Air Dolomiti ottiene la conferma delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, ha ottenuto, anche per il 2024, la conferma delle certificazioni ISO 9001, 14001 e ISO/IEC 27001 rilasciata dal team DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

“Il rinnovo di tutte le certificazioni conferma l’impegno continuo della compagnia nel mantenimento di alti livelli di qualità nell’erogazione del servizio e nella soddisfazione del cliente, la costante focalizzazione sui temi dell’impatto ambientale e della sostenibilità e l’applicazione puntuale degli strumenti più idonei per la gestione corretta e sicura delle informazioni”, afferma Air Dolomiti.

“Per una compagnia aerea, la conoscenza approfondita delle norme ISO e l’ottenimento delle relative certificazioni non sono solo una dimostrazione di conformità, ma un pilastro fondamentale per garantire sicurezza, qualità e affidabilità. Le certificazioni assicurano che ogni processo sia gestito con la massima efficienza, riducendo i rischi e promuovendo la fiducia tra i passeggeri e i partner commerciali. In un settore altamente regolamentato, come quello del trasporto aereo, l’adesione agli standard internazionali rappresenta una necessità imprescindibile per operare con trasparenza e per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato globale”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

Massimo Alvaro, AD di Business Assurance in DNV Italia, aggiunge: “Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO/IEC 27001 rappresentano standard internazionali riconosciuti che richiedono un impegno costante e una rigorosa attenzione ai dettagli. La loro conferma attesta che Air Dolomiti ha implementato sistemi di gestione efficaci e rispondenti alle aspettative dei clienti e alle esigenze del mercato, garantendo al contempo la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle informazioni. Questo rinnovo testimonia l’impegno di Air Dolomiti verso un miglioramento continuo delle proprie prestazioni, adottando un approccio sistematico e proattivo”.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)