e l’innovazione che offrono un valore maggiore al cliente. Il Trent XWB-84 EP si basa sulla comprovata esperienza del Trent XWB-84, già celebrato come ‘world’s most efficient large aero engine in service’.

I progressi all’avanguardia in aerodynamics and engine design ci consentono di ottimizzare ulteriormente le performance, liberando un miglioramento dell’1% in fuel efficiency and CO2 emissions, migliorando ulteriormente l’affidabilità e la durata leader del settore”.

“Sottoposto a uno dei nostri più estesi engine development, certification and maturity programmes di sempre, il Trent XWB-84 EP ha subito migliaia di ore e cicli di rigorosi test a terra e in aria.

Il motore è stato sottoposto alle condizioni più difficili, da temperature estreme a high-cycle operations, spingendo il motore ai suoi limiti. I risultati non solo convalidano le performance del motore, ma anche la sua resilienza e robustezza, anche nelle condizioni più impegnative”, prosegue Rolls-Royce.

“Il Trent XWB-84 EP è pronto a dare un impatto sostanziale alle compagnie aeree con una serie di vantaggi dimostrati:

– Enhanced fuel efficiency: sfruttando un design innovativo e un’aerodinamica avanzata, il motore ottiene un miglioramento dell’1% in specific fuel consumption, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni e dei costi operativi.

– Sustainable Aviation Fuel Compatibility: il motore può essere utilizzato con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends fino al 50% ed è pronto per 100% SAF, essendo stato sottoposto a test con 100% fuels durante lo sviluppo.

– Dependable durability: la notevole service operation experience del Trent XWB-84 è stata utilizzata per migliorare la durata dei componenti, traducendosi in una maggiore durata, una manutenzione ridotta e una maggiore disponibilità”, continua Rolls-Royce.

“Il Trent XWB-84 è un motore incredibile e vedere quanto ha già raggiunto mi riempie di orgoglio. Ma ciò che mi entusiasma di più è che abbiamo continuato a innovare e a renderlo ancora migliore in ogni modo con questo nuovo standard. La certificazione è un momento decisivo per il nostro team, la testimonianza della loro competenza e dedizione e il culmine di un duro lavoro durante la progettazione, lo sviluppo e i test. Non vedo l’ora di vederlo entrare in servizio nel 2025”, afferma Pete Young, Chief Engineer Trent XWB-84 EP.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)